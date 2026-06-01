2025年度の1年間に顕著な実績を収めた宿泊施設を表彰「じゃらんアワード2025」北海道ブロック発表

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：牛田 圭一）が運営する旅行情報サービス『じゃらんnet』、観光に関する調査・研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」は、2025年度（2025年4月～2026年3月）の1年間に顕著な実績を収められた北海道ブロックの宿泊施設を表彰する「じゃらんアワード2025」（北海道ブロック）を発表致します。

「じゃらんアワード」とは

『じゃらん』は、その年度に顕著な実績を収めた宿泊施設や地域を表彰することを目的に、2012年より「じゃらんアワード」を実施しています。「じゃらんアワード2025」で、13回目の表彰・発表となります。

『じゃらん』はサービス開始当初から、宿泊施設・地域の魅力を発掘・発信してきました。「じゃらんアワード」では、それぞれの優れた取り組みを共有し表彰することで、旅行業界の進化・発展に寄与することを目指しています。

じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞

【審査基準】『じゃらんnet』の取扱額が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まってよかった宿大賞（総合）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（総合）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まってよかった宿大賞（朝食）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（朝食）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まってよかった宿大賞（夕食）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（夕食）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まってよかった宿大賞（接客・サービス）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（接客・サービス）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 元気な地域大賞

【審査基準】地域の良さを活かした魅力的な取り組みをされた地域に贈られます。

函館市

北海道函館市

【表彰理由】

閑散期という地域の課題に対し、卒業旅行を軸とした若年層の需要に向き合い、宿を起点に行政・観光協会・飲食店・土産物店・体験施設が一体となった取り組みを展開。

じゃらんnet限定プランや記事発信、クーポン施策を戦略的に設計し、「卒業＝函館」というブランディングに成功。グループサイズが大きく・高単価の予約獲得に加え、未来のリピーターに成り得る若年層の獲得を実現した素晴らしい事例です。

じゃらん OF THE YEAR ベストプランニング大賞

【審査基準】魅力的なプランや取り組みを展開された施設様に贈られます。

平成館 海洋亭

北海道函館市

【プラン名】

【連泊・特典付】函館観光をゆったりと。2泊3日3食付バイキングプラン

（夕食1回・朝食2回）

【表彰理由】

旅館としての食事や温泉の価値を軸にしながら、連泊拠点として街へ出かけられる余白を組み込むという顧客心理に寄り添ったプラン設計に高い独自性が見られます。

2泊3食付としつつ、市電1日乗車券や地元飲食店チケットを付与し、湯の川温泉を起点に函館を回遊する行動を具体的に提案。「旅館の魅力」と「観光拠点としての使いやすさ」双方で選ばれる工夫で連泊予約シェア1位を獲得した好事例といえます。

▼リクルートについて

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▼本件に関するお問い合わせ先

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