RePlayce、JALUXと連携し、高校生向け「JAL地域みらい探究プログラム」実証協力校を募集

株式会社RePlayce（リプレイス）

中高生向けキャリア教育事業を展開する株式会社RePlayce（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本将裕、以下RePlayce）は、JALグループの商社 株式会社JALUX（本社：東京都港区、代表取締役社長：河西 敏章、以下「JALUX」）と連携し、「JAL地域みらい探究プログラム」の開発および販売に向けたPoC（実証実験：新たなアイデアや技術の実現可能性を検証する取り組み）協力校の募集を開始します。

本プログラムは高校生が地域課題に向き合い、地方自治体への政策提言につながるアイデアを創出する取り組みです。進学や就職で地元を離れた後も地域を支える担い手や、持続的な「関係人口（※1）」の創出を目指します。

※1 関係人口とは：移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のことを指します。

プログラム立ち上げの背景と目的

2022年度より全国の高等学校で「総合的な探究の時間」が必修化され、自ら問いを立てて解決策を導き出す力が求められています。一方、学習内容は各学校に委ねられているため、教育現場では「探究学習の進め方」や「外部調整による教員の負担増加」が課題となっています。

RePlayceは、若者の可能性を起点に教育をアップデートし、社会に開かれた実践的な学びを提供しています。中高生向けキャリア探究サービス「TANQ BASE」や、課題解決学習を通じて非認知能力や探究心を育む通信制高校サポート校「HR高等学院」の運営を通じ、学生が実社会と接続し、自律的に未来を切り拓く機会を創出してきました。

このような背景のもと、「JALふるさと納税」の運営で培った全国の自治体とのネットワークを持つJALUXと、中高生向けキャリア探究サービスを展開するRePlayceが協業することで、新たな価値を創出できると判断し、本プログラムを連携して取り組むこととしました。

「JAL地域みらい探究プログラム」概要

RePlayceが提供する教員向け探究学習支援サービス「探究プラス（※2）」のオプション教材として、全10回（約3ヶ月）のプログラムを提供します。地方自治体が抱えるリアルな課題を学び、高校生ならではのアイデアで解決を目指します。

※2 探究プラスとは：学校現場の授業設計・教材準備の負担を軽減しながら、探究学習の質を高めるオンライン教材パッケージです。探究テーマ・教材・ワークシート・教員用マニュアルを一体で提供し、動画インプットとワークシートによるアウトプットを組み合わせて、生徒の主体的な学びを支援します。

【プログラムの流れ】- ＜学校側＞探究したい地域とテーマを設定- ＜高校生＞データ分析や自分軸でのテーマを設定- ＜高校生＞地方自治体が抱える課題に対しオンラインでヒアリングを実施- ＜高校生＞課題解決のためのアイデアを創出し、プレゼンコンテストを実施

プログラムは、ご提供する教材をもとに各校の教員が進行し、JALUXが伴走支援します。オンラインヒアリングやアイデアに対するフィードバック、プレゼンの評価などは、JALUXがアサインする担当者（JALふるさとアンバサダー（※3）など）が直接支援します。

今後は、PoCで得られた検証結果をもとに本プログラムの一般販売に向けた検討を進め、地域課題解決を通じたさらなる「関係人口の創出」に取り組んでまいります。

※3 JALふるさとアンバサダーとは：地域の活性化のために仕事をしたいという想いを持つ客室乗務員です。

【 PoC（実証実験）協力校募集について】

次年度での本プログラム提供を目指し、ビジネスモデルの検証に協力いただける高校を募集いたします。

・募集期間：2026年6月1日～6月30日

・募集対象：全国の高等学校（学年問わず）

・プログラム実施期間（予定）：2026年9月より全10回

・実施校数：5校（予定）

・実施費用：無料

・応募方法：専用フォームより申込（専用フォームはこちら）

※応募多数の場合、誠に恐縮ではございますが、選定させていただく場合がございます。

株式会社JALUX

航空・空港関連事業をはじめ、保険、不動産、環境関連資機材、EC、食品など多岐にわたる事業を展開するJALグループの商社です。企業理念「幸せづくりのパートナー～人に社会に環境に、もっと豊かな輝きを～」のもと、暮らしを豊かにする商品・サービスを多数手がけています。

Webサイト：https://www.jalux.com

株式会社RePlayce

中高校生向けキャリア探究サービス「はたらく部」を株式会社NTTドコモからスピンアウトし、2024年4月創立。2025年にはHR高等学院を開校し、若い世代の探究心に火をつけ、「今の教育のあり方をアップデートする」をミッションに、子どもたちの自己実現、今後の日本社会を支える人材育成の事業に取り組む。はたらく部を2025年12月にリブランディングし、「TANQ BASE」として再始動。

本社 ：東京都渋谷区

代表取締役CEO：山本 将裕

事業内容 ：中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」運営、通信制高校サポート校 HR高等学院の運営、探究教材開発、社会人講師派遣、オンラインスクール事業運営等

ミッション ：「今の教育のあり方をアップデートする」

公式サイト ：https://replayce.co.jp

・2025年春開校 新たな形の通信制サポート校：https://hr-highschool.com

・中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」：https://tanqbase.com

※2025年12月より「はたらく部」はサービスリブランディングして「TANQ BASE」として再始動しました。