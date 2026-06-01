「キッチンオリジン」「れんげ食堂Toshu」など全国473店舗で、食事補助サービス「チケットレストラン」を導入開始

株式会社エデンレッドジャパン

株式会社エデンレッドジャパン（所在地：東京都千代田区、代表取締役：天野 総太郎）は、オリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役社長：後藤 雅之）が展開する

「キッチンオリジン」「オリジン弁当」「オリジンデリカ」「れんげ食堂Toshu」「武蔵野うどん小麦晴れ」の計473店舗にて、食事補助用途で従業員に発行されるICカード「Ticket Restaurant(R)（以下、チケットレストラン）」のサービス提供を、2026年6月1日（月）より開始いたします※。

※一部店舗は、準備が整い次第の利用開始となります。

※一部店舗は、利用対象外となります。

■テイクアウトも店内飲食も。働く場所を問わない自由なランチ環境を実現

オリジン東秀では、店内で仕上げる温かいお弁当と多彩な惣菜を提供する「キッチンオリジン」「オリジン弁当」をはじめ、リーズナブルに食事を楽しめる「れんげ食堂Toshu」「武蔵野うどん小麦晴れ」など、多様な食シーンに対応するブランドを展開しています。

今回の加盟により、店内で調理を行う「店内調理」にこだわったお弁当から、一品ずつ選べる惣菜パック、そして外出先での店内飲食まで、食事の選択肢がさらに拡充されます。全国473店舗のネットワークを「街中の社員食堂」として活用いただくことで、テイクアウトとイートインの両面から、物価高に直面するユーザーの家計と健康的な食生活を強力にバックアップ。多忙な仕事の合間でも、その日の予算やスケジュールに合わせて最適な食事を選べる環境を提供し、働く人々の健康的な食生活を支えます。

今後もエデンレッドジャパンは、働くすべての皆様の健康を支える「食の福利厚生」としての役割を担ってまいります。

対象店舗：

「キッチンオリジン」、「オリジン弁当」、「オリジンデリカ」、「れんげ食堂Toshu」、「武蔵野うどん小麦晴れ」の全国473店舗

※利用可能店舗については、チケットレストランHPの「加盟店検索」にてご確認ください。

加盟店検索URL： https://search.edenred.jp/

■株式会社エデンレッドジャパン 代表取締役社長 天野 総太郎 コメント

当社の調査では、約7割の従業員が物価高による食費の節約を意識しており、4人に1人が「ランチの質の低下」を実感していることが明らかになりました※。

こうした中、店内で一から調理を行う「店内調理」にこだわり、栄養バランスに優れた食事をリーズナブルに提供するオリジン様の存在は、働く皆様にとって非常に心強いものです。また、オフィスや自宅で楽しめるテイクアウトに加え、外出先で手軽に利用できるイートインなど、現代の多様な働き方に即した選択肢を全国470店舗以上のネットワークで提供されている点は、福利厚生としての利便性をさらに高めるものと考えています。

今後もエデンレッドは、働く皆様の多様なニーズや環境の変化に寄り添いながら、健康的で豊かな食生活の実現をサポートしてまいります。

※出典：エデンレッドジャパン「ビジネスパーソンのランチ実態調査2025」

■オリジン東秀株式会社について

オリジン東秀株式会社は、1966年の創業以来、「家庭の台所代行業」として、毎日食べても飽きない手づくりの味を追求し続けてきました。現在、「キッチンオリジン」「れんげ食堂Toshu」「武蔵野うどん小麦晴れ」など、全国に540店舗※を展開しています。

※2026年2月末現在

会社名 ：オリジン東秀株式会社

代表取締役社長 ：後藤 雅之

所在地 ：〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

事業内容：弁当、惣菜販売を主体事業とするオリジン事業、飲食業を主体事業とする外食事業の店舗を運営。イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるMD融合事業、冷凍食品などを販売する外販事業を展開。

URL ：https://www.toshu.co.jp/

■新規導入が2021年比で約13倍まで伸長！食事補助サービス「チケットレストラン」とは

株式会社エデンレッドジャパンが展開する「チケットレストラン」とは、ICカード1枚で飲食店やコンビニを「社員食堂」のように利用できる決済型の食事補助サービスです。日本において40年の実績を有し、導入実績は4,000社以上、利用者数は30万人以上に達するなど、国内最大規模の食事補助ソリューションとして広く活用されています。

2023年3月にはUber Japanとの業務提携を開始し、利用可能店舗数は全国25万店舗まで拡大。勤務地や勤務時間にとらわれず利用できる、固定費ゼロ円で導入可能な柔軟性の高い食事補助サービスとして、多様な働き方に対応しています。

さらに、昨今の物価上昇トレンドにより賃上げ機運が高まったことで従業員の手取りを実質的に増やす「第３の賃上げ（※）」としての導入や、人材確保・定着を目的に導入されるケースも急増しており、2025年の新規導入企業数は2021年比で約12.6倍まで大幅に伸長しました。

※「第3の賃上げ」とは、実質的に従業員の手取りを増やす効果があり、企業の税負担も抑えられる福利厚生サービスを活用した賃上げのことで、当社が提唱する福利厚生の活用法のひとつです。参照：https://edenred.jp/the3rd_chinage

※ICカード「チケットレストラン」は、株式会社NTTドコモが運営する電子マネー「iD（アイディー）」の端末にかざすだけで利用可能です。「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。

・会社名 ：株式会社エデンレッドジャパン

・代表 ：代表取締役社長 天野 総太郎

・設立日 ：1987年1月5日

・所在地 ：東京都港区六本木 1-４-５ アークヒルズサウスタワー7階

・事業内容 ：チケットレストラン(R)の発行代行

・URL ：https://edenred.jp/

■エデンレッドグループについて

エデンレッドは、世界44カ国で展開する決済プラットフォームのリーダーです。導入企業約100万社、従業員6,000万人、加盟店200万店をつなぎ、食事補助をはじめとする福利厚生、モビリティ、インセンティブ、企業間決済など、目的別の決済ソリューションを提供しています。従業員の購買力向上、企業の魅力向上、地域経済の活性化を支援しており、2025年度の連結総売上高は、30億ユーロ（約5,575億円※）と過去最高を更新しました。

エデンレッド企業ホームページ https://www.edenred.com/en (英語Webサイト)

※2025/12/30時点の為替1ユーロ=185.83円にもとづく