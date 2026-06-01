【TAC電気工事士講座】26年度下期目標コース販売開始！早割キャンペーン実施中｜第二種電気工事士・第一種電気工事士

TAC株式会社

電気工事士講座（第二種/第一種）を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は2026年度下期期合格目標コースの販売を開始、2026年5月29日（金）より申込受付を開始いたしました。通常受講料より2,000円割引＆学科直前チェック講座を無料で受講できる早割キャンペーンを実施中です。

【電気工事士】早割キャンペーン 割引＆学科直前チェック講座受講無料！

＜キャンペーン期間＞

第二種電気工事士：2026年5月29日（金）～2026年9月6日（日）

対象講座：第二種学科試験(CBT/筆記)対策コース／第二種学科(CBT/筆記)＋技能試験対策コース

- 第1弾：2026年5月29日（金）～2026年7月21日（火）2,000円割引＆第二種学科直前チェック講座受講無料！- 第2弾：2026年7月22日（水）～2026年9月6日（日）1,000円割引＆第二種学科直前チェック講座受講無料！

第一種電気工事士：2026年5月29日（金）～2026年8月20日（木）

対象講座：第一種学科試験(CBT/筆記)対策コース／第一種学科(CBT/筆記)＋技能試験対策コース

- 第1弾：2026年5月29日（金）～2026年7月21日（火）2,000円割引＆第一種学科直前チェック講座受講無料！- 第2弾：2026年7月22日（水）～2026年8月20日（木）1,000円割引＆第一種学科直前チェック講座受講無料！TAC電気工事士講座早割キャンペーン電気工事士早割キャンペーンの詳細をみる :https://www.tac-school.co.jp/kouza_denkikoujisi/denkikoujisi_cp01.html合格に必要なツール全部入り！TACで完結。- 安心の延長サポート制度！万が一目標期の合格が叶わなかった場合、条件を満たすと追加の受講料は発生せずに半年間コースの延長が可能！(※対象メディア：教室/ビデオ/Web通信)- Webフォロー標準装備！いつでも、どこでも、何度でも繰り返し学習できるWebフォロー- 学科：Webトレーニングで過去問演習OK！- 技能：写真で、オンラインで、対面で。充実の添削指導！TACの電気工事士講座 :https://www.tac-school.co.jp/kouza_denkikoujisi.html

電気工事士とは？

電気工事士とは、電気設備の工事・取扱の際に必要な国家資格です。

第一種・第二種に分類されており、第二種が扱える範囲は「一般住宅」「小規模な店舗・事業所等」「家庭用太陽発電設備」など600V以下で受電する設備、第一種は第二種の範囲に加え、最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどとなります。また、どちらの試験も受験資格はなくだれでも受験可能ですが、第一種電気工事士の免状の申請には実務経験が必要となります。

試験には学科試験(CBT/筆記)と技能試験があり、両方に合格することで、電気工事士資格を取得できます。

TAC電気工事士講座（第二種電気工事士/第一種電気工事士）

▼TAC電気工事士講座の詳細はこちら

TAC電気工事士講座ホームページ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_denkikoujisi.html

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会社概要

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html

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