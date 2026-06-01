Jリーグと未来育成パートナー契約

株式会社ミカサ

競技用ボールメーカーで創業100年を超える株式会社ミカサ（本社：広島市安佐北区、代表取締役社長 佐伯祐二、以下 ミカサ）はJリーグと未来育成パートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

ミカサは、長年にわたり学生年代を中心としたスポーツ活動の支援・普及に取り組んでまいりました。

このたび、Ｊリーグが掲げる「日本サッカーの水準向上およびサッカーの普及促進」の理念ならびに育成年代の活動への取り組みに賛同し、Jリーグが実施する選手育成に関連する取組に特化した「Ｊリーグ未来育成パートナー」契約を締結しました。

本契約を通じて、ミカサとＪリーグは、育成年代の選手育成環境のさらなる充実を図るとともに、日本サッカーの発展に貢献してまいります。

また、本契約に基づき、2026年6月から2027年6月までの期間に開催されるＪリーグ主催・主管の育成年代（ジュニアユース・ユース）大会において、ミカサ製サッカーボール「ALMUNDO（アルムンド）FT550D-BLBS」が使用されます。

- 対象大会 （現時点での想定のため、変更の可能性有）

・ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＭＡＴＣＨ

・Ｊユースカップ

・Ｊリーグインターナショナルシリーズ アカデミーマッチ

・Ｊリーグインターナショナルユースカップ

・Ｊリーグ U-14

※Ｊユースカップ、Ｊリーグ U-14については、Ｊリーグ主管運営の試合会場のみが対象

- 大会使用球

ALMUNDO（FT550D-BLBS）商品情報： https://mikasasports.co.jp/sports/ft550d-blbs/

・シーム接着製法の導入により、吸水率を大幅削減

・特許取得の強撚糸を使った独自の糸巻きチューブにより、選手への負担を軽減

・布層を追加したパネル構造で、インパクトがより伝わる蹴り心地を実現

・表面エンボス形状を一新し、グリップ性が向上

・国際サッカー連盟【FIFA】の最高品質であるFIFA Quality Pro規格に適合

・参考小売価格：\9,000（税込\9,900）

※記載の価格は2026年6月1日時点の情報です。価格は予告なく変更する場合があります。

- 会社概要

商号 ： 株式会社ミカサ

代表者 ： 代表取締役社長 佐伯 祐二

所在地 ： 〒731-3362 広島市安佐北区安佐町久地1番地

設立 ： 1917年5月1日

事業内容： ゴム製造業(競技用ボール製造、工業用軸受製造)

URL ： https://mikasa-corp.com/

バレーボール・サッカーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・水球等各球技用ボールを中心に製造・販売しています。特にバレーボールは、国際バレーボール連盟が主催するバレーボール及びビーチバレーボール、スノーバレーボール大会で唯一の公式試合球として使用されることとなっています。100年を超える歴史はゴム製品の製造から発展し、現在は工業用品とボール・スポーツ用品を中心に展開。特に競技用ボールは「MIKASA」ブランドとして150以上の国と地域で使用され親しまれております。