法人様向けeラーニング研修「心を動かす説得力講座」をリリース

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング研修「心を動かす説得力講座」をリリースいたしました。



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心を動かす説得力講座とは？

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当講座では、相手に「わかってもらう」だけで終わらせず、相手の行動を変える説得力が身につきます。説得には、筋道の通った論理だけでなく、相手の感情への配慮、そして主張を後押しする権威付けが欠かせません。説得力を高めるためには、この3つの要素を体系的に学び、上司・経営層・チームメンバーなど、立場や状況の異なる相手に応じて使い分けます。「理屈は正しいのに通らない」「一生懸命説明しても納得してもらえない」そんな悩みを、具体的なケースとワークを通じ、実践的に解決していきます。

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理屈だけでは動かせない、説得の技術

【心を動かす説得力講座】



動画：35本（約1時間34分） テスト・ワークあり

費用：11,000円（税込）

▼講座詳細はこちら

https://www.u-can.co.jp/nr260601a

※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

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◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍などの通信販売

法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin/