株式会社Carry On 東京本社移転のお知らせ
株式会社Carry On
YouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、更なる事業拡大に伴い、2026年6月1日（月）よりオフィスを移転したことをお知らせいたします。
YouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、更なる事業拡大に伴い、2026年6月1日（月）よりオフィスを移転したことをお知らせいたします。
【移転の背景】
当社は、事業成長に伴い、組織体制や業務環境の最適化を継続的に進めております。
現在の事業フェーズにおいて、より機動力の高い組織運営と、生産性を最大化できる環境づくりを目的に、このたびオフィスを移転いたしました。
新オフィスでは、チーム間のコミュニケーション効率向上と、より柔軟な事業推進体制の構築を図り、今後のサービス強化および新たな挑戦へ一層注力してまいります。
【新住所】
〒150-0012
東京都渋谷区広尾１丁目３－１８ 広尾オフィス・ビル7F
https://maps.app.goo.gl/tNnHqiBGFr3jkCsL7
【アクセス】
JR線 恵比寿駅徒歩5分
日比谷線 恵比寿駅5分
【新事務所での営業開始日】
2026年 6月 1日（月）
【株式会社Carry On 会社概要】
会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）
本店所在地 ：東京都渋谷区広尾１丁目３－１８ 広尾オフィス・ビル7F
大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F
創業 ：2021年3月
代表取締役 ：高田 樹
事業内容 ：クリエイターマネジメント
各種プロモーション
EC企画販売事業
イベント事業
SNSコンサルティング
URL ：https://carry0n.co.jp/
【お問い合わせ先】
mail：info@carry0n.co.jp