「桜にN」マークの「日本交通グループ関西」が京都エリア拠点開設　帝産京都自動車株式会社の全株式を取得

日本交通株式会社

日本交通株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：若林泰治、以下「日本交通」）は2026年6月1日付で、帝産京都自動車株式会社（本社：京都府京都市、以下「帝産京都自動車」）の全発行済株式を取得し、日本交通の関西エリア子会社である日本交通グループ関西（代表法人：日本交通関西本部株式会社、本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：金田隆司）として運営を引継ぎましたのでお知らせします。

これにより京阪神エリアでの車両数は計2,183台（2026年4月末現在、業務提携会社・運行管理請負を含む）となりました。供給力の拡充を通じて、より一層のお客様満足度向上と、快適な移動空間の提供に努めてまいります。

日本交通グループ帝産京都自動車

帝産京都自動車は、1949年8月に創業し「お客様第一主義」を銘とし、「明るく、働きがいのある」職場をつくる。時代に先駆けたより良いサービス、車輛および安全をお客様に提供し、「絶えまぬ改革・改善」を図ることをモットーに、長年に渡り信頼を積み重ねてまいりました。

首都圏を中心に「桜にN」マークで親しまれている日本交通は創業98年、「選ばれるタクシー」として社会を幸せにできる移動空間の提供を目指して、「Japan Hospitality」をテーマに社会環境やお客様ニーズの変化に応じて様々な取り組みを行っています。大阪府を中心とした京阪神エリアにおいては、2014年3月に東京・日本交通株式会社を設立して以来、「日本交通グループ関西」として高品質なタクシーサービスを展開しています。京都府エリアでは2015年6月から2021年8月まで営業を行っておりましたが、5年ぶりの拠点開設となります。大阪・兵庫エリアにて約1,800台を超え、京阪神一体でのご要望を頂戴することが増えたことから、品質向上と併せて顧客利便性を高めることで、地域の個別移動に対する社会的要請に応えるべく、今般の株式取得、運営引継ぎを行うこととなりました。両社の企業風土が融合することで、より快適な移動空間の提供と、安全・安心で信頼されるモビリティサービスの実現を目指し、タクシー業界ならびに地域社会の発展に寄与してまいります。

株式取得会社の概要

商 号：帝産京都自動車株式会社

創 業：1949年（昭和24年）8月

設 立：1964年（昭和39年）1月

事業内容：一般乗用旅客自動車運送事業

一般貸切旅客自動車運送事業

本店所在地：京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町１番地

営業所所在地：同上

車両台数：タクシー166両、ハイヤー16両 計182両

株式取得後の運営について

株式取得後は、帝産京都自動車株式会社は社名を変更し、「東京・日本交通株式会社（京都）」として運営いたします。

車両は順次「日本交通グループ」仕様に切り替えることを予定しております。「日本交通グループ」仕様となった車両は、日本交通グループ関西の無線配車センター、およびタクシーアプリ『GO』にて配車手配できるようになります。

また、2026年6月1日付で代表者を以下の者に変更いたしました。

代表取締役社長 金田 隆司