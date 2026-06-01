【名古屋タカシマヤ】JR名古屋駅・桜通口改札すぐ、早朝7時30分にオープン 最大約250種を取り揃える「パンゾーン」がリニューアル

株式会社 ジェイアール東海高島屋

ジェイアール名古屋タカシマヤは、名古屋駅エリアのさらなる魅力化とお客さまの利便性向上を目的に、食料品売場の段階的なリニューアルを進めています。このたび、JR名古屋駅・桜通改札口に隣接するグルメに特化したエリア「デリシャスコート」において、既存の3ブランドをあつめた新たなパンゾーンが装いを新たにオープンいたします。オープンを記念し、限定商品やお楽しみ袋など、ここでしか手に入らない特別アイテムをご用意します。

■リニューアルオープン日 2026年6月19日（金）

■売場名称 1階 北ブロック 「デリシャスコート」 パン売場

■営業時間 午前7時30分～午後8時 ※初日のみ午前10時オープン

＜BOUL’ANGE（ブール アンジュ）＞ タカシマヤ ゲートタワーモール」店との２店舗展開

ブランド初期を代表する人気パンが復活

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

モンブラン（1個） 454円～

背徳感抜群、パリパリ×とろっと食感のパイが初登場

※新商品

※ジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売

PARI TORO（1個） 562円～

12層が織りなす数量限定スペシャルなクロワッサン

※新商品

※ジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売

グラン・クロワッサン（1個） 540円

フランス発のブーランジェリー＜MAISON KAYSER（メゾンカイザー）＞

＜MAISON KAYSER（メゾンカイザー）＞ 店内イメージ

青柳総本家の“ういろう”と発酵バターの甘じょっぱさが絶妙なバゲット

※新商品 ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

ういろうバターバケット、左から）小倉（1個）594円、さくら・抹茶 各519円

フランボワーズや抹茶のクリームを包んだ彩り鮮やかなクロワッサン

クロワッサン（ルージュ/1個） 480円クロワッサン（抹茶/1個） 480円

カスタード×チョコチップ、サクサクのデニッシュパン

パンスイス（1個） 800円

横浜元町で生まれた焼きたてパンのお店＜POMPADOUR（ポンパドウル）＞

＜POMPADOUR（ポンパドウル）＞ 店内イメージ

西尾産抹茶の濃厚クリームがとろけるデニッシュ

※新商品 ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

西尾抹茶デニッシュ（1個） 357円

岡崎「まるや八丁味噌」をつかったご当地バーガー

※新商品 ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

みそカツバーガー（1個） 497円

麻辣湯ブームをヒントに開発、しびれる旨さの麻辣パン

※新商品

麻辣パン（1個） 357円

リニューアル記念の「お楽しみ袋」 ※6月19日（金）午前10時より販売開始 ※数量限定

＜ブール アンジュ＞

リニューアル記念に制作したここでしか買えない限定デザインバッグ＆チャーム付きのスペシャルパンセット。

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

OPEN記念限定スペシャルバッグ

＜ブール アンジュ＞

左/黒）OPEN記念限定スペシャルバッグ

(1セット) 5,000円

※6月19日（金）～6月28日（日）販売

※各日30セット限り

右/白）OPEN記念限定スペシャルバッグ

(1セット) 10,000円

※6月19日（金）～6月21日（日）販売

※各日20セット限り

＜メゾンカイザー＞

バゲット、クロワッサン、カヌレなどの人気商品に紅茶缶とオリジナルバッグをセットにした特別な

お楽しみ袋。

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

＜メゾンカイザー＞限定お楽しみ袋

(1セット) 3,001円

※6月19日（金）～6月23日（火）販売

※各日30セット限り

限定お楽しみ袋

＜ポンパドウル＞

チーズバタールや食パン「たわわ」1斤など人気パン11種とオリジナルバケツトートバッグの詰め合わせ。

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

ドリームパック（イメージ）

＜ポンパドウル＞

ドリームパック(1セット) 3,240円

※6月19日（金）のみ販売

※250セット限り

※いずれもなくなり次第終了とさせていただきます。

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。