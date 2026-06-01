【6/14(日)限定】宿泊者限定サウナを初の一般開放　ナミテラス芸西で日帰り体験＆特別宿泊プランを提供

和建設株式会社

和建設株式会社（本社：高知市北本町4-3-25）が運営する宿泊施設「NAMI TERRACE GEISEI（ナミテラス芸西）」は、2026年6月14日（日）、通常は宿泊者限定で提供しているサウナを一般向けに開放する「NAMI TERRACE GEISEI DAY SAUNA EVENT」を開催します。

本イベントでは、宿泊しなければ利用できないプライベートサウナを日帰りで体験できるほか、希望者にはイベント参加者限定の特別宿泊料金もご用意。太平洋を一望する絶景ロケーションの中で、サウナとリゾートステイの両方をお楽しみいただける特別な一日です。

洞窟のような空間”サウナメランジュ”は芸西村で見られる特殊な地層「メランジュ」をイメージ

開催背景

NAMI TERRACE GEISEIは、2024年2月に高知県芸西村にオープンした一棟貸しの宿泊施設です。全4棟の客室はすべてオーシャンビュー。目の前に広がる太平洋と豊かな自然環境の中で、日常から離れた特別な時間を提供しています。

施設内のサウナは、これまで宿泊者限定のサービスとして運営してきましたが、「サウナだけでも利用してみたい」「一度体験してみたかった」という声を多くいただいていました。

そこで今回、より多くの方にNAMI TERRACE GEISEIの魅力を体感していただく機会として、初めて一般開放イベントを開催することとなりました。

イベント概要

イベント名：NAMI TERRACE GEISEI DAY SAUNA EVENT

開催日時：2026年6月14日（日）

開放時間：12:00～19:00（最終入場18:00）

会場：NAMI TERRACE GEISEI

（高知県安芸郡芸西村西分乙59-2）

参加料金：2,500円（税込）

料金に含まれるもの：

・入浴料

・ポカリスエット飲み放題

持参物：

・水着

・タオル

・ビーチサンダル

・マイチェア

※当日はBBQグリルもご利用いただけます。食材・飲料は自由にお持ち込みください。

申込URL：https://forms.cloud.microsoft/r/Gme2wLUUji

イベントの特徴

1．建設用3Dプリンタで施工された全国的にも珍しいサウナ

サウナ棟には建設用3Dプリンタ技術を活用。独特の曲面と質感が生み出す洞窟のような空間は、芸西村で見られる特殊な地層「メランジュ」をイメージしており、一般的なサウナとは一線を画す非日常体験を提供します。

建設用3Dプリンタを使ったサウナ外壁印刷の様子印刷した部材を組み合わせ、施工する様子

2．人気サウナ施設「サウナグリンピア」監修

高知市の人気サウナ施設「サウナグリンピア」が監修。温度や湿度、導線にこだわり抜いた本格的なサウナ空間で、初心者から愛好家まで満足いただける体験を実現しています。

3．海と空を眺めながら楽しむ極上の外気浴

サウナ後は太平洋を一望できるデッキで外気浴。波音と潮風を感じながら、芸西村ならではの開放的な“ととのい”を味わうことができます。

サウナ体験後は特別料金で宿泊も可能

イベント参加者限定で、特別宿泊料金をご用意しています。

サウナで心身を整えた後は、そのまま宿泊し、オーシャンビューの客室やプライベートデッキでゆったりとした時間をお過ごしいただけます。日帰り利用だけでなく、リゾートステイまで満喫できるのも本イベントの魅力です。

【特別宿泊料金（税込）】

・A棟（2名利用）20,000円

・B棟（4名利用）40,000円

・D棟（4名利用）50,000円

※部屋数には限りがあります。

水平線を眺める”Antibes”オーシャンフロントの屋外ジャグジー付離れ棟"Deauville"奥に見えるクルーザーヨットは宿泊可能な客室のひとつ”Bordeaux”

来場者メリット

・通常は宿泊者限定のサウナを特別に体験できる

・建設用3Dプリンタで施工された珍しい建築空間を体感できる

・人気サウナ施設監修の本格サウナを楽しめる

・太平洋を望む絶景ロケーションで外気浴ができる

・希望者は特別料金で宿泊し、リゾートステイも満喫できる

NAMI TERRACE GEISEI 総支配人 中岡竜太郎

NAMI TERRACE GEISEIのサウナは、これまで宿泊いただいたお客様限定でご利用いただいていました。今回初めて一般開放することで、より多くの方にこの特別な空間を体験していただきたいと考えています。

建設用3Dプリンタによる独創的なサウナ空間や、太平洋を望むロケーションは、ここでしか味わえない魅力です。サウナ好きの方はもちろん、これまでナミテラス芸西を訪れたことのない方にも、ぜひこの機会に足を運んでいただければ幸いです。

SAUNAグリンピア代表 吉永幸平

この施設は、建設用3Dプリンタとサウナ室を融合させる前例のない設計で、そこにみんなが「入ってみたくなるサウナ」を、どのように監修していこうかと悩みました。完成したサウナは、造形の美しさ、太平洋の波音、芸西村の空と風、施設のポテンシャルをととのわせた「サウナ棟」ができたと思います。

【会社概要】

会社名：和建設株式会社

代表者：代表取締役 中澤陽一

所在地：高知市北本町4-3-25

事業内容：総合建設業・不動産業など

URL：https://www.kano-kensetsu.com/

【施設情報】

NAMI TERRACE GEISEI

URL：https://namiterrace-geisei.com/

【お問い合せ】

イベント申込URL：https://forms.cloud.microsoft/r/Gme2wLUUji