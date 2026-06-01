父の日ギフトの定番「うなぎ」、5月の早割で一番売れているものは？「父の日ギフト うなぎ 売れ筋ランキング 早割編 TOP10」を発表。第2位は「浜名湖　うなぎのたなか」、第1位は「うなぎ屋かわすい 」

Groov株式会社

父の日の情報に特化したメディアサイト「父の日.jp」（https://chichinohi.jp/）は、「2026年 父の日ギフト 人気うなぎ 売れ筋ランキング TOP10」を公開し、父の日商戦のニーズとトレンドを発表しました。

今回発表した父の日ギフトの定番、うなぎで一番売れているものは？「父の日ギフト 人気うなぎ 売れ筋ランキング TOP10」では、定番のうなぎギフトの売れ筋を集計しランキング化しました。

やはり2026年も、2025年に引き続き、

1位は、うなぎギフトの王者、和歌山県の「うなぎ屋かわすい 」

2位は、鰻一筋88年専門店の「浜名湖 うなぎのたなか」がランクイン

なお、父の日ギフトの「うなぎ」は、商品別検索キーワードランキングでも1位となっており、人気の高い商品となっています。

「2026年 父の日ギフト 人気うなぎ 売れ筋ランキング TOP10」

https://chichinohi.jp/unagi-ranking/

「5月版・父の日検索キーワードランキング2026 商品ワード TOP15」

https://chichinohi.jp/keyword_ranking05/

【ランキング調査概要】

・父の日.jp PV 調査概要

調査主体：父の日.jp（ https://chichinohi.jp/ (https://chichinohi.jp/)）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 25,812件、成果報酬成約件数 2,233件

調査期間：2026年5月1日～5月31日

調査情報公開URL：https://chichinohi.jp/

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含む。また、敬老の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「父の日」に関連しない数値も含む。

現在では、お父さんへの父の日プレゼントといえば、「うなぎ」と言われるくらい、定番となりました。

毎年その傾向が強まり、うなぎ屋さんも数多く支持され、楽天のランキングでも上位がうなぎで埋め尽くされている状況です。

稚魚の値上げなど販売価格も年々上昇せざるを得ない状況ではありますが、それでも父の日プレゼントで選ばれている理由は、次の6点ではないかと考えています。

なぜ、父の日ギフトでうなぎが人気なのか？

１．うなぎには「お父さん、お仕事がんばって」というメッセージが含まれている。

うなぎには、たんぱく質やビタミンA、ビタミンB1などが豊富に含まれているスタミナアップ食材。そのうなぎとメッセンジャーが上手くリンクしている。

２．夏バテ対策として、うなぎが支持されている。

父の日は6月の第3週。暑さもはじまり、これから夏がくるという季節に、夏バテ対策の食材として、うなぎが重宝されている。

３．高級食材という印象が強い。

普段はなかなか食べることができず、高級食材という印象もあるため、もらったお父さんも喜んでくれる。

４．土用の丑の日にも暦が近く、うなぎを連想する機会も増える。

また、冷凍保存すれば日持ちすることから、土用の丑の日に食べるうなぎとして、父の日ギフトで事前購入している。

５．ネット通販でも「美味しく」お届けできるようになった。

調理や冷凍技術の進化、また冷凍での物流も整備され、ネット通販での販売も容易になった。

６．父の日ギフトラッピングの創意工夫。

もらったお父さんが嬉しくなるギフトラッピング包装をするようになり、ギフト商材として成立するようになった。

以上、うなぎが父の日ギフトで人気になっている理由、6点があげられると思います。

父の日.jpでは、もらって嬉しい、食べて美味しい父の日ギフトの定番、うなぎで一番売れているものは？「父の日ギフト 人気うなぎ 売れ筋ランキング TOP10」を公開します。

父の日ギフト 人気うなぎ 売れ筋ランキング TOP10

【第1位】うなぎ屋かわすい 川口水産- 【第1位】ふっくら香ばしい 国産うなぎ蒲焼き3種セット

楽天グルメ大賞のウナギ部門を13年連続受賞している、圧倒的王者の「うなぎ屋かわすい」のうなぎが堂々の1位。父の日ギフトとして多くの方に選ばれている「国産うなぎ蒲焼き3種セット」は、リピーター続出の人気商品。香ばしく焼き上げた長焼き、食べやすいカット、ひつまぶしにも使える刻みと食べ方を選べる3種のうなぎのセットです。ふっくらジューシーな国産うなぎは、ご飯にのせるだけで極上のごちそうに。毎年喜ばれる定番ギフトとして、今年の父の日にもぜひおすすめです。

