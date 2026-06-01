TikTokで話題の「まるわかりシリーズ」累計3,000鑑定！ “世界にひとつの鑑定書”“誰かに勧めたくなる占い体験”がZ世代を中心に人気拡大！

株式会社ザッパラス

株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）が運営する占いの店「cocoloni占い館」で提供中の『まるわかり手相』『まるわかり運命』の“まるわかりシリーズ”が、累計鑑定数3,000件となりました。2025年8月に提供を開始した『まるわかり手相』をきっかけに、SNSを中心に口コミが広がり、2026年には『まるわかり運命』も追加。現在では、立川店・川越店・原宿店を中心に、多くのお客様にご利用いただいています。

特に原宿店では「TikTokで見て気になって来ました」「友達に絶対行った方がいいと言われた」「推しのライブで東京に来たついでに予約した」といった声が増加。Z世代を中心に、“占いを受ける”だけではなく、“体験として楽しむ”新しい占いの楽しみ方として話題を集めています。

■TikTok動画をきっかけに来店が拡大“誰かに勧めたくなる”体験型占いとして話題に

「まるわかりシリーズ」は、鑑定結果を聞くだけではなく、“自分自身を深く知る体験”として楽しめることが特徴の人気メニューです。TikTokに投稿された鑑定動画や体験投稿をきっかけに認知が拡大し、「え、なんでそこまでわかるの？」といった驚きの声とともに、来店者数も増加しています。

実際に、

「TikTokで流れてきて気になっていた」

「動画を見て友達と一緒に来店した」

「推し活で東京に来たタイミングで予約した」

「体験した友人にすすめられて来店した」

といった声も多く、SNSや動画投稿を通じて“誰かに勧めたくなる占い体験”として口コミが広がっています。

■世界にひとつだけの“鑑定書”

『まるわかり手相』では、鑑定後に占い師がその場で書き込むオリジナルの「てのひらカルテ」をお持ち帰りいただけます。性格や才能、恋愛傾向、仕事運、転機のタイミングなどをまとめた“世界にひとつだけの鑑定書”として、多くのお客様から好評をいただいています。

「自分の性格にぴったり当たっていた」「友達と一緒に受けて盛り上がった」

といった声も寄せられており、鑑定後も長く楽しめる体験として支持されています。

『まるわかり運命』では、生年月日などをもとに、その人の本質や運命の流れ、人生の転機などを読み解き、“自分らしさ”を知るきっかけとして人気を集めています。

また、カルテの色を全12色から選べるため、好きなアイドルやキャラクターなどの“推しカラー”に合わせて選ぶ方も多く、推し活の一環として楽しむ来店者も増えています。

【鑑定風景】

『まるわかり手相』鑑定風景

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Gx0ocgt6BaA ]

『まるわかり運命』鑑定風景

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=n93q8X5c8Ig ]

『まるわかり手相』と『まるわかり運命』の詳細については、cocoloni占い館の公式サイトをご確認ください。

- 公式サイト：https://honkaku-uranai.jp/store/

■新しい占い体験の提供を目指して

「cocoloni占い館」では今後も、占いを日常の中で気軽に楽しめる体験として、SNSや動画コンテンツを通じながら、多くの方に占いの楽しさや奥深さを届けてまいります。

■占いの店「cocoloni占い館」とは

『cocoloni占い館』は、2024年1月に東京・立川に1号店を出店。その後、埼玉・川越と東京・原宿にも出店を拡大している占いの店です。1号店の出店時から「占いをより身近で、より楽しくご利用いただけるように」という想いを大切にしてきました。安心・安全・高クオリティな鑑定を提供する拠点として、現代人のライフスタイルや占いへのニーズに合った占いの店を目指し、予約無しで「気軽にぷらっと占い」をコンセプトに親しみやすい店舗設計や空間づくり、サービス提供を行っております。また、鑑定料金は事前決済で10分1,100円～（会員価格）、タロットカード、西洋占星術、四柱推命、ルノルマンカードなど多彩な占術をもった占い師が所属し、対面ならではの臨場感あふれる占いを体験いただけます。

- 公式HP：https://honkaku-uranai.jp/store/- X（旧Twitter）：https://x.com/cocoloni_STORE- Instagram：https://www.instagram.com/cocoloni_uranaistore/- TikTok：https://www.tiktok.com/@cocoloni.store- Youtube：https://www.youtube.com/@cocoloni_uranai

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com