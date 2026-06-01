父の日に“ありがとう”を伝える特別な時間を。メンズスキンケアブランド「OBRIGADO（オブリガード）」、能見篤史氏・西園誠一郎氏を迎えた父の日特別対談イベントを開催

株式会社ビエスト化粧品

メンズスキンケアブランド「OBRIGADO（オブリガード）」を展開する 株式会社ビエスト化粧品（本社：大阪市中央区、代表取締役：國澤 和人）は、父の日特別企画として、2026年6月20日（土）に「ありがとうは、男を整える。」をテーマとした特別対談イベントを開催いたします。

本イベントでは、元プロ野球選手の 能見篤史 氏と、パティシエの 西園誠一郎 氏をゲストに迎え、人生において大切にしてきた価値観や家族・仲間への感謝、父の日にまつわるエピソードなどについて語っていただきます。

OBRIGADOは、「外見を整えることは、自分自身と向き合うこと」をブランドコンセプトに掲げ、男性がより自信を持ち、自分らしく生きるためのスキンケアを提案してきました。

今回のイベントでは、「ありがとう」という言葉が持つ力に焦点を当て、仕事や家庭、仲間との関係性の中で培われる人間的な魅力や、“かっこいい夫・父でいること”について掘り下げます。

父の日だからこそ、大切な人への感謝を改めて考え、伝えるきっかけとなる特別な時間をお届けします。

登壇者

能見 篤史氏（元プロ野球選手）

阪神タイガース・オリックスで活躍した左腕 投手。現役時代から身だしなみへの意識が高 く、「できる男」としての佇まいを体現。引退後もスポーツ解説者として活躍中。

西園 誠一郎氏（パティシエ）

大阪を拠点に活躍する人気パティシエ。繊細な味覚と美意識を持ち、「整える」ことへのこだわりは料理だけでなくライフスタイル全般に。本イベント限定スイーツを監修。

イベント開催の背景

近年、男性の美容意識やセルフケアへの関心が高まっています。しかし、OBRIGADOが考える「整える」とは、外見だけではありません。

仕事や家庭、仲間との関わりの中で、自分らしくあり続けること。そして、支えてくれる人への感謝を忘れないことも、「整える」ことの一つだと考えています。

今回のイベントでは、能見篤史氏と西園誠一郎氏を迎え、お二人のこれまでの歩みや価値観、家族や仲間への感謝、父としての想いについて語っていただきます。

父の日だからこそ、大切な人へ「ありがとう」を伝えるきっかけとなる特別な時間をお届けします。

イベント概要

イベント名 ：OBRIGADO presents 父の日特別対談「ありがとうは、男を整える。」

開催日時 ：2026年6月20日（土）14:00～（開場予定 13:30）

会場 ：グラングリーン大阪 タイムアウトマーケット大阪

チケット情報

S席 10,000円(税込)

S席はイベントを最大限に楽しめるプレミアムチケットです。

前方席確約の特等席で登壇者との距離感を堪能し、特別な体験をお届けします。

【特典一覧】

・質疑応答タイム参加

・写真撮影

・西園氏監修思い出のスイーツ(ショートケーキ)

・OBRIGADO化粧品一式プレゼント (約2万円相当)

A席 6,500円(税込)

A席チケットでは、西園氏監修の特製スイーツをお楽しみいただけます。

さらに、OBRIGADO化粧水プレゼント。

【特典一覧】

・写真撮影

・西園氏監修思い出のスイーツ(ショートケーキ)

・OBRIGADO化粧水プレゼント

ブランド紹介

チケットご購入はこちら :https://cart.obrigado.skin/products/fathers_day_2026?utm_source=copyToPasteBoard&utm_medium=product-links&utm_content=web

OBRIGADO（オブリガード）は、“男の肌に、プロのケアを。”をコンセプトに誕生した、男性のための本格スキンケアブランドです。エステサロン専売品メーカーである株式会社ビエスト化粧品が、現場の知見をもとに開発。肌荒れ・毛穴ケア、乾燥やハリ不足など、年齢にともなう肌悩みにアプローチし、スキンケア初心者の方でも簡単に本格ケアができる設計になっています。



肌への投資が、未来の自信に繋がる。

「未来の自信を育てるための投資」としてスキンケアを提案します。

公式サイトはこちら :https://obrigado.skin/

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■会社情報

会社名：株式会社ビエスト化粧品

所在地：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10 大阪松田ビル5F

代表取締役：國澤 和人

事業内容：化粧品の製造・販売、エステサロンの運営等

URL：https://obrigado.skin/

■お問い合わせ

会社名：株式会社ビエスト化粧品

＜メール＞support@obrigado.skin