店舗名：うなぎ屋かわすい 川口水産

価格：5,990円～

https://chichinohi.jp/unagi-ranking/#rank1(https://chichinohi.jp/unagi/#rank1)

- 【第2位】長蒲焼90～110g×2尾（たれ・山椒・吸い物付き）

鰻一筋88年、信頼のうなぎ専門店、楽天各種ランキングで5冠達成。数々の受賞歴もあり、もう他の蒲焼きは食べられないとリピートされる程高評価のうなぎのたなか。ふっくらとした食感と香ばしい風味が特徴の国産うなぎを使用し、秘伝のたれと山椒、さらにお吸い物が付いた贅沢なセットです。多くの方々から「柔らかくて食べやすい」「身が厚くふわふわで最高」と高評価をいただいており、父の日の贈り物として大変人気があります。日頃の感謝を伝えるプレゼントとして、心温まるひとときを贈ってみてはいかがでしょうか。

店舗名：浜名湖 うなぎのたなか

価格：6,480円～

https://chichinohi.jp/unagi-ranking/#rank2

- 【第3位】大五蒲焼 国産うなぎ 長蒲焼（約120g）×2尾セット

モンドセレクション金賞受賞、ミシュラン常連店シェフと大五うなぎ工房の共同開発で生まれた、国産極上うなぎ。職人が丹念に仕上げた「大五うなぎ工房」の国産長蒲焼は、ふっくらとした身に旨みが凝縮された逸品。香ばしいたれの香りとともに、至福のひとときを演出します。たれと山椒、お吸い物も付いた心尽くしのセットは、ギフトランキングでも好評の声が絶えない定番。父の日にふさわしい、品格のある贈り物です。

店舗名：いいものだけを 大五うなぎ工房

価格：5,800円～

https://chichinohi.jp/unagi-ranking/#rank3

- 【第4位】南九州ブランドうなぎ蒲焼き特大サイズ

全国生産量の60%を占める南九州の極上うなぎは、専門店の約2倍のサイズで1尾180g。丁寧に焼き上げた国産の長蒲焼2尾は、外は香ばしく中はふっくら。たれと山椒が付いて、ご家庭で本格的なうな重が楽しめます。レビューでも「身が厚くてやわらかい」「贈った父が大絶賛！」と満足の声が多数。お酒のお供にも、家族みんなで囲むごちそうにもぴったり。

店舗名：越前かに職人甲羅組（DENSHOKU）

価格：2,499円～

https://chichinohi.jp/unagi-ranking/#rank4

- 【第5位】大きさが選べる 特大うなぎ蒲焼き

丁寧な泥抜きと5回に分けじっくりと「焼き」を行う、脂がのった自慢の鰻。刻み、蒲焼き、長焼き丸ごとと、用途に合わせて大きさが選べるようになっています。多くの方々から「柔らかくて食べやすい」「身が厚くふわふわで最高」と高評価。正真正銘の本物の味を楽しめると人気です。

店舗名：越前かに問屋「ますよね」

価格：2,380円～

https://chichinohi.jp/unagi-ranking/#rank5

- 【第6位】国産カットうなぎ蒲焼き60ｇ×2袋とお吸い物セット

老舗デパ地下うなぎ専門店の国内産のうなぎは、職人が厳選した上質なうなぎだけを使い、時間をかけて調理した自慢の蒲焼。うなぎ職人が追求する丁寧な、割き、蒸し、焼きで専門店の美味しさをそのまま楽しめます。父の日ギフトBOXにメッセージカード付きです。

店舗名：うなぎ専門店 浜名湖山吹

価格：4,830円

https://chichinohi.jp/unagi-ranking/#rank6

- 【第7位】うなぎ蒲焼き 中サイズ115-130g×2尾

創業66年、生産から販売まで一貫生産のうなぎ専門店「夏目商店」の人気商品。厳選した素材の味を最大限に引き出すために、時間をかけてゆっくり、とことん焼き方にこだわった蒲焼きを楽しめると人気。さらにお吸い物付きが嬉しい。日頃の感謝を伝えるプレゼントとして、心温まるひとときを贈ってみてはいかがでしょうか。

