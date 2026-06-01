この夏は、ビールと海と船の上。THE KOBE DINING CRUISE コンチェルトで夏限定「船上ビアガーデン」＆「サマービュッフェ」開催

株式会社シルバーバックス・プリンシパルTHE KOBE DINING CRUISE コンチェルトでは、夏限定で飲み放題＆食べ放題の特別クルーズを開催

神戸港でレストランクルーズ船「THE KOBE DINING CRUISE コンチェルト」を運営する株式会社神戸クルーザー（シルバーバックスグループ）は、2026年6/12（金）より、夏限定イベント「船上ビアガーデン」と「サマービュッフェ」を開催いたします。

仕事帰りにふらっと立ち寄れる「船上ビアガーデン」、そして週末に家族や友人と楽しめるこの夏初登場の「サマービュッフェ」。港町・神戸だからこそ叶う、“海の上の夏時間”をお届けします。

［平日限定］仕事帰り、きょうは海の上で乾杯！「船上ビアガーデン」

平日（月～木曜）はビアグルメ食べ放題＆飲み放題THE KOBE DINING CRUISE コンチェルト

平日（月～木曜）限定の「船上ビアガーデン」は、“もっと気軽にクルーズ船を楽しんでほしい”という想いから生まれた夏限定イベントです。

から揚げやソーセージなど、ビールに合うビアグルメ食べ放題と飲み放題に、神戸港クルーズがついて5,280円。さらに「当日予約OK」「仕事帰りの服装でOK」という“気軽さ”もポイントです。

海風を感じながら、港町・神戸の夜景に包まれて乾杯。

記念日だけではない、もっと自由でカジュアルなレストランクルーズ体験として、「きょうは船で一杯」という新しい夏の過ごし方をご提案します。

［週末限定］今年初開催！金土日祝に楽しめる「サマービュッフェ」

夕陽や夜景など移り変わる景色とともに食事を温製料理や冷製料理、デザートをビュッフェスタイルで

「サマービュッフェ」は、この夏初開催となる週末限定イベント。

神戸港のレストランクルーズ船で、海を眺めながら多彩な料理の食べ放題と飲み放題を楽しめる夏だけの特別企画です。

運航はランチ・トワイライト・ナイトの各時間帯で開催（曜日により運航便が異なります）。昼の爽やかな神戸港、夕暮れに染まる海、そしてきらめく夜景まで、時間ごとに異なる景色を満喫いただけます。

家族のお出かけや夏休みの思い出づくり、友人同士の休日レジャーにもぴったりな、“海の上の夏イベント”をお楽しみください。

浴衣×船は、神戸の夏の定番。今年も「浴衣割」実施！

赤やピンク、グリーンなどカラフルな夜景も見どころ浴衣で乗船された方は最大1,000円OFFの特別割引

THE KOBE DINING CRUISEでは、この夏も「浴衣割」を実施。浴衣で乗船された方は「船上ビアガーデン」「サマービュッフェ」ともに特別割引にてご利用いただけます。

海風と夜景、そして浴衣姿。

この夏は、船の上でいつもとは少し違う“夏のひととき”をお楽しみください。

＜浴衣割＞

◆船上ビアガーデン「浴衣で500円OFF」

◆サマービュッフェ「浴衣で1,000円OFF」

［浴衣割について］

※THE KOBE DINING CRUISE公式サイトまたはお電話でのご予約が対象です。

※現地決済でご予約ください。

※乗船前のお着替えも可能です。チケットカウンター内に更衣室をご用意しております。

※更衣室は出航45分前よりご利用いただけます。下船後はご利用いただけません。またお荷物のお預かりは致しかねます。

※他の割引との併用はできません。

※幼児は浴衣割対象外となります。

【DATA】THE KOBE DINING CRUISE コンチェルト

「船上ビアガーデン」｜平日（月～木曜＋日曜夜）

◆開催日：2026年6/14～9/30の月～木曜＋日曜夜

◆運航時間：1時間45分クルーズ

・トワイライトクルーズ 17:00～18:45

・ナイトクルーズ 19:15～21:00

◆料金：大人5,280円・小人4,280円・幼児3,280円

（ビアグルメ食べ放題＋飲み放題＋乗船料）

◆浴衣割：浴衣着用で500円OFF

船上ビアガーデン｜詳細 :https://thekobecruise.com/topics/9275

「サマービュッフェ」｜週末（金土日祝）

◆開催日：2026年6/12～9/27の金土日祝 ※8/10・12・13も開催

◆運航時間：1時間45分クルーズ

・ランチクルーズ12:30～14:15（土日祝＋特定日）

・トワイライトクルーズ 17:00～18:45

・ナイトクルーズ 19:15～21:00（金土＋特定日）

◆料金：大人8,800円・小人4,900円・幼児2,800円

（ビュッフェ＋飲み放題＋乗船料）

◆浴衣割：浴衣着用で1,000円OFF

サマービュッフェ｜詳細 :https://thekobecruise.com/topics/9297

◆乗船：THE KOBE DINING CRUISE コンチェルト

（乗り場：神戸ハーバーランドumieモザイク1F）

◆お申込み

WEB予約はこちら(https://www.tkc-rs1.com/reserve/)

TEL 078-360-5600（10:00～19:00）

［注意事項］

※写真はイメージです。

※メニュー内容は入荷状況によって変更となる場合がございます。

※レストランクルーズ船のため、飲食物の持ち込みはできません。

※座席数には限りがございます。満席になり次第、受付を終了いたします。

＜会社概要＞

株式会社神戸クルーザー

（シルバーバックスグループ）

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1

神戸ハーバーランド umieモザイク1F

TEL 078-360-5600

公式サイト https://thekobecruise.com/