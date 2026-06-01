女性の60％がボディに悩みあり！気になる部位は「体重・体型」「ぽっこりお腹」「ヒップの形・たるみ」が上位に

株式会社NEXER

■女性のボディの悩みとエステへの興味に関する意識調査

鏡の前で自分の体型を見たとき、ふと気になる部分はありませんか。

年齢を重ねるなかで感じる体型の変化や、若い頃から抱えているコンプレックスなど、ボディに関する悩みは人それぞれです。

では、女性たちは実際にどのようなボディの悩みを抱え、どのような対策をしているのでしょうか。また、エステに対してどのような印象を持っているのでしょうか。

ということで今回は大阪府の痩身エステ『エステ・ステーション』と共同で、全国の女性200名を対象に「ボディの悩みとエステへの興味」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと大阪府の痩身エステ『エステ・ステーション』による調査」である旨の記載

・エステ・ステーション（https://www.esthe-station.co.jp/）へのリンク設置

「ボディの悩みとエステへの興味に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月16日 ～ 5月22日

調査対象者：全国の女性

有効回答：200サンプル

質問内容：

質問1：現在、自分のボディに関して悩みはありますか？

質問2：気になる悩みで、当てはまるものを選択してください。(複数選択可)

質問3：上記で選んだ中で、もっとも気になる悩みとその理由を教えてください。

質問4：その悩みに対して、過去にどのような対策をしたことがありますか?(複数選択可)

質問5：上記の中で、もっとも効果を感じた対策はどれですか?

質問6：その対策で、最も効果を感じた(または感じなかった)理由を教えてください。

質問7：自己流ダイエットや運動で「うまくいかなかった」と感じた経験はありますか?

質問8：どのような失敗・挫折経験がありましたか?(複数選択可)

質問9：エステ(特に痩身エステ)に興味はありますか?

質問10：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■60.0％が、自分のボディに「悩みがある」と回答

まず、現在自分のボディに関して悩みがあるか聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は60.0％、「ない」と回答した方は40.0％でした。

半数を超える女性が、自分のボディに何らかの悩みを抱えていることがわかります。

■「体重・体型」65.8％、「ぽっこりお腹」60.0％が悩みの上位に

続いて、悩みがあると回答した方に、気になる悩みの具体的な内容を聞いてみました。

最も多かったのは「体重・体型が気になる」で65.8％でした。

次いで「ぽっこりお腹が気になる」が60.0％、「ヒップの形・たるみが気になる」と「姿勢の悪さが気になる」が同率で40.8％と続いています。

体重や体型、ぽっこりお腹など、見た目の印象に関わる悩みが上位に並びました。

特にお腹まわりは、年齢や生活習慣の変化が表れやすく、自分でも気づきやすい部分であるため、悩みとして挙げる方が多いようです。

さらに、その中でもっとも気になる悩みと、その理由についても聞いてみました。

上記で選んだ中で、もっとも気になる悩みとその理由を教えてください。

・太ももが太い 周りが細いから気になる（20代・女性）

・食後、お腹が膨らんでしまうこと。人からは見えないがどうしても気になってしまうため。（20代・女性）

・ぽっこりお腹が気になる。目立つから。（20代・女性）

・産後の体型変化。（30代・女性）

・お尻の大きさやたるみ。デニムを履いたときに目立ってしまうし、足も短く見えてしまうから。（30代・女性）

・姿勢の悪さ。将来的に怪我などに繋がりそうなので。（30代・女性）

・代謝が落ちてきて、太りやすくなった。姿勢も悪いし、カラダ中たるんでいる。（40代・女性）

具体的な回答を見ると「目立つ」「服を着たときに気になる」といった、見た目に関する悩みが多く挙げられています。

また、10代・20代では太ももやお腹など、特定の部位を気にする声が目立つ一方、30代以降では「産後の体型変化」「代謝の低下」「加齢によるたるみ」など、ライフステージや年齢による変化を悩みとして挙げる方も見られました。

