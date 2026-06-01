24時間365日対応の業務用エアコン修理保守サービス「日本エアコン機構」が全国展開を開始

株式会社まる優日本エアコン機構

業務用エアコンの修理・保守を専門に手掛ける「日本エアコン機構」（運営：株式会社まる優、本社：福岡県、代表：財部 優次郎）は、2026年6月1日より、公式Webサイト（https://j-aircon.com/）の運用開始とともに、サービスを本格始動いたしました。

24時間365日体制の専用コールセンターを核とした迅速な保守ネットワークにより、突発的な故障による店舗・施設の機会損失を最小限に抑えます。

■ サービス開始の背景：現場の「安心」を支える24時間体制

業務用エアコンの故障は、ビジネスの継続に直結する死活問題です。

深夜営業の飲食店や24時間稼働の工場・ホテル・医療関連施設など、責任者が不在の時間帯や休日であっても、「いつでも専門家へ電話がつながる」という安心感へのニーズは極めて高く、先行して運用していた受付窓口（2026年2月20日開始）においても、既に導入事業者様から「夜間でも迅速に手配が進み助かった」との声をいただいております。

■ 「日本エアコン機構」が提供する、現場再開への最短ルート

本組織は、単なる修理受付に留まらず、空調トラブルによる「営業停止リスク」と「経済的損失」を最小化するための強固なインフラを提供します。

「機会損失を最小限に」24時間即応体制

特にホテルや飲食店において、夕方や夜間に発覚する空調故障は、その日の売上に直結する致命的な問題です。「日本エアコン機構」は、深夜・早朝を問わず専門スタッフが即座に状況を把握。現場復旧に向けた初動を最短化します。

プロフェッショナルによる「現場直結型」ネットワーク

全国に広がる厳選された技術者ネットワークを「日本エアコン機構」の実行部隊として組織化。情報のタイムラグを徹底的に排除し、ヒアリングから最短距離で技術者を現場へ送り込むことで、突発的なトラブルを即時解決へと導きます。

資産価値を維持する「継続的運用サポート」

修理はあくまで通過点です。修理完了後も、その後の運用コストを抑えるための補助金活用提案や、エネルギー効率を維持する定期保守、さらには将来的な更新計画まで、経営視点での空調管理をサポート。一時的な修繕に終わらない、顧客の事業継続に貢献するパートナーシップを築きます。

■ 今後の展望：業界の持続可能性を高める「修理スクール」の開校

日本エアコン機構では、単なる修理サービスの提供に留まらず、深刻な技術者不足に悩む空調業界全体の課題解決にも取り組みます。その一環として、未経験からでも業務用空調の高度な修理技術を習得できる「業務用空調修理スクール」を2026年度中に開校いたします。

自社で質の高い技術者を育成・輩出するサイクルを構築することで、日本全国どこでも、いつでも、高品質な空調メンテナンスが受けられる社会インフラの維持に貢献してまいります。

■ 代表メッセージ（日本エアコン機構 代表：財部 優次郎）

日本エアコン機構 代表：財部 優次郎

「エアコンのトラブルでビジネスを止めない」ことが私たちの使命です。特に夜間や休日の対応は、これまでの業界では手薄になりがちな領域でした。日本エアコン機構は、デジタルな連携と24時間体制の安心感を融合させ、空調インフラを支える『頼れるパートナー』として、日本全国の事業者様をバックアップしてまいります。

【組織概要】

名称： 日本エアコン機構

運営： 株式会社まる優

代表： 財部 優次郎

所在地： 福岡県久留米市山川追分1-3-8

Webサイト： https://j-aircon.com/

事業内容： 業務用エアコンの修理・保守・点検・設置工事の全国展開

【本件に関するお問い合わせ先】

日本エアコン機構 事務局

info@j-aircon.com