国内初　“塩”でオーガニック認証を取得。―毎日つかう塩だから、一番の信頼できるものをー

株式会社ブラン

株式会社ブラン（本社：埼玉県春日部市、代表：千葉陽子）は2026年4月20日、認証機関 株式会社オーガニック認定機構（OCO）より、日本で初めて塩のオーガニック認証を取得しました。認証を取得した商品は「徳之島オーガニックソルト」（全4種）。あわせて、同社が策定に参画した「オーガニックソルト認証スキーム」が、世界初の日本発塩認証基準として運用を開始したことをお知らせします。

■そもそも、なぜ認証が必要だったのか

▲第一号取得 認証マーク

伝統的な製法で誠実につくられた塩は、「自然塩」「天然塩」と呼ばれ、消費者に親しまれてきました。しかし現在、これらの言葉は商品名・広告・Webサイトを含むあらゆる表示において使用が禁止されています。

食用塩の表示を定めた「食用塩公正競争規約」（消費者庁・公正取引委員会認定）では、「自然塩」「天然塩」およびこれに類する表現について、「定義があいまいで、根拠なく健康に良いといった優良誤認を与えかねない」として、商品名・広告・Web販売を含むあらゆる表示への使用を禁じています。

誤認を与えるような表記や過度に良質を装うような表記を抑制できる一方で、化学処理を一切行わず自然由来の原料だけで誠実につくられた塩であっても、その価値を消費者に伝える共通の言葉が存在しない状態にありました。伝統製法を守る事業者が正当に評価される手段も、それを消費者が選ぶ根拠も、ともに失われていました。

オーガニックソルト認証は、その空白を埋める唯一の仕組みです。原料の自然性・製法の純粋性・工程の完全性を第三者が審査し、製品の自然性と信頼性を客観的に担保する--それがこの認証の本質的な意義です。

■ ゼロからの挑戦：認証規格の構築

認証基準や、審査項目を決める上で現場の意見や実態との乖離が生まれないように、国内各地の塩事業者さんの元を訪ね、様々な声を伺い現状把握に努めました。そして認証機関 株式会社オーガニック認定機構（OCO）との協議を重ねた末に完成した「オーガニックソルト認証スキーム」は、「自然由来の原料を用い、化学的処理や再結晶、工業的精製を行わない製法でつくられた塩」を対象とし、以下の3つの柱で構成されています。

▶ 原料の自然性：海水・塩湖水・地下かん水・岩塩など自然由来の原料のみを使用。原料の安全性確認まで審査対象とする

▶ 製法の純粋性：化学的処理・再結晶・工業的精製を行わないこと。非精製・非再結晶を原則とし、工業的手法を排除

▶ 工程の完全性：製造管理・品質基準・環境への配慮・表示の適正管理まで包括的に定め、重金属や微生物の基準、ロット管理による追跡性を求め、工程全体の健全性を確保

「何を使わないか」だけでなく、「どう作るか」「何が含まれているか」「どう管理されているか」まで定めた、製品の自然性と信頼性を担保する仕組みです。申請には原料の採取地情報・重金属等の検査成績書・製造工程フロー図・ロット管理記録など、製造の透明性を証明する詳細な書類の提出を要します。

■ 製造地：世界自然遺産・鹿児島県徳之島

▲釜上げされたばかりの、ほくほくの塩

徳之島は鹿児島市から南へ約468km、奄美群島のほぼ中央に位置し、2021年にユネスコ世界自然遺産に登録された島です。伊仙町ミヤトーバル地域に広がる「メランジ地層」（海洋プレートが沈み込む地域でのみ形成される珍しい地質）でろ過された伏流水と、サンゴ礁の海水が交わる汽水域の海水を原料としています。

江戸時代からミヤトーバル海岸で受け継がれてきた塩づくりの製法を現在も継承。汲み上げた海水を職人が薪でおよそ2日間炊き上げ、その後2日間あまり天日干しで仕上げます。化学物質・添加物を一切使用しない、この全工程が認証審査の対象となっています。

■ 起点となった、ひとつの出会い

▲現地、徳之島の取水地

このプロジェクトは、株式会社ブラン代表・千葉陽子の母・洋美が、さいたま市から故郷・徳之島へUターン移住していた中で、2024年に地元伊仙町の塩と出会ったことから始まりました。伝統製法で今も細々と作られているその塩の美味しさに感動した母が言った言葉--「この味を失ってしまうのは、あまりにもったいない」。

成分分析をして分かった、この類まれなバランスのとれた塩を多くの人に届けたい。

かつて約90年間続いた塩の専売制度により、一度は日本中から伝統製法の塩が姿を消し、工業塩を食塩とした歴史がある。今また、後継者不足によってその灯が消えようとしている。その現実を知った千葉と仲間たちはこの良い塩を守ることと、日本全国で同じ状況の方々を「信頼を明確化」することで守れるのではないかと思い、認証スキームの構築を同時に決意しました。

現在、技の継承は塩炊き名人・水本さんから中岡さんへと繋がっています。

▲塩を焚く職人の中岡さん▲代表の千葉陽子と認証書 着手したばかりの無農薬畑にてこの認証は、私たちだけのものではない

全国には、伝統的な製法を守り、誠実に塩をつくり続けてきた事業者が各地にいます。この日本オリジナルの厳しい認証規格は、日本の伝統製法でつくられた美味しい塩が世界に認められるための規格でもあります。オーガニックソルト認証は、そうした事業者が自らの取り組みを客観的に証明するための共通言語です。株式会社ブランは第一号取得者として、この認証の普及と発展にも積極的に取り組んでいきます。

日本のオーガニック食品の市場規模はわずか1.5％程度。欧米と比較してまだまだ発展途上にあります。オーガニック食品市場の開拓はまず地元から、と（株）ブラン本社（埼玉県）の近くで、無農薬の野菜作りにも着手しました。

■ 商品ラインナップ（4種）

■ 販売情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182370/table/6_1_d641030808d914037ceba06341189024.jpg?v=202606020451 ]

販売開始日：2026年6月1日

販売チャネル：HP内 公式オンラインショップ

URL：https://tokunoshima-organicsalt.com/

価格帯：15ｇ～ \389(税込)～

製造者：株式会社ブラン（製造：鹿児島県大島郡伊仙町犬田布1289）

■ 会社概要

▲徳之島オーガニックソルトサイト

会社名：株式会社ブラン 代表取締役：千葉 陽子

所在地：埼玉県春日部市備後西3-5-40

TEL：048-884-8587

製造所：鹿児島県大島郡伊仙町犬田布1289

■認証機関

会社名：株式会社オーガニック認定機構(OCO)

所在地：福岡県福岡市博多区比恵町1-8 サンいずみビルII3F

URL：https://oco45.net/

TEL：092-434-2245

■ 報道関係者お問い合わせ先

株式会社ブラン ビオファーム事業部

担当者名：千葉・金田

TEL：048-884-8587 / Mail：contact@blanc-ck.com