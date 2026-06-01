UHA味覚糖 味覚を刺激することで手術後の腸の動きが改善することを臨床研究で実証 -手術後の腸閉塞を防ぎ、患者さんの早期回復に貢献

ＵＨＡ味覚糖株式会社

UHA味覚糖株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山田 泰正、以下「当社」）は、国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科消化器外科学との共同研究において、当社の既存製品の製剤技術を応用し共同開発した口腔内速溶タブレットを大腸切除の手術後の患者さんに摂取いただくことで、手術後の腸閉塞（イレウス）の発症割合を低下させ、手術後の回復を早めて入院期間を短縮できることを明らかにしました。

本研究成果は、2026年4月24日に第126回日本外科学会定期学術集会（北海道札幌市）で発表されました。

研究成果のポイント

◆ 大腸癌の手術後に発生しやすい腸閉塞（イレウス）の予防を目的として、味覚を刺激することで手術後の腸管運動を促進できる可能性を明らかにしました。

◆ 手術後の腸閉塞に対して、明確な根拠にもとづく予防法は確立されていないことから、患者さんへの負担が少なく、日常的に取り入れやすい消化管の動きを改善する方法を検討しました。

◆ 咀嚼の必要がなく、口の中ですぐに崩壊するため手術翌日からでも摂取可能なタブレットにより味覚を刺激することで、手術後の腸閉塞の発生割合が低下し、入院期間も短縮することを確認しました。

◆ 大腸の手術を受けた患者さんだけでなく、食欲の低下など消化管の動きが低下しているさまざまな方への活用により、食べられないことから始まるフレイルへの進行予防などの応用が期待されます。

研究の背景

大腸癌の手術後には、約5-10%の患者さんに腸閉塞（イレウス）が発生するという報告があり、手術後の合併症としては比較的多く見られます。手術後に腸閉塞を発症すると食事の開始が遅れ、入院期間が長くなるなど、栄養状態の悪化や日常生活動作（ADL）の低下につながるため、腸閉塞は患者さんの回復に大きく影響する合併症の一つです。また、長期間の絶食が必要になり、胃の内容物を管で吸い出す処置が必要になることもあります。絶食だけで改善しない場合は手術による治療が必要となることもあるため、発症を未然に防ぐことが求められる合併症でもあります。

現在のところ、手術後の腸閉塞を予防する方法として、明確な根拠（エビデンス）が確立されているものは少ないのが現状です。そこで、患者さんへの負担が少なく、簡単で効果的な方法として、味覚を刺激することで手術後の腸管運動を促進できる可能性があるのではないかと考えました。

研究の方法と結果

腹腔鏡下大腸切除を受けた患者さん100例を対象に、手術翌日から食事を始められる日までの間、当社と大阪大学消化器外科とで共同開発したタブレットを１日３回摂取していただきました。このタブレットは既存製品の製剤技術を応用したもので、口の中ですぐに溶ける形状となっていて、4種類のフレーバーの中から患者さん自身の好みにより選択いただきました。その結果、タブレットを確実に摂取できた患者さんでは、手術後の腸閉塞（イレウス）の発生割合が低下し、食事を始められる日や手術後の入院日数も有意に（統計学的に意味のある差として）短くなることがわかりました。

今回の研究成果が社会に与える影響

本研究成果により、タブレットの摂取で味覚を刺激することによって、手術後の消化管の動きを改善することが示されました。これにより、食欲が促されて食事の開始が早まり、手術後の回復が早まって入院期間を短縮できたのだと考えられます。

また、本研究成果は、大腸切除だけでなく、消化器外科、婦人科、泌尿器科領域での腹部手術後の患者さんにも同様の効果が期待されます。

さらに手術後の患者さんのみならず、食が細くなってしまった方などの味覚を刺激することで、消化管運動や食欲を促進し、「美味しく食べる習慣」を維持することへの応用も可能だと考えられます。こうすることで、栄養状態が改善され、食べられないことから始まるフレイルへの進行を食い止めることも期待されます。

【共同研究をご担当いただいた三吉範克先生のコメント】

本研究では大腸切除後の患者さんにおいて、UHA味覚糖株式会社と共同開発したタブレットの摂取により術後イレウスの発生割合が低下しました。味覚刺激により簡便かつ負担なく消化管運動を改善でき、術後合併症の予防や、食欲増進に効果があると考えます。

用語の解説

腸閉塞（イレウス）：腸の動きが悪くなったり詰まったりして、食べ物やガスが流れなくなる状態

日常生活動作（ADL）：食事・トイレ・入浴・着替えなど、日常生活を送るための基本的な動作。