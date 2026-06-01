名作ポロにスペシャルストライプを。JOURNAL STANDARDより、FRED PERRY別注ストライプポロシャツが登場
株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL
STANDARD（ジャーナル スタンダード）」より、FRED PERRY(フレッド ペリー)別注ポロシャツが登場。
FRED PERRYらしい端正なムードと、JOURNAL STANDARDが得意とする“今着たい抜け感”を掛け
合わせた、別注ポロが登場。
英国のテニスカルチャーをルーツに、音楽、ストリートカルチャーと深く結びついてきた”FRED
PERRY”。
機能性と普遍性、そしてカルチャーを併せ持ったプロダクトは、時代を超え日常着として存在し
続けている。
ブランドを象徴するストライプデザインを、今回のためにオリジナルで編み立てた鹿の子素材で
表現。クラシックな空気感を残しながらも、ほどよく力の抜けたリラックスフィットに仕上げること
で、現代的なバランスへとアップデートした。
一枚で品よく着られるのはもちろん、デニムやスラックス、ショーツまで幅広いスタイルに自然と
馴染む汎用性も魅力。
FRED PERRYの普遍性と、JOURNAL STANDARDの感覚が交差した、今シーズンらしい特別な一
着。
【発売詳細】
発売日：6月上旬
展開店舗：JOURNAL STANDARD全店/ VISIT JOURNAL STANDARD/オンラインストア
お問い合わせ先： JOURNAL STANDARD 表参道 MEN’S
電話番号： 03-6418-7961
【ITEM VISUAL】
■ブラック
■ブラックD
■ナチュラル
■ブルー
【ITEM INFO】
FRED PERRY EX STRIPE PIQUE SHIRT
Price：\19,800- (incl. tax)
Size：S,M,L
Color：ブラック,ブラックD,ナチュラル,ブルー
商品ページはこちら
https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/26071610007010
【企業概要】
【株式会社ベイクルーズ】
創立年月日：1977年7月22日
代表取締役会長：杉村 茂
取締役社長：古峯 正佳
本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・
製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット
通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社
WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・
プチメック
HP：http://www.baycrews.co.jp/