ボディの悩みは単に体重だけではなく、部位ごとの見え方やシルエット、年齢による変化とも深く関わっていることがうかがえます。

■「運動・筋トレ」49.2％が過去の対策で最多に

では、ボディの悩みに対して、これまでどのような対策をしてきたのでしょうか。

悩みがあると回答した方に、過去に取り組んだことがある対策について聞いてみました。

最も多かったのは「運動・筋トレ」で49.2％でした。

次いで「自己流ダイエット」が33.3％、「食事制限」が26.7％と続いています。

運動や食事の見直しなど、自分で始めやすいセルフケアに取り組んできた方が多いことがわかります。

■「運動・筋トレ」が31.9％で効果を実感した対策の1位に

では、実際に取り組んだ対策の中で、もっとも効果を感じたものは何だったのでしょうか。

「特に何もしていない」を選択しなかった方に、もっとも効果を感じた対策について聞いてみました。

最も多かったのは「運動・筋トレ」で、31.9％でした。

次いで「食事制限」が17.0％、「自己流ダイエット」が9.6％と続いています。

運動や筋トレは、過去に取り組んだ対策としても最多でしたが、効果を感じた対策としても最も多く選ばれました。継続できれば、体型やシルエットの変化を実感しやすい方法として捉えられているようです。

一方で「効果を感じたものはない」と回答した方も29.8％にのぼりました。

ボディの悩みは、自己流の対策だけでは思うような成果につながりにくい場合もあるようです。

■効果を感じた、または感じなかった理由は？

続いて、取り組んだ対策について、なぜ効果を感じたのか、または効果を感じなかったのかを聞いてみました。

効果を感じた理由

・断食、単純に肉が付かないから。（20代・女性）

・運動！ベビーカー押しながら1日1万歩。（30代・女性）

・腹筋が割れ、体重が減り、体脂肪率も減り、骨格筋率が上がったから。（30代・女性）

・体重が明確に落ち、他者からも痩せたと言われたので。（40代・女性）

・好きなだけ食べていて痩せるはずがありません。炭水化物を減らしたら、効果が顕著に現れました。（50代・女性）

効果を感じなかった理由

・すぐに戻ってしまったから。（20代・女性）

・長続きしない。（50代・女性）

・サプリメントを飲んでいるが効かなくなっているような気がする。（50代・女性）

・体重は落ちるが継続できない。（50代・女性）

効果を感じた方の回答では、運動量を増やした、食事内容を見直したなど、具体的な行動と結果が結びついている声が多く見られました。体重や体脂肪率の変化、周囲からの反応など、目に見える成果があると効果を実感しやすいようです。

一方で、効果を感じなかった方からは、「すぐに戻ってしまった」「長続きしない」といった声が挙がりました。一時的に変化があっても、継続できなかったりリバウンドしたりすると、満足のいく結果にはつながりにくいことがうかがえます。

■61.7％が、自己流ダイエットや運動で「うまくいかなかった経験がある」と回答

続いて、ボディに悩みがある方に、自己流ダイエットや運動で「うまくいかなかった」と感じた経験があるか聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は61.7％、「ない」と回答した方は38.3％でした。

6割以上の方が、自己流のダイエットや運動で思うような成果を感じられなかった経験があることがわかります。

ボディの悩みに対して、運動や食事制限などを自分なりに試す方は多い一方で、継続の難しさや正しい方法がわからないことから、途中で挫折してしまうケースも少なくないようです。

■「リバウンドしてしまった」55.4％、「モチベーションが続かなかった」51.4％が上位に

続いて、自己流ダイエットや運動で「うまくいかなかった」と感じた経験がある方に、どのような失敗・挫折経験があったのか聞いてみました。

最も多かったのは「すぐにリバウンドしてしまった」で、55.4％でした。

次いで「モチベーションが続かなかった」が51.4％、「食事制限がつらくて続かなかった」が21.6％、「運動が苦手で続かなかった」が20.3％、「正しいやり方がわからなかった」が17.6％と続いています。

