【不動産相続】約67％が「分割方法の意見対立」に不安あり。「早期売却」「専門家のサポート」「買取サービス」が解決策の上位に

株式会社NEXER

■不動産相続は「争続」のきっかけになりやすい

不動産相続は、親から受け継ぐ大切な財産である一方、親族間のトラブルにつながりやすいテーマでもあります。

「分け方について意見が合わない」「評価額の認識に差がある」「遠方の物件をどう管理すればいいかわからない」などの悩みは、実際に相続が発生してから気づくことも少なくありません。

では、実際にどれほどの方が、不動産相続をきっかけにトラブルや不安を抱えているのでしょうか。

ということで今回は株式会社アドワン・ホームと共同で、事前調査で「不動産相続の経験がある、または将来的に相続する可能性がある」と回答した全国の男女200名を対象に「相続と親族トラブル」についてのアンケートをおこないました。





※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社アドワン・ホームによる調査」である旨の記載

・株式会社アドワン・ホーム（https://adone-home.co.jp/）へのリンク設置





「相続と親族トラブルに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月1日 ～ 5月11日

調査対象者：事前調査で「不動産相続の経験がある、または将来的に相続する可能性がある」と回答した全国の男女

有効回答：200サンプル

質問内容：

質問1：不動産の相続をきっかけに、親族間で意見が対立したりトラブルになった経験（または不安）はありますか？

質問2：どのような内容、あるいはどのような不安がありますか？（複数回答可）

質問3：相続した不動産が遠方や訳ありなどで管理が難しい場合、どのような解決策を望みますか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：弁護士や各種士業と連携した体制で売却まで一貫してサポートしてくれたら助かると思いますか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。



■12.0％が、不動産相続をきっかけに親族間トラブルや不安が「ある」と回答

まず、不動産相続をきっかけに、親族間で意見が対立した経験やトラブルになった経験、または将来的な不安があるかを聞いてみました。

その結果、「ある」と回答した方は12.0％、「ない」と回答した方は88.0％となりました。

割合としては少数派に見えるものの、200名のうち24名が不動産相続に関するトラブルや不安を抱えていることになります。不動産相続が、一部の人にとっては親族関係に影響する切実な問題になっていることがうかがえます。

■66.7％が、トラブル・不安の内容として「分割方法の意見対立」と回答

続いて、「ある」と回答した方に、具体的にどのようなトラブルや不安があるのかを聞いてみました。

最も多かった回答は「分割方法（売却・共有・単独相続）の意見対立」で66.7％でした。

次いで、「不動産の評価額に対する認識の違い」と「特定の相続人への偏りへの不満」がそれぞれ33.3％、「感情的な対立・関係悪化」が29.2％となっています。

不動産は現金と違い、相続人同士できっちり等分しにくい点が難しいところです。

売却するのか、誰かが住み続けるのか、共有名義にするのかによって、相続人それぞれの受け取り方や負担が変わります。

そのため、どの方法を選んでも誰かが不満を抱きやすく、そこに評価額の認識の違いや過去の家族関係が重なると、対立がさらに複雑になりやすいと考えられます。



■26.0％が、遠方や訳あり物件の解決策に「早期売却のサポート」を希望

続いて、全員に、相続した不動産が遠方や訳ありなどで管理が難しい場合、どのような解決策を望むかを聞いてみました。

その結果「早期売却のサポート」が26.0％で最多となりました。

次いで「税務・法務の専門家のサポート」が19.5％、「買取サービスの利用」が15.5％と続きます。

注目したいのは、上位3つの回答がいずれも「不動産を持ち続ける」のではなく、「手放す方向」に近い選択肢である点です。合わせると6割を超えており、遠方の物件や訳あり物件を抱え込みたくないという本音がうかがえます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。



「早期売却のサポート」と回答した方

・売却するしかないから。（30代・男性）

・いらない不動産だから早く手放したい。（40代・女性）

・不動産を持っていても、そこに住まないし、固定資産税がかかるので、なるべく早く手放したいため。（40代・男性）

「税務・法務の専門家のサポート」と回答した方

・相続税がどうなるかなと法律関係が難しいのでプロにサポートして貰えるだけで遺産相続がスムーズに進みそうだから。（20代・女性）

・法律は専門家に任せたほうがいいので。（40代・男性）

・専門家に任せた方が早く解決するため。（40代・女性）

「買取サービスの利用」と回答した方

・持て余してしまうので。（30代・女性）

・持っていても固定資産税が掛かって管理費用も必要になってくるから。（30代・男性）

・遠方であれば、早期に売るなりして手放して責任から解放されたい。（40代・女性）

上位3つの選択肢に共通しているのは、「持ち続けるよりも早く処分したい」「専門家の力を借りて確実に進めたい」という考え方です。

固定資産税や管理費用の負担、法律・税務の複雑さへの不安が、早期売却や専門家への相談、買取サービスの利用を希望する背景にあるようです。

■81.0％が、弁護士や各種士業と連携した一貫サポートが「助かる」と回答

最後に、全員に、弁護士や各種士業と連携した体制で売却まで一貫してサポートしてくれたら助かると思うかを聞いてみました。

その結果「とても思う」が33.5％、「やや思う」が47.5％で、合わせて81.0％の方が肯定的な回答を示しました。一方「あまり思わない」は13.5％、「まったく思わない」は5.5％にとどまっています。

約8割の方が「助かる」と回答していることから、不動産相続に関する手続きや売却を、ひとつの窓口でまとめて相談したいというニーズの高さがうかがえます。

助かると思う理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

一貫サポートが「助かる」理由

・連携されることにより、次に何をしたらいいかが簡単にわかり時間をかけずにすすめそうだから。（20代・女性）

・様々な専門家の知識で取りまとめてくれたらこちらも色々なところに相談しなくて済むので楽だから。（30代・女性）

・売却の手続きの仕方やどこに売ったら高く売れるのかよく分からないから。（30代・男性）

・全てがスムーズに進んでくれそうでした。（40代・女性）

・不動産にかかわる法律がややこしそうで、とても一人では対応出来そうにないから。（40代・男性）

・大きなお金が絡む事案なので、トラブルはなるべく起こしたくないので。（40代・男性）

「相談窓口がひとつで済む手軽さ」や「専門知識が必要な場面での安心感」を理由に挙げる声が多く見られました。法律や手続きの複雑さに加え、大きなお金が動く不動産相続だからこそ、トラブルを避けながらスムーズに進めたいという心理が背景にあると考えられます。

■まとめ

今回の調査では、不動産相続をきっかけに親族間でトラブルや不安を抱えた経験が「ある」と回答した方は12.0％でした。トラブルや不安の内容としては「分割方法の意見対立」が66.7％で最も多く、遠方や訳あり物件の解決策としては「早期売却のサポート」を望む声が最多となりました。

また、81.0％の方が「弁護士や各種士業と連携した一貫サポートがあれば助かる」と回答しており、不動産相続に関する手続きや売却を、専門家と連携しながらまとめて相談したいニーズの高さがうかがえます。

不動産相続は金額が大きく、手続きも複雑で、家族の感情まで絡み合うデリケートなテーマです。だからこそ、相続が現実になる前に、信頼できる相談先や一貫サポートの仕組みを知っておくことが、「争続」を防ぐ第一歩になるのではないでしょうか。







＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社アドワン・ホームによる調査」である旨の記載

・株式会社アドワン・ホーム（https://adone-home.co.jp/）へのリンク設置





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