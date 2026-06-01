日本最大級！文具の祭典「文具女子博トーキョー2026」にマリモクラフトが出店決定

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、2026年6月11日(木)から６月14日(日)まで東京都江東区の有明GYM-EXにて開催される「文具女子博トーキョー2026」に出店いたします。

「文具女子博」とは、文具にこだわる文具ファンに向けた、文具の即売イベント。累計の来場者数は80万人を突破し、まさに日本最大級の文具の祭典です。昨年に続き、今回も東京会場にマリモクラフトが出店いたします。

毎回ご好評いただき売り切れ商品も発生する、”私だけの美術館”をテーマにした「Frame＆Elements」シリーズには、新アイテム「エレメントフレーム」が登場します。お好きなエレメントピンを飾るのにぴったりな、手のひらサイズのアクリルフレームが卓上の小さなアート空間を演出します。

2025年12月より登場した新シリーズ「Illusion CLASSROOM」では、バルーンアートをモチーフにした、バルーンのつやつや感、カラフルさをイメージした商品が盛りだくさんです。

そのほか、移動販売車グッズトラック「Chara★Van」(キャラヴァン)と、大人気キャラクター「かえるのピクルス」のコラボアイテムや、カプセルトイ形式でおたのしみいただける「UMA（未確認生物）」「どうぶつ印鑑」シリーズなど、充実の品揃えとなっております。

さらに特典として、パンダの天使のキャラクター「パンシェル」のSNSをフォローしていただいた方に「オリジナルステッカー」を1点プレゼントいたします。

今回マリモクラフトは、移動販売車グッズトラック「Chara★Van」(キャラヴァン)［＠marimo_charavan(https://www.instagram.com/marimo_charavan/)］で出店いたします。ミントグリーンのワーゲンバスを目印に、ぜひ足をお運びください。

詳細はこちら

マリモクラフト公式サイト▶https://marimocraft.co.jp/product/bj25-26/

イベントの最新情報は「マリモクラフト イベント用Xアカウント」にてお知らせいたします。

マリモクラフト イベント用Xアカウント▶https://x.com/marimocraft_eve

「文具女子博トーキョー2026」開催概要

開催期間：2026年6月11日(木)～６月14日(日)

開催時間：

11日(木)・13日(土)…9：30～16：30（最終入場16：00）

12日(金)・14日(日)…9：30～16：00（最終入場15：30）

※再入場不可

※6月10日・12日に「プレミアムタイム」を開催（プレミアムタイム入場チケットが必要です）

開催場所：有明GYM-EX（東京都江東区有明１丁目10－1）

【マリモクラフト出店ブース：E-22】

商品紹介ページ：https://marimocraft.co.jp/product/bj25-26/

※入場にはチケットの購入が必要となります。

詳細は文具女子博公式サイトをご確認ください。

▶文具女子博公式サイト(https://bungujoshi.com/event/tokyo2026/)

新アイテム登場！ Frame＆Elementsシリーズ

Frame＆Elements

イベント先行販売商品

「Frame＆Elementsシリーズ」！

テーマは「私だけの美術館」。からっぽの額縁と、可愛い絵画のモチーフをご用意しました。何を飾るかはあなた次第！お気に入りのエレメントを集めて、「私による私のための展覧会」を開催しませんか？

新商品「エレメントフレーム」＜全2種＞各990円(税込)

別売りのエレメントピンや、お好きなピンバッジを絵画のように飾ることができる、手のひらサイズのアクリルフレームです。お部屋やデスク周りに飾って、小さな美術館気分をお楽しみください。

両面使えるリバーシブル仕様なので、お部屋の雰囲気や気分にあわせて使い分けができます。

両面使えるリバーシブル仕様！※ピンバッジは別売りです［使用例］エレメントフレーム（全2種・各990円）※ピンバッジは別売りです

ステッカービュッフェ「エレメントシール」

<2枚セットで>660円（税込）

全16種の名画がデザインされた、名刺サイズのステッカーです。

お好きな2枚をお選びください。

「エレメントシール」全16種 <2枚セットで>660円

フレームトートバッグ＜全2種＞各2,200円(税込)

