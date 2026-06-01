鉄道本舗株式会社、2026年6月1日より『株式会社ホンポズ』へ社名変更

株式会社ホンポズ

鉄道模型・鉄道グッズの買取販売事業を展開する鉄道本舗株式会社（本社：愛知県蒲郡市、代表取締役：石川泰蔵）は、事業領域の拡大および企業ブランド強化を目的として、2026年6月1日付で「株式会社ホンポズ」へ社名変更することをお知らせいたします。

なお、「鉄道本舗」ブランドは今後も継続して展開し、新会社「株式会社ホンポズ」のもと、”○○本舗”ブランドを複数展開する新たな事業体制へ移行いたします。

◆社名変更の背景

鉄道本舗株式会社から株式会社ホンポズへ

当社は創業当初、「ブンブンジャレコ」として事業をスタートしました。

その後、鉄道模型・鉄道グッズを中心とした事業へ注力する中で、取り扱う商材や事業内容をより直感的に伝えるため、「鉄道本舗」へ社名変更を行い、多くのお客様に支えられながら成長してまいりました。

一方で、事業拡大や新たなジャンル展開を進める中、“鉄道”という名称だけでは今後の展開を表現しきれないという課題も見え始めていました。

会社として成長していく中で、「鉄道」という一つのジャンルにとどまらず、より多くの“好き”やカルチャーを扱える会社へ進化していきたいという想いが強くなっていきました。

また、鉄道部品や鉄道模型の買取を行う中で、「価値があるかわからなかったため、捨ててしまった」というお話を、多くのお客様から伺ってきました。

その経験から、買取事業を通じて、【趣味のモノには価値がある】ということを伝える啓蒙活動にも力を入れていきたいと考えています。

鉄道部品：車内放送用のオルゴール鉄道部品：ヘッドマーク「南風」

例えば、鉄道部品は、実際に本物として掲出され、使われていたからこそ、本物としての価値が宿ります。もし、その貴重な鉄道部品が捨てられてしまったら、もう2度とその鉄道車両の部品と出会うことはできません。まったく同じレプリカを作ることはできるかもしれません。

しかし、それはあくまでレプリカであり、同じ寸法、同じ素材で作られていたとしても、本物として運用されていたものとは比較対象になりません。

そうやって、これまでも貴重な鉄道文化としての価値を持つ鉄道部品が処分され、この世から消えていった事例はたくさんあります。これは鉄道部品や鉄道模型に限った話ではありません。

鉄道以外でも、長年かけて集めてこられた趣味のモノで、集めたご本人が亡くなったあと、ご遺族の方が処分に困り、本来の価値がわからないまま資源ゴミとして処分されてしまう実情を目の当たりにしてきました。

趣味で集めたモノには価値があります。

もちろん、すべてのモノに価値があるとは言い切れません。

だからこそ、まずは買取業者に聞いて、その価値を知ってほしいのです。

そして、気軽に買取をご依頼いただける環境をつくり、次に必要としてくださるお客様へお繋ぎしたいと考えています。

必要としている方は、世の中に必ずいます。

だからこそ、今後は鉄道以外のホビーのリユースにも力を入れ、「価値あるものを救い出せ」という理念のもと、新たな事業展開を進めていきたいと考えています。

そして、今回の社名変更には、創業者個人の色が強い会社から、社員一人ひとりが主体的に挑戦できる“みんなでつくる会社”へ進化したいという強い想いも込められています。

当社では、「一人一人が会社を舞台に主役となる」というフィロソフィのもと、それぞれの個性や"好き"を活かしながら挑戦できる組織作りを目指しています。

株式会社ホンポズでは、“好き”を軸にした複数の「◯◯本舗」ブランドを展開しながら、より多くの仲間と共に、新たな価値づくりへ挑戦してまいります。

◆新社名「ホンポズ」に込めた想いと今後の展望

新社名「ホンポズ」には、“さまざまな人が活躍できる会社でありたい”という想いが込められています。

得意なことや好きなことは人それぞれ違います。鉄道が好きな人、プラモデルが好きな人、ミニカーが好きな人――。

「ズ（s）」には、複数の“本舗”ブランド、そして多様な仲間たち（複数形）という意味を込めています。株式会社ホンポズは、それぞれの“好き”や“得意”を活かしながら、さまざまな人が活躍できる組織を目指しています。

今後は、“好きを極めるお手伝い”を軸とした専門ブランドとして、以下をはじめとする複数の「◯◯本舗」ブランドを順次展開予定です。

・主に鉄道関連を取り扱う「鉄道本舗」

・主にプラモデルを取り扱う「組立本舗」

・主にミニカーを取り扱う「のりもの本舗」

株式会社ホンポズは、これからも“好き”の価値を信じ、趣味・カルチャーを未来へつないでまいります。

◆ロゴへ込めた想い

鉄道本舗：鉄道模型・鉄道グッズ組立本舗：プラモデルなどのりもの本舗：ミニカーなど株式会社ホンポズロゴマーク

株式会社ホンポズのロゴは、「楽しさ」「自由」「遊び心」をテーマに制作しました。

無機質で整いすぎたデザインではなく、「好き」を楽しむ人たちの熱量や、自由な感性が自然と伝わるデザインを目指しています。シンプルさや格好よさを追求するよりも、見た瞬間に“楽しい”と感じてもらえることを大切にしました。

幼少期に読んでいた書籍からインスピレーションを受け、子どものころに何も考えず夢中で好きなことを楽しんでいた感覚を、ロゴ全体に込めています。

株式会社ホンポズは、ロゴやデザインを含め、企業そのものが”好き”を楽しめる存在でありたいと考えています。

◆代表取締役コメント

株式会社ホンポズ代表取締役 石川泰蔵

まずは、これまで“鉄道本舗”を支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。

今回の社名変更には、もっと多くの“好き”を扱える会社へ成長していきたいという想いを込めています。

また、社員一人ひとりが、自分の好きなことや得意なことを活かしながら挑戦できる会社にしていきたいとも考えています。

ただ、そのためには、まず自分自身が誰よりも挑戦し、楽しみ、会社を前に進めていかなければならないと思っています。

“みんなが活躍できる会社”を本気でつくるために、まずは自分自身が一番ワクワクしながら挑戦を続けていきたい。

そんな想いも、『ホンポズ』という新しい社名には込められています。

これからも「価値あるモノを救い出せ」というミッションのもと、モノだけでなく、その背景にある想いや文化も未来へつないでいきたいと考えています。

◆会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163276/table/9_1_98bc454c491ea7ad02aeba859e6bbe3c.jpg?v=202606020451 ]