西脇知事・松井市長が奨学金返済支援制度をPR

京都府

■京都府では、学生等若年求職者に対し、働きやすい職場環境づくりに取組む府内企業の企業研究やマッチングを促進するため、6月13日（土）に京都市勧業館みやこめっせで「夏の京都ジョブ博2026」を開催します。

府内就職を目指す大学生（留学生・卒業後3年以内の若年求職者含む）等を対象とした就活イベントです。仕事・子育て・介護の両立など、多様な働き方を支援するために取組む京都企業約100社が出展します。

１ 日 時

令和8年6月13日（土）10時30分～15時30分

２ 場 所

京都市勧業館みやこめっせ 第3展示場（京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1）

○オンラインでも参加可能！

対応期間：令和8年6月15日（月）～令和8年6月30日（火）※事前予約制

３ 出展企業

働きやすい職場づくりに取り組む京都企業 約100社

※出展企業一覧は特設サイトより順次掲載予定

ＵＲＬ：https://kyotojob2026-summer.jp/

４ 対 象

2027年3月卒業予定者、卒後概ね3年以内の既卒者、2028年以降卒業予定者 等

※すべて留学生含む

５ 当日スケジュール

○オープニングイベント「奨学金返済支援制度を知る」

時間：10時30分～11時15分

・本年4月から、京都市が府の実施している「就労・奨学金返済一体型支援事業」へ上乗せ補助を開始したことを踏まえ、府市協調で同制度の更なる利用を促進するため、知事・京都市長がトークイベントを実施

・従業員を大切にするための取組みとして「奨学金返済支援制度」を導入している企業を交え、制度導入のきっかけや効果について意見交換を実施

（登壇者）京都府知事 西脇 隆俊（にしわき たかとし）

京都市長 松井 孝治（まつい こうじ）

奨学金返済支援制度導入企業

（参考：就労・奨学金返済一体型支援事業とは）

京都府内の中小企業等の人材確保と若手従業員の定着及び経済的負担軽減を図るため、従業員の奨学金返済支援を行う中小企業等が従業員に支給した手当等の額の一部を補助する制度

○合説お役立ちセミナー「30分で変わる！合同企業説明会の歩き方」

時間：11時30分～12時

・100社の京都企業が集まるこの機会を就活・業界研究に最大限活かすためのポイントを解説

○企業ブースオープン（12時～15時30分）

・参加者は自由にブースを訪問し、企業の採用担当者と直接話すことが可能

・複数の企業ブースを回った方へは、選べる京都府の特産品をプレゼント！

○その他

・「京都学生eスポーツ協会」の学生が開発したオリジナルゲームで企業と学生間の交流を促進

６ 参加方法

「ジョブこねっと」から申込み（要事前予約・参加無料）

ＵＲＬ：https://webjobpark.kyoto.jp/event/detail/?id=3318

※当日申込も可

７ 主 催

主催：京都府、京都市、京都企業人材確保センター、京都ジョブパーク、京都府中小企業人材確保推進機構（京都府商工会議所連合会、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、（一社）京都経営者協会、（一社）京都経済同友会、（公社）京都工業会、日本労働組合総連合会京都府連合会、京都労働局、京都府、京都市、京都府市長会、京都府町村会）

協力：（一社）京都中小企業家同友会

８ イベントに関するお問合せ先

〇京都企業人材確保センター

TEL：075-682-8948

WEB：https://webjobpark.kyoto.jp/inquiry/