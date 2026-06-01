ジャンカラ運営のオンラインカラオケアプリ「UTAO」で梅雨を吹き飛ばせ！大型歌唱コンテスト『ポジティブシンガーFES 2026』を開催！

株式会社TOAI

全国で208店舗を展開し、西日本においてカラオケ業界最大規模を誇るジャンカラが監修するオンラインカラオケアプリ「UTAO」において、大型歌唱コンテスト『ポジティブシンガーFES 2026』を2026年6月より開催いたします。

『ポジティブシンガーFES 2026』は、梅雨のじめじめとした空気を吹き飛ばすような、“ポジティブなエネルギーを届ける” ことをテーマにしたUTAOの大型歌唱コンテストです。

“歌が上手い”だけでなく、“ポジティブさ”も評価対象となる予選を勝ち抜いたライバーたちが、決勝ステージへ進出します。歌声だけでは測れない、その人ならではの魅力や存在感にもぜひご注目ください。

本大会では、新人ライバー部門も用意されており、誰でも優勝を目指せるチャンスがあります。各部門の決勝では、優勝者だけでなく審査員特別賞も選出いたします。優勝者には賞金に加え、「UTAO公式HP ビジュアル掲載権」を贈呈いたします。中でも「シルバーライバー以上部門」の優勝者には、最高20万円の賞金に加え、「UTAO公式HP トップビジュアル掲載権」が贈られ、UTAOを象徴するライバーとして大きくフィーチャーされます。

■イベント概要

- イベント名 ：ポジティブシンガーFES 2026- プラットフォーム ：オンラインカラオケアプリ「UTAO」- 開催部門 ：新人ライバー部門 / 一般・ブロンズライバー部門 / シルバーライバー以上部門- 開催スケジュール ：

予選期間 2026年6月1日(月) 12:00 ～ 2026年6月14日(日)23:59

予選結果発表 2026年6月18日(木) 予定

決勝期間 2026年6月19日(金) 0:00 ～ 2026年6月28日(日)23:59

※決勝期間は部門ごとに異なります。

最終結果発表 2026年7月3日(金) 予定

- 開催形式 ：(予選)歌唱動画の撮影・投稿 / (決勝)歌唱パフォーマンスのライブ配信

審査方法や詳細なルールについては、下記特設ページをご覧ください。

■イベント参加方法

「UTAO」アプリ内で歌唱動画(顔出し無しでも可)を撮影し、以下のハッシュタグを付けて投稿してください。

- 投稿ハッシュタグ：「#ポジティブシンガーFES」「#ポジティブシンガーFES新人戦」- 応募締め切り ：2026年6月14日（日）23:59 まで

※投稿ハッシュタグ：2025年11月30日以前に登録された方は「#ポジティブシンガーFES」を、2025年12月1日以降に登録された方は「#ポジティブシンガーFES新人戦」をつけて投稿してください

※ハッシュタグがない投稿は、審査対象外となりますのでご注意ください

■オンラインカラオケアプリ「UTAO」とは

当社カラオケチェーン「ジャンカラ」はコロナ禍で一時全店休業を余儀なくされました。その渦中、「もっと身近に歌を楽しむ瞬間を提供したい」「どこでも本格的なカラオケ体験をお届けしたい」という思いから 、オンラインカラオケアプリ「UTAO」を開発。

2023年4月のβ版リリース以降、改良を重ね2023年8月29日に正式リリースしました。また、2024 年8月19日には、カラオケアプリ「KARASTA」を買収し、2025年2月5日に2つのアプリの強みを活かしたオンラインカラオケアプリとして生まれ変わりました。

「高音質でカラオケを楽しむ」「歌を投稿・ライブ配信でシェアする」「みんなの歌を聴いて交流する」ことができるこのアプリは、歌をこよなく愛するユーザーたちから幅広く支持されています。

「UTAO」アプリの詳細やダウンロードはこちらから

▶ https://utao.jp

■ジャンカラ概要

1990年にカラオケ事業をスタートして以降、歌い放題、飲み放題、料金の明朗化を実現することでお客様に受け入れられ、事業を拡大してきました。

他社には無いコンセプトルームの展開や店舗丸ごとコンセプトを持たせた新店の展開、また個室に限らずオープンなスペースで顧客同士がコミュニケーションを取れるオープンカウンターや BAL UTAOも有し、現在は西日本最大規模を誇るカラオケチェーンとして全国200以上の店舗を運営しております。

また近年では DX 化を推進しており、利便性の高いサービスを追求するため、無人受付精算機を全 店へ業界初導入。

さらにスマホ1つで予約・受付から精算までができる業界初の機能「すぐカラ」を公式アプリに搭載。

加えて飲食オーダー機能や選曲機能を導入し、全てがアプリで完結する次世代のカラオケ体験を実現しました。

常に新しい価値を生み出しながら、社名TOAIが体現する「To→AI」、すなわち“AI時代に向かう”という全社戦略を推進する「AIネイティブ企業」として、お客様が体験したことのないカラオケ空間の実現にむけて、チャレンジしていきます。

■株式会社 TOAI 概要

会社名:株式会社 TOAI

代表取締役社長:東原元規

設立:昭和 61年6月17日

株式会社 TOAI コーポレートサイト:https://www.toai.co.jp/

ジャンカラ サービスサイト:https://jankara.ne.jp/

事業概要:西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」を中心とするエンターテインメント事業を展開。

カラオケ事業にて培ったノウハウ、豊富なリソースを活かし、お客様がワクワクするような新しい体験を生み出し続けます。現在、カラオケ事業に加え、オンラインカラオケアプリ・女性専用フィットネス・買物代行・バーチャルレストラン(8 業態 200 店舗以上)・温浴施設・飲食店・トランクルーム・セルフフラワーショップなど幅広くサービスを展開しています。

今後も新事業に果敢にチャレンジして経営者人材を創出すると共に、ダイナミックな事業ポートフォリオを構築していく方針です。

<関連リンク>

オンラインカラオケアプリ「UTAO」:https://utao.jp/

お買い物代行アプリ「HELP!」:https://help-solutions.jp/

女性専用ボディメイクスタジオ「PORT」:https://port-fitness.jp/

温浴施設「湯快のゆ」:https://yukainoyu.jp/

本格イタリアンレストラン「Le NAPOLI」:https://tl-corp.co.jp/lenapoli/

手ぶらでラクラク本格BBQ！「ジャンオク」：https://www.instagram.com/janokukoshiki/?hl=ja

屋内型トランクルーム「スマートボックス」: https://www.sbox-ss.com/

複合型エンターテインメント施設「ENTERTAINMENT HUB KYOTO」:https://entertainment-hub-kyoto.com/

当社グループは、世界中のお客様に素晴らしいエクスペリエンス(感動的な顧客体験)を提供することをグループビジョンに掲げ、笑顔のために常に進化を続けます。