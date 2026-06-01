法人様向けeラーニング研修「部門間連携促進講座」をリリース

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング研修「部門間連携促進講座」をリリースいたしました。



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部門間連携促進講座とは？

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営業と生産部門、マーケティングと財務など部門間の対立は、個人の問題ではなく「役割分担」や「評価制度」といった組織構造に起因します。



当講座では、管理職が組織をつなぐ“ハブ”として機能し、衝突を成果創出につながる建設的な議論へと転換するフレームワークと実践手法を体系的に習得できます。評価制度の歪みや情報共有の断絶、心理的な不信感といった障壁を多角的に整理し、短期・中長期の施策を通じて解決へと導きます。「部分最適」から脱却し、全社視点で意思決定できる組織づくりを支援し、スピードと質を兼ね備えた成果創出を実現します。

他部署との調整や板挟みに課題を感じている管理職の方におすすめです。

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縦割りを越え、成果をつなぐ横連携へ

【部門間連携促進講座】



動画：36本（約2時間00分） テスト・ワークあり

費用：11,000円（税込）

▼講座詳細はこちら

https://www.u-can.co.jp/nr260601e

※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

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◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍などの通信販売

法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin