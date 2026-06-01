【クロスマ】初期費用0円＆無料期間を20日間に拡大する『6月限定スペシャルキャンペーン』を開始！

株式会社GoQSystem

株式会社IZUMI（本社：東京都中央区京橋、代表：藤本卓治）が提供する「クロスマ」は、2026年6月1日（月）より、新規にお申し込みいただくEC事業者様を対象に、初期費用0円＋20日間無料トライアルが受けられる「6月限定スペシャルキャンペーン」を期間限定で実施いたします。本キャンペーンは、「クロスマ」公式LINEアカウントの友だち登録を条件に適用されます。

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キャンペーン実施の背景

「販路を広げたいけれど、新しいシステムの導入コストや、操作を覚えられるか不安で一歩を踏み出せない」

そんなEC事業者様の声にお応えし、今回のスペシャルキャンペーンを企画いたしました。

クロスマは、初期設定がわずか5分ほどで完了し、すぐに運用をスタートできるのが特徴です。

今回のキャンペーンでは、通常7日間の無料お試し期間を「20日間」へと大幅に拡大。

実際の受注処理や在庫連携の自動化スピードを、リスクなく、納得がいくまでじっくりとご体験いただけます。

キャンペーン概要

■キャンペーン名

初期費用0円＋20日間じっくりお試し！

【LINEお友だち限定】6月限定スペシャルキャンペーン

■キャンペーン期間

2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）

■キャンペーン内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62228/table/295_1_b4b57db77183f21ab8678edb7502c84a.jpg?v=202606020451 ]

■キャンペーン対象者

以下すべての条件を満たす方が対象となります。

・キャンペーン期間中に、LINE公式アカウントの友だち登録およびトライアル申し込みを完了された新規のお客様

・これから「クロスマ」を新規でお申し込みされる方（新規アカウント発行）

・2026年6月30日（火）までにトライアルをお申し込みのうえ、お申し込み時のログインIDをLINEにてご連絡いただき、トライアル開始日から20日以内に正式契約を完了された方

■ご注意事項

・2026年5月31日以前にご利用を開始されている方は対象外です。

・弊社が提供する他のキャンペーンとの併用はできません。

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カンタン3ステップ！ キャンペーン利用方法

- LINE公式アカウントに友だち登録以下のURLより、公式LINEアカウントへの登録をお願いいたします。https://info.crossma.jp/l/u/CROSSMA.LINE- 20日間トライアルの申し込み以下の専用フォームより、必要情報をご入力のうえお申し込みください。https://crossma.jp/application-form/- LINEでログインIDを送信LINEのトーク画面から、トライアル申し込み時に使用したログインIDを送信してください。運営事務局より、特典適用のご案内をお送りします。

はじめての方も安心の補足事項

- すぐ使える初期設定は約5分。メールで届くマニュアルに沿って設定するだけで、すぐにご利用いただけます。- 制限なしトライアル期間中は、クロスマの全機能を無料でお試しいただけます。- リスクゼロトライアル開始から20日以内に解約のご連絡をいただいた場合、費用は一切かかりません。今すぐ始める :https://crossma.jp/application-form/

クロスマとは

クロスマは、Amazonへの出品商品を、楽天市場・Yahoo!ショッピング・au PAY マーケット・メルカリShops・Qoo10・Shopifyなど、複数モールへ2クリックで一括出品できる一元管理システムです。

在庫連携、受注処理、各種倉庫・物流サービス（FBAマルチチャネル、STOCKCREW、Mimosa、楽天スーパーロジスティクス〈RSL〉）との連携、メール配信までを自動化し、ネットショップ運営にかかる日々の作業を大幅に削減します。

株式会社IZUMI

「クロスマ」はAmazonを起点とした複数モールへの同時出品、自動での価格・在庫変更、各モールの受注のマルチチャネル自動連携を強みとする、定額制WEBサービスです。

お問い合わせ先：support@crossma.jp

WEBサイト : https://crossma.jp

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

代表者：代表取締役 藤本 卓治