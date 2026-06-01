1年もの円定期預金金利が通常金利の約2.9倍となる年1.20％（税引後 年0.95％）夏のボーナスキャンペーン開始

auじぶん銀行株式会社

auじぶん銀行株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 健二、以下 auじぶん銀行）は、2026年6月1日（月）から「夏の1年もの特別金利キャンペーン」（以下 本キャンペーン）を実施します。

本キャンペーンでは、2026年6月1日（月）から2026年8月31日（月）の期間中にお預け入れされた1年もの円定期預金に対して、通常金利年0.41％（税引後 年0.32％）（注）に年0.79％（税引後 年0.62％）を上乗せし、通常時の約2.9倍となる特別金利年1.20％（税引後 年0.95％）を提供します。お預け入れの際に本キャンペーンをご選択いただいたすべての方が対象です。

（注）2026年6月1日時点

利息計算例：1年もの円定期預金に100万円を預け入れた場合

100万円×1.20%=12,000円（税引前利息）

12,000円-税金2,437円=9,563円（税引後利息）

※利息には、「復興特別所得税」を含め、20.315％の源泉分離課税（国税15.315％、地方税5％）が適用されます。

【キャンペーン概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/533_1_d0033ceaa18080a7a77da4fddce2b80e.jpg?v=202606020451 ]

auじぶん銀行は、auフィナンシャルグループの一員として、「デジタルを駆使する。お客さま視点で考える。そして、期待を超える金融へ。」をパーパスに掲げ、スマートフォンアプリをメインチャネルとして預金、送金、決済、融資などの各種金融サービスを提供しています。今後もすべてのステークホルダーの持続的発展を目指すとともに、お客さまの期待を超える新しい体験価値を創造することで、「未来まで明るく。」を実現する銀行として、さらなる発展を目指して取り組んでまいります。

以上