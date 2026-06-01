【6/4(木)オンライン開催】プロトスター代表・前川英麿が登壇｜資金調達で後悔したくない！創業前に押さえておきたい全体像と選び方＜録画配信あり＞

プロトスター株式会社

挑戦者支援をミッションに掲げるプロトスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：前川英麿）は、TOKYO創業ステーション 丸の内 Startup Hub Tokyoが2026年6月4日（木）に主催するオンラインセミナー「資金調達で後悔したくない！創業前に押さえておきたい全体像と選び方＜録画配信あり＞」に、代表取締役・前川英麿が講師として登壇することをお知らせいたします。

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https://startup-station.jp/eventseminar/TAA0103?event_id=E000105668(https://startup-station.jp/eventseminar/TAA0103?event_id=E000105668)

本セミナー開催の背景

スタートアップの資金調達手段は、融資・補助金・出資と多様化が進む一方、自社の事業フェーズに適した選択を見極めることは、創業期の起業家にとって依然として大きな課題です。

「なんとなく知っている」状態のまま意思決定を進めた結果、後の事業継続に支障をきたすケースも少なくありません。

本セミナーでは、事業開始だけでなくその先の継続まで見据え、適切な資金調達の手段を自ら選べるようになることを目的とし、各手法の特徴・違い・実践的な準備のポイントまでを体系的に解説いたします。

本セミナーで扱う主な内容

登壇者紹介

- 創業期における資金調達の重要性- 資金調達の全体像・概要（融資・補助金・出資の違いなど手段の種類と特徴を整理）- 創業融資の基本と活用ポイント- 自社に合った手段の選び方- 資金調達の成功確度を上げるための準備

前川 英麿（プロトスター株式会社 代表取締役）

早稲田大学政治経済学部卒業後、ベンチャーキャピタル業界でキャリアをスタート。エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社（現・大和企業投資株式会社／SMBCベンチャーキャピタル株式会社）、フロンティア・ターンアラウンド株式会社を経て、2015年スローガン株式会社にて投資事業責任者・執行役員カンパニープレジデントを務める。

2016年11月、挑戦者支援インフラを創るべくプロトスター株式会社を創業。経済産業省 先進的IoTプロジェクト選考会議 審査委員・支援機関代表、東京都 政策目的随意契約認定審査会 外部審査委員、青山学院大学「アントレプレナーシップ概論」非常勤講師等を歴任。

開催概要

イベント名：資金調達で後悔したくない！創業前に押さえておきたい全体像と選び方＜録画配信あり＞

日時：2026年6月4日（木）19:00～20:00（18:50開場）

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

定員：300名

申込締切：2026年6月4日（木）15:00

録画配信：配信日翌日から3日間視聴可能（視聴期限：2026年6月7日（日）23:59）

主催：TOKYO創業ステーション 丸の内 Startup Hub Tokyo

こんな方におすすめ

本リリースに関するお問い合わせ先

- 資金調達の全体像やポイントを学びたい方- 自身のビジネスに合わせた資金調達の方法を知りたい方- 創業前に先行投資が必要となるビジネスを検討している方

プロトスター株式会社

起業LOG事業部

cs_kigyolog@theprotostar.co

プロトスター株式会社では、ミッション実現に向けて共に挑戦する新たな仲間を募集しています。

▼ 採用情報はこちら

https://www.theprotostar.co/recruit

プロトスター株式会社について

挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。

大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。

広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。

所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501

資本金：89,098,750円

設立日：2016年11月30日

従業員数：約50名（パート、契約社員含む）

URL：https://www.theprotostar.co/

参加団体：

・経済産業省 J-Startup Supporters

・経済産業省 九州経済産業局 J-Startup KYUSHU

・東京都 Tokyo Innovation Base スターティングメンバー

・東京都 Tokyo Innovation Base パートナー

・東京都産業労働局 インキュベーションHUB推進プロジェクト 平成28年度採択事業

・独立行政法人中小企業基盤整備機構 スタートアップエンジェル連携推進協議会（SAN）会員

・つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム 正会員

・Diagonal Run Tokyo OFFICIAL SUPPLIERS

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 賛助会員