店舗名：豊橋うなぎ 夏目商店

価格：5,715円

https://chichinohi.jp/unagi-ranking/#rank7

- 【第8位】特大うなぎ蒲焼セット（210g以上×1尾・きざみうなぎ・しじみ汁付き）

愛知県三河一色産のうなぎは、身も皮も柔らかくバランスがとれている味が特徴。脂のりが良く、ふっくらとした食感です。焼きにこだわったオリジナル生産ラインで丁寧に焼き・蒸しの工程を経た、「兼光」自慢のガス焼きうなぎ。愛知県産のしじみを使ったしじみ汁がセットで付いて父の日ギフトにぴったりです。

店舗名：愛知県三河一色産 うなぎの兼光

価格：7,480円

https://chichinohi.jp/unagi-ranking/#rank8

- 【第9位】無添加タレの浜名湖うなぎ 蒲焼140g×2尾

百貨店のギフトに採用された「さんぼし」のうなぎは、140g、約25cmと少し大きめサイズ。脂の乗り加減は万人向けで、こだわりの山椒、こだわりの極タレ、食べ方の説明書も付いた逸品ぞろいのセット内容です。

店舗名：浜名湖うなぎ さんぼし

価格：7,480円

https://chichinohi.jp/unagi-ranking/#rank9

【第10位】巣鴨のお茶屋さん 山年園- 【第10位】国産100% 鹿児島県産 うなぎ蒲焼 約140g タレ＆山椒付

巣鴨の実店舗で人気の鹿児島県産の国産うなぎ蒲焼は、ふっくら香ばしく焼き上げた本格派。秘伝のたれと山椒付きで、すぐに専門店の味が楽しめます。常温保存が可能なのでギフトにも最適。1個から5個まで枚数を選べるので、ご家庭の人数やご予算に合わせて贈れます。

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,320円～

https://chichinohi.jp/unagi-ranking/#rank10

以上が「父の日ギフト 人気うなぎ 売れ筋ランキング TOP10」です。このランキングを通じて、これから迎える暑さに向けて疲労回復に効果的で、夏バテ防止にも役立つうなぎをお父さんへ感謝の気持ちと一緒に贈りませんか。

うなぎ・蒲焼きギフト 人気の専門店5選＆父の日に選ばれる理由も解説

さらに父の日.jpでは、「人気うなぎ・蒲焼専門店５選」、「うなぎを選ぶときのポイント」、「うなぎの価格・相場ってどのくらい？」などを詳しく解説しています。ぜひご覧になってみてください。

詳しい解説はこちら

https://chichinohi.jp/unagi/(https://chichinohi.jp/unagi/)

また、父の日.jp 父の日ギフトランキング うなぎ部門も毎日更新していますので、ぜひご参考に。

https://chichinohi.jp/giftranking/dailyranking-unagi/(https://chichinohi.jp/giftranking/dailyranking-unagi/)

関連プレスリリース

抽選で20名さま、総額10万円相当が当たる！父の日.jp主催、父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026、開催中。

本キャンペーンでは、感謝の気持ちを込めて贈りたい、選りすぐりの父の日ギフト20点（総額10万円相当）をご用意。定番のお酒から、スイーツ、癒やしグッズ、さらには今人気のスキンケアアイテムまで、バラエティ豊かなラインナップが揃っています。

応募者は、この20種類のギフトの中から「贈りたい・もらいたい」商品を選んで応募できます。

抽選で合計20名様に、それぞれお選びいただいたギフトをプレゼントいたします。

応募期間は、2026年5月22日（金）から、父の日当日の 6月21日（日）23:59 まで。

ぜひご応募ください。

父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026詳細、および応募ページはこちら

https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/(https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/)

■父の日.jp メディア概要

■父の日.jp メディア概要

2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。

関連メディア

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日に関する情報を発信する専門メディア「母の日.me」では、「今年の母の日はいつ？」といった基本情報に加え、アンケート調査データの公開や、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のランキングなど、プレゼント選びに役立つ多彩なコンテンツを展開しています。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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