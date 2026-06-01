櫻坂46『四期生LIVE』DAY1＆DAY2の模様を「ABEMA PPV」にて2026年6月2日（火）・3日（水）19時より生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」にて櫻坂46『四期生LIVE』の模様を、2026年6月2日（火）・3日（水）の2日間にわたり、19時より生放送することを決定いたしました。また、本ライブのチケットを5月30日（土）18時より発売中です。

このたび「ABEMA PPV」での生放送が決定した櫻坂46『四期生LIVE』では、グループ加入から約1年、経験を重ねながら、自分たちなりの表現を少しずつ形にしてきた櫻坂46四期生の渾身のパフォーマンスをお届けいたします。

本放送は、「ABEMA PPV」にて、5月30日（土）18時からチケットの販売（※1）を開始し、3,500円（税込）で視聴することができます。（※2）メンバー渾身のパフォーマンスに、ぜひご注目ください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料として300円が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。 （テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／ 『櫻坂46 四期生LIVE』 生放送概要

▼出演者

櫻坂46 四期生（浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実）

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

▼生放送日時

【DAY1】2026年6月2日（火）19時開演 （放送開始18時～）

【DAY2】2026年6月3日（水）19時開演 （放送開始18時～）

▼リピート配信

【リピートDAY1】2026年6月5日（金）20時開演 （放送開始19時～）

【リピートDAY2】2026年6月6日（土）18時開演 （放送開始17時～）

▼視聴料金

3,500円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円がかかります

▼販売期間

【DAY1】2026年5月30日（土）18時～2026年6月2日（火）22時30分

【DAY2】2026年5月30日（土）18時～2026年6月3日（水）22時30分

【リピートDAY1】2026年6月2日（火）22時30分～2026年6月5日（金）20時

【リピートDAY2】2026年6月3日（水）22時30分～2026年6月6日（土）18時

▼放送URL

【DAY1】https://abema.tv/live-event/6bd582b1-9051-4b5e-b391-99eda7a64559

【DAY2】https://abema.tv/live-event/c8551e0d-a52f-4149-8aea-f763e8187571

【リピート配信】

【DAY1】https://abema.tv/live-event/934fca4d-cc08-4191-bf1c-8e8049a372dc

【DAY2】https://abema.tv/live-event/b47d13cb-058d-4c9c-9a49-ae282ed8b119

※画像をご使用の際は、【(C)Seed & Flower合同会社】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

■ABEMA PPVとは

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