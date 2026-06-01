「おかあさん!!たすけて!!」あの伝説のSF巨編が渋谷に漂流!?【ハンズ渋谷店】「漂流教室 POPUP STORE」開催

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、2026年6月2日（火）よりハンズ渋谷店にて、天才漫画家・芸術家である楳図かずお先生の代表作『漂流教室』のPOP UP STOREを開催いたします。

完結から50年を超えた今なお、日本漫画史に燦然と輝き続ける『漂流教室』。今回のポップアップストアでは、作品が持つ圧倒的な熱量と世界観を再現。主人公の翔や大友、そして強烈なインパクトを残す関谷たちが、時空を超えて渋谷の街へ「漂流」します。「墓場の画廊」プロデュースによる、エッジの効いたラインナップでファンの心を揺さぶる独創的なオリジナルアイテムを多数ご用意いたしました。

■ 実施概要

開催場所：ハンズ渋谷店 B2Cフロア

開催期間： 2026年6月2日（火） ～ 7月6日（月）

場所： ハンズ渋谷店 特設コーナー

営業時間： 10:00～21:00 ※最終日のみ 14:00終了

特設ページ： https://hakabanogarou.jp/archives/85433

■ イチオシアイテム

（画像左から）

ブラインド 名言アクリルキーホルダー 全15種 各770円

ブラインド 缶バッジ 全15種 各550円

ブラインド マグネット 全11種 各440円

ブラインド クリアコマステッカー 全15種 各550円

■ お買い上げ特典

期間中、『漂流教室』対象商品を1会計につき 税込5,000円お買い上げ毎 に、「コミック表紙絵VHS風シール」 を1枚プレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

■ フルラインナップ

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。