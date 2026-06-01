株式会社Carry On　東京本社移転のお知らせ

株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、更なる事業拡大に伴い、2026年6月1日（月）よりオフィスを移転したことをお知らせいたします。

【移転の背景】

当社は、事業成長に伴い、組織体制や業務環境の最適化を継続的に進めております。

現在の事業フェーズにおいて、より機動力の高い組織運営と、生産性を最大化できる環境づくりを目的に、このたびオフィスを移転いたしました。

新オフィスでは、チーム間のコミュニケーション効率向上と、より柔軟な事業推進体制の構築を図り、今後のサービス強化および新たな挑戦へ一層注力してまいります。

【新住所】

〒150-0012

東京都渋谷区広尾１丁目３－１８ 広尾オフィス・ビル7F

https://maps.app.goo.gl/tNnHqiBGFr3jkCsL7

【アクセス】

JR線 恵比寿駅徒歩5分

日比谷線 恵比寿駅5分

【新事務所での営業開始日】

2026年 6月 1日（月）

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区広尾１丁目３－１８ 広尾オフィス・ビル7F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp