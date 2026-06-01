【期間限定キャンペーン】今なら、人気の医療事務講座 受講料が最大28,800円OFF！2026年6月の診療報酬改定に対応した新教材でいち早く学べる！

株式会社ニチイ学館

医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太）は、2026年6月1日（月）から2026年7月20日（月・祝）まで「医療事務講座 受講料最大28,800円OFFキャンペーン」を実施します。

高齢化が進む日本では、医療ニーズの高まりに伴い、医療現場を支える人材がますます重要になっています。特に近年は、医師や看護師の業務負担軽減や、医療サービスの円滑な運営が求められる中で、受付対応や会計、診療報酬請求業務などを担う医療事務が、医療現場を支える重要な役割を担っています。

医療事務の資格は、専門知識を身につけることで、全国の病院やクリニックなど幅広く医療機関で活躍できるのが大きな魅力です。安定したキャリアを築きたい方や、将来にわたって役立つスキルを手にしたい方に最適な資格として、選ばれています。

また、医療事務資格は未経験からでも挑戦しやすく、年齢を問わず学びやすいことも特長です。

当講座では、ライフスタイルや学習ニーズに合わせて選べる3つのコースをご用意しています。教室で講師の直接指導が受けられる「通学コース」、自宅で自分のペースで学習できる「通信コース」、自宅にいながら講師の指導をリアルタイムで受けられる「ライブ配信コース」からご自身に合った学び方が選択可能。初めて学ぶ方でも、効率的に資格取得を目指せます。

さらに6月からは、2026年度の診療報酬改定に完全対応した最新教材での学習がスタートいたします。現場で求められる最新の知識を習得できるため、資格取得後も自信を持って実務に臨むことが可能です。

今回のキャンペーンでは、通学コースを受講料30％OFF、通信コース・ライブ配信コースを20％OFFにてご提供します。2026年4月に開設した、ライブ配信コースは今回初めて割引価格でのご提供となります。

さらに、同講座受講中、または修了後1年以内にニチイの医療事務スタッフとして就職された方は、受講料0円となる受講料キャッシュバック制度をご利用いただけます(※1)。ぜひご活用ください。

※1 受講料キャッシュバック制度の利用にあたっては適用条件があります。キャッシュバック金額は課税対象となります。

【医療事務講座 受講料最大28,800円OFFキャンペーン 概要】

キャンペーン期間：2026年6月1日（月）～2026年7月20日（月・祝）

受 講 料 ：対象講座・コースによって異なります

キャンペーン詳細・講座概要・資料請求・受講のお申し込みはこちら

（まなびネット 医療事務講座キャンペーンページ）

https://www.e-nichii.net/campaign/iryojimu/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k135(https://www.e-nichii.net/campaign/iryojimu/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k135)

■ニチイの医療事務講座が高い満足度（91.8％ ※2）を誇る理由は？

＜理由１＞即戦力として活躍できる実践的な知識とスキルが身につくから

受付、会計、点数算定など、医療事務の基本となる専門知識のほか、業務の柱となるレセプト点検のスキルを重点的に習得できます。また、医事コンピュータへの入力練習で窓口業務の実務体験を行うなど、即戦力として活躍できる総合力を身につけます。

＜理由２＞厚生労働省認定の信頼性の高い教材を使用しているから

ニチイの医療事務講座では、公共職業訓練に用いる教材として認められている『厚生労働省認定』(※3)教材を使用しています。普段の学習も、資格試験の受験対策も、これだけで万全です。

＜理由３＞オンライン教材や動画も活用した無料サポートが充実しているから

全コース共通サポートに加え、各コースにおいてもさまざまな無料サポートを受けられます。学習スタイルやご要望に合わせて全力でバックアップします。

＜理由４＞資格試験の合格をサポートする受験対策セミナーもあるから

試験で押さえておきたい重要ポイントを中心に、受験のテクニックを徹底指導する受験対策セミナー(※4)もご用意しています。通学、通信のどちらでも受講可能です。

※2 当社医療事務講座修了生アンケート結果より（2025年度実績）

アンケートで「とても満足」「満足」と回答した修了生の割合（有効回答数2,466件）

※3 認定年月日/1984年1月13日 訓練種類/普通職業訓練 訓練課程名/短期課程（教育訓練給付制度の指定とは異なります）

※4 有料

■資格試験合格後の就職は？

全国に約6,000ヵ所の契約医療機関があるニチイでは、お仕事に関するご相談(※5)も受け付けています。ご自宅近くの医療機関で、ニチイの医療事務スタッフとして活躍できる機会があります。

※5 就職については個別相談を実施しておりますが、就職を保証するものではありません。

また、就職先はニチイグループの企業となります。

【株式会社ニチイ学館会社概要 】

医療関連事業・介護事業・保育事業を中心に、地域に根差した包括的サービスを全国で提供する総合生活支援企業。全国で約6,000ヵ所の医療機関へのサービス提供、約1,900ヵ所の介護事業所運営の他、人材養成では50年以上にわたり 200万人以上の医療・介護分野のプロフェッショナルを輩出しています。

[URL]

（コーポレートサイト）

https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k136(https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k136)

（まなびネット）

https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k137(https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k137)