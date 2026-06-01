DMM GAMES女性向けライフサポートゲーム『フルールデイズ』本日より『夢幻楼と眠れぬ蝶』とのSPコラボ開催！葛葉のコラボ限定カードが手に入るコラボガチャも！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、花丸ライフサポートゲーム『フルールデイズ』にて、『夢幻楼と眠れぬ蝶』とのSPコラボが開催されたことをお知らせいたします。

また、期間限定で葛葉のコラボ限定カードが手に入るコラボガチャの開催や、公式Xで限定グッズが当たるキャンペーンを開始したこともお知らせいたします。

公式サイト：https://www.fleurdays.jp

コラボ特設サイト：https://www.fleurdays.jp/collaboration/

公式X：https://x.com/fleur_days

公式YouTube：https://www.youtube.com/@fleur_days

■『夢幻楼と眠れぬ蝶』とのSPコラボ開始！

開催期間：2026年6月1日（月） 14:00 ～ 2026年6月30日（火） 13:59

本日より、『夢幻楼と眠れぬ蝶』とのSPコラボが開始いたしました。

最初に登場するのは、2月に開催した『夢幻楼と眠れぬ蝶』コラボでも登場していた「東狐 葛葉」です！

期間限定でパートナーに選択することができ、一緒に日々を過ごすことができます。

ぜひ、葛葉と一緒に過ごしてみてくださいね。

※期間限定パートナー「東狐 葛葉」を選択可能な期間は、2026年6月1日（月） 14:00 ～ 6月3日（水） 13:59 のみになります。

■期間限定コラボガチャに「東狐 葛葉」登場！

開催期間：2026年6月1日（月） 14:00 ～ 2026年6月10日（水） 13:59

期間限定で、葛葉のコラボ限定カードが初登場するコラボガチャが開催されています。

「コラボSSRカード」は入手すると「東狐 葛葉」が恒常パートナー化し、カードストーリーが付いてきます。

カードストーリーはなんと「夢幻楼シナリオディレクター」新規書き下ろし！

さらに、「コラボSSRカード」を複数枚獲得することで、パートナー「東狐 葛葉」の着せ替えが解放されます！

ぜひチェックしてみてくださいね♪

・SSR【夢幻楼と眠れぬ蝶】葛葉

・SR【夢か現か】葛葉

・SR【魅惑の客人】葛葉

また、本ガチャを利用時に特典として「6月コラボメダル」が入手できます。

「6月コラボメダル」は後日、「確定」で交換できるリアルグッズや、「抽選」で当たるリアルグッズに応募するための「抽選券」と交換できます！

ラインナップや詳細は、コラボ特設サイトをご確認ください！

▼『夢幻楼と眠れぬ蝶』SPコラボ特設ページ

https://www.fleurdays.jp/collaboration/collab06/

※「6月コラボメダル」は「コラボガチャ」利用時にのみ獲得できます

■コラボ開催記念キャンペーン～葛葉～開催！

開催期間： ～ 2026年6月9日（火） 23:59

公式Xにて、ハッシュタグ「#夢幻楼andフルイズSPコラボ_葛葉」をつけて、フルールデイズをプレイしているスクリーンショットを投稿された方の中から、抽選で3名様に「Xキャンペーン限定トートバッグ（ブラック）」をプレゼントいたします。

詳細は「フルールデイズ」の公式Xをご確認ください。

※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。

※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。

※本コラボやキャンペーンの開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

▼ゲーム起動はこちらから！

https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723

▼『夢幻楼と眠れぬ蝶』とは？

DMM GAMES×サイバードがタッグを組んだ、基本プレイ無料（一部アイテム課金制）の女性向け恋愛シミュレーションゲーム。

夢の遊郭を舞台に"妖魔"と恋愛を楽しめる恋愛ゲームとなっており、同時展開のオトナ版「夢幻楼と眠れぬ蝶-裏-」では、キャラクターの魅力はそのままに、より刺激的なストーリーとイラストを体験いただけます。

▼製品概要

タイトル：フルールデイズ

ジャンル：毎日をちょっと良くする、花丸ライフサポートゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / App Store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

配信：合同会社EXNOA

開発/運営：株式会社サイバード、株式会社リベル・エンタテインメント

▼出演キャスト

江越彬紀/阿座上洋平/坂田将吾/近藤孝行

▼サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

▼リベル・エンタテインメントについて

リベル・エンタテインメントは『アイ★チュウ』、『A3!』、『蒼焔の艦隊』、『18TRIP』をはじめ、ソーシャルゲーム、スマートフォンアプリの開発から運営まで多岐にわたり展開しています。社名のリベル（Liber）とは「生産と豊穣」を司る古代ローマ神の名前で、穀物が豊かに実るように、豊かな発想でクリエイティブなエンタテインメント作品を生み出したいと思い名付けました。

会 社 名：株式会社リベル・エンタテインメント（https://liberent.co.jp/）

本 社：東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル9F

代 表 者：代表取締役社長 林田 浩太郎

設 立：2006年9月26日

権利表記：(C)2026 EXNOA LLC

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