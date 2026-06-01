株式会社Carry On　東京本社移転のお知らせ

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株式会社Carry On

YouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、更なる事業拡大に伴い、2026年6月1日（月）よりオフィスを移転したことをお知らせいたします。


【移転の背景】


当社は、事業成長に伴い、組織体制や業務環境の最適化を継続的に進めております。


現在の事業フェーズにおいて、より機動力の高い組織運営と、生産性を最大化できる環境づくりを目的に、このたびオフィスを移転いたしました。


新オフィスでは、チーム間のコミュニケーション効率向上と、より柔軟な事業推進体制の構築を図り、今後のサービス強化および新たな挑戦へ一層注力してまいります。


【新住所】


〒150-0012


東京都渋谷区広尾１丁目３－１８ 広尾オフィス・ビル7F


https://maps.app.goo.gl/tNnHqiBGFr3jkCsL7


【アクセス】


JR線　　　恵比寿駅徒歩5分


日比谷線　恵比寿駅5分


【新事務所での営業開始日】


2026年 6月 1日（月）





【株式会社Carry On　会社概要】


会社名　　　：株式会社Carry On（キャリオン）


本店所在地　：東京都渋谷区広尾１丁目３－１８ 広尾オフィス・ビル7F


大阪支店　　：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F


創業　　　　：2021年3月


代表取締役　：高田 樹


事業内容　　：クリエイターマネジメント


　　　　　　　各種プロモーション


　　　　　　　EC企画販売事業


　　　　　　　イベント事業


　　　　　　　SNSコンサルティング


URL　　　　：https://carry0n.co.jp/



【お問い合わせ先】


mail：info@carry0n.co.jp