お気に入りは「額に入れて飾る」時代！あなただけの名画をトートバッグにして持ち歩きませんか？

ハンカチスカーフ(別売)との組み合わせもおすすめです！

エレメントピン＜全14種＞各550円(税込)

お気に入りの要素＝エレメントをモチーフ化したピンバッジです。お気に入りの絵、力をもらえる絵、何だか気になってしまう絵…それはすべて自分を形作るエレメンツ。額に飾ればあなただけの美術館に！

エレメントピン＜全14種＞各550円(税込)エレメントピン＜全14種＞各550円(税込)

クリアマルチケースSS＜全3種＞各935円(税込)

スカーフとお揃いの「グリッド線」がシンプルでスタイリッシュなマルチケースです。他のアイテムと色を組み合わせても良し！

中身が見えるので、入れる小物によって色々な楽しみ方ができます♪クリアマルチケースSS＜全3種＞各935円(税込)

ハンカチスカーフ＜全3種＞各1,100円(税込)

美術館のタイルのようなグリッドと曲線美。トートやお洋服に合わせても◎

気分はまさにパリジェンヌ！なハンカチスカーフです。

ハンカチスカーフ＜全3種＞各1,100円(税込)大判なので、首元やバッグに巻いておしゃれを楽しむこともできます♪

ミニフレーム巾着＜全6種＞各550円(税込)

たったひとつを愛でるには、専用の額縁を。手のひらサイズでどこにでも持っていける、コンパクトな巾着です。

エレメントピン(別売)と組み合わせて、フレームに飾る絵画のようにしてお楽しみいただけます！

※商品はなくなり次第終了となります。※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

Illusion CLASSROOM

「イリュージョンクラスルーム」とは、新しいこと、興味のあるものをお勉強する、どこかにある不思議な教室です。今回の授業のテーマは「バルーンアート」。

かわいいバルーンをモチーフとした雑貨たちをお楽しみください。

限定商品『Chara★Van×かえるのピクルス』

移動販売車グッズトラック「Chara★Van」(キャラヴァン)と、大人気キャラクター「かえるのピクルス」のコラボアイテムです。マスコットをはじめ、エコバッグやスマートキーケースなど、日常づかいに便利なアイテムを豊富にご用意しました。

【カプセルトイ商品】UMAアクリルクリップ＜全10種＞各550円(税込)

UMA、それは未確認生物、そして我々人間のロマン。遭遇してしまったけれど、思わず「あれっ？」と首を傾げてしまうようなシーンを集めたアクリルクリップを、ガチャガチャ形式でお届けします。何が出るかはお楽しみ！

※商品はなくなり次第終了となります。※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

【カプセルトイ商品】『どうぶつ印鑑』（2本セット・全5種）各550円(税込)

「もしも動物たちが自分の印鑑を持っていたら？」をコンセプトに、ユニークな『どうぶつ印鑑』！足形と漢字の印鑑の2本がセットになっており、全5種類です。何が出るかはおたのしみ🐾

※商品はなくなり次第終了となります。※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

ノベルティ情報

パンダの天使のおとこのこ「パンシェル」の公式SNSのフォロー画面をご提示いただいた方に、「オリジナルステッカー」を1点プレゼントいたします。

※特典のお渡しは、1画面のご提示でお1人様1点までとなります。※各日上限数あり

パンシェル公式X▶@panshel_mc(https://x.com/panshel_mc)

パンシェル公式Instagram▶@panshel_mc(https://www.instagram.com/panshel_mc/)

文具女子博 公式サイト・SNS

文具女子博 公式サイト

▶https://bungujoshi.com/

文具女子博 公式Xアカウント

▶https://x.com/bungujoshi

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

▶マリモクラフト公式HP(https://marimocraft.co.jp/)

【マリモクラフト公式SNSアカウント】

▶マリモクラフト イベント用X(https://x.com/marimocraft_eve)

▶マリモクラフト 公式X(https://x.com/marimo_craft)

▶マリモクラフト 公式Instagram(https://www.instagram.com/marimocraft/)