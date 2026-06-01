横浜・山下町に新たなダンス文化拠点「The Port by List」2026年7月4日グランドオープン・ダンスレッスン開講

D.LEAGUE参画チーム「List::X」と連携した地域密着型ダンススタジオ

■横浜発の新しいダンススタジオ■

リスト株式会社

総合不動産企業、リスト株式会社 (代表取締役社長：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市、以下リスト)は、横浜・山下町に新たなダンススタジオ「The Port by List（ザ ポート バイ リスト、以下本スタジオ）」を、2026年7月4日（土）にグランドオープンし、ダンスレッスンも開講いたします。

横浜・山下町という港町に着想を得た本スタジオは“人が集い、交わり、新たな価値が生まれる港”をコンセプトに、ダンサー、アーティスト、地域の子どもたちや若者が自然に集い、ジャンルや世代を超えた交流を生み出す拠点を目指します。

■The Port by Listが提供する３つの魅力■

横浜山下町ビル外観スタジオ内観1. 地域密着型 × プロ志向が共存する、新しいダンススタジオ

横浜・山下町、東急東横線「元町・中華街」駅徒歩1分に位置する、キッズ・初心者・趣味層から、本格的にプロを目指す方まで幅広く受け入れる地域密着型スタジオです。

リストがチームオーナーであるD.LEAGUE参画チーム「List::X（リストエクス）」との連携により、現役Dリーガーをはじめとするトップダンサーから直接学べる環境を整備し、地域コミュニティの創造とプロフェッショナル育成を両立する、新しいスタジオモデルを実現します。

また、施設内にはカフェ・ラウンジも併設し、ダンスをする以外にも地域や世代を超えて人が集う「サードプレイス」としても機能します。

2. 「学ぶ」から「発信する」までを支える

本スタジオは、レッスンで学ぶだけでなくそこで得た経験をイベント出演やワークショップ、外部企業や団体との連携等を通じて発信できる循環型の環境を提供します。

過去には2026年4月に行われた「Live！横浜2026」との連携プロジェクトにより横浜市在住の小学生・中学生・高校生がList::Xの現役Dリーガーと舞台で作品を披露した実績もあり、継続的に挑戦・成長できる環境を創出します。

3. 横浜から世界へ、新たなダンスカルチャーを創出

近年、ダンスは競技・芸術・コミュニティ形成の領域へと広がり、その社会的価値は大きく進化しています。本スタジオは、そうしたダンスの新たな価値を地域固有の文化と融合させ、横浜から新たなカルチャーを発信する拠点を目指します。

港町・横浜だからこそ生まれる多様性と創造性を活かし、地域文化と世界をつなぐ新たなハブを創出します。

■オープニングキャンペーン（期間限定）

カフェカウンターポートラウンジ

「The Port by List」のグランドオープンを記念し、ご入会いただいた方に、ファッション・カルチャー領域で若者から高い支持を集めるファッションブランド【WEGO（ウィゴー）】のサポートによるオープニングキャンペーン限定ノベルティをプレゼントします。

【特典内容】

特典１.：初回入会金（通常20,000円）無料

特典２.：The Port by List オリジナルトートバッグ（supported by WEGO）プレゼント

特典３.：The Port by List オリジナルステッカー（supported by WEGO）プレゼント

※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※デザイン・仕様は変更となる場合があります。

●WEGOについて

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN（あなたのファンになる）』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。

■募集概要

●料金（税込）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149374/table/7_1_aa2927817987fc90e8f59aa374f5bc72.jpg?v=202606020351 ]

※クラス追加につき +6,600円

※入会金：20,000円

※その他にも家族割等のシステムも導入予定

●主な対象：KIDS（小学6年生まで）、一般（中学生以上）※初心者、プロ志望も大歓迎

●入会受付開始日：2026年6月16日（火）12:00

●申込方法：申込方法等詳細につきましては本スタジオ公式HPまたはInstagramをご覧ください。

※各クラス定員に達し次第応募締め切り

※上記に関するお問い合わせ先：theportbylist@list.co.jp （担当 太田）

■施設概要

■List::X（リストエクス）チーム概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/149374/table/7_2_88dbffa1d19f3a6b2d654b0e27d03f18.jpg?v=202606020351 ]

List::Xは、「横浜発のプロダンスチームをつくる」という想いから2023年に誕生しました。これまで横浜発祥のプロダンスチームが存在しなかったことを受け、地域に根ざした新しいカルチャーと若者の交流を生み出す活動を展開しています。

■List::X公式SNS

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/149374/table/7_3_7c3b51c3bdb77ccdf351aa14df3f3b2c.jpg?v=202606020351 ]

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

創業 ：1991年5月10日

設立 ：2016年5月20日

連結売上高 ：597億円（2025年12月期）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

URL ：https://www.list.co.jp/