リバウンドとモチベーションの低下が、自己流ダイエットや運動でつまずきやすい大きな要因になっていることがわかります。一時的に体重が落ちても元に戻ってしまったり、最初は頑張っても気持ちが続かなかったりすることで、思うような成果につながらない方が多いようです。

■エステに「興味がある」は38.4％、「興味がない」は61.6％

それでは、エステ、特に痩身エステに対する興味はどの程度あるのでしょうか。

自分のボディに悩みがある方に、エステ(特に痩身エステ)に興味があるか聞いてみました。

「とても興味がある」が11.7％、「やや興味がある」が26.7％で、合わせて38.4％の方がエステに興味があると回答しました。一方で、「あまり興味がない」は25.8％、「まったく興味がない」は35.8％となり、合わせて61.6％が「興味がない」と回答しています。

それぞれの回答理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「興味がある」と回答した方

・効果がありそうだから。（20代・女性）

・寝てるだけでよいから。（30代・女性）

・楽して痩せたい。（30代・女性）

・肌のメンテナンスやセルライトに効果がありそうだから。（30代・女性）

・専門性があり効果が期待できそう。（30代・女性）

「興味がない」と回答した方

・エステはプランを言いながら料金高くなるように押し付けてくるから。（20代・女性）

・お金がかかるし、もともと綺麗な人がする物。（30代・女性）

・人に触られることに抵抗がある。（30代・女性）

「興味がある」と回答した方からは、専門的なケアへの期待や、自分ではケアしにくいセルライト・肌のメンテナンスに魅力を感じる声が見られました。自己流では続かなかった経験がある方にとって、プロの手を借りられる点は大きな安心材料になっているようです。

一方で、「興味がない」と回答した方からは、費用面への不安や、勧誘への警戒感、人に身体を触られることへの抵抗感が挙がりました。

エステに対しては効果や専門性への期待がある一方で、「高そう」「勧誘されそう」「自分にはハードルが高い」といったイメージも残っていることがうかがえます。だからこそ、料金や施術内容がわかりやすく、安心して相談できる環境づくりが重要になりそうです。

■まとめ

今回の調査では、女性の60.0％が自分のボディに悩みを抱えていることがわかりました。具体的には、「体重・体型」「ぽっこりお腹」「ヒップの形・たるみ」など、見た目の印象やシルエットに関わる悩みが上位に挙がっています。

悩みへの対策としては「運動・筋トレ」に取り組んだ方が最も多く、実際に効果を感じた対策としても最多となりました。一方で、約3割は「効果を感じたものはない」と回答しており、自己流の対策だけでは思うような成果につながらないケースもあるようです。

エステに「興味がある」と回答した方は38.4％で、専門的なケアへの期待や自分ではケアしにくい部分をプロに任せたいという声も見られます。自分に合った無理のない方法を選び、必要に応じて専門家のサポートを取り入れることも選択肢のひとつといえそうです。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと大阪府の痩身エステ『エステ・ステーション』による調査」である旨の記載

・エステ・ステーション（https://www.esthe-station.co.jp/）へのリンク設置

【エステ・ステーションについて】

社名：ステーションカンパニー株式会社

所在地：〒530-0022 大阪府大阪市北区浪花町12-24 赤坂天六ビル4F

代表取締役：藤原 弘呼

Tel：06-6147-5075

URL：https://www.esthe-station.co.jp/

事業内容：1989年設立、老舗エステティックサロン「エステ・ステーション」を運営。

お客様に信頼していただける経営のために、「正しいエステティック」を追求し続けてまいりました。

また、スタッフがエステティック技術や美容に関わる仕事に自信を持ち、長く安心して働けるよう、「社内資格制度」「社外資格取得応援制度」「一人暮らし応援制度」「再雇用制度」などの制度も整えています。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア