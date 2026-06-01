魂を揺さぶる圧巻の響き！年末を締めくくる「第九」ウクライナ国立歌劇場管弦楽団が来日。6月3日（水）一般発売開始！

株式会社光藍社

創立159年を迎える名門ウクライナ国立歌劇場が、2026年も年末に来日公演を開催します。困難な状況が続くキーウにおいて、活動を続けている同劇場が演奏する渾身のベートーヴェン。今回は、交響曲第9番「第九」に加え、交響曲第5番「運命」と「エグモント」序曲を公演ごとに演奏します。

「第九」は、この偉大な作曲家の晩年の集大成。音楽史上初めて交響曲に“人間の声”を取り入れた革命的な作品でもあります。詩人シラーの「歓喜に寄す」に込められた“自由と友愛の精神”に深く共鳴したベートーヴェンが、約30年の歳月を経て完成させた傑作です。第4楽章では、大合唱が「すべての人々は兄弟となる」と歌い、自由、平和、友愛への願いが壮大に響きます。さらに「運命」では、難聴に悩まされながらも逆境に抗い、音楽家を貫くベートーヴェンのきらめくエネルギーを、「エグモント」序曲では、英雄エグモントの不屈の精神を感じていただけるでしょう。

今、この時代だからこそ、心に響くベートーヴェン。混沌の時代を生きながら、音楽を敬愛し、演奏を継承するウクライナ国立歌劇場のベートーヴェンの演奏は、深く胸に迫ります。

年末を締めくくるにふさわしい、ウクライナ国立歌劇場管弦楽団が贈る魂を揺さぶる特別な公演を、どうぞお聴き逃しなく。

ウクライナ国立歌劇場管弦楽団「第九」

■公演日程：2026年12月28日(月)～30日(水)

■公演会場：東京オペラシティ コンサートホール、横浜みなとみらいホール 大ホール

■予定曲目

【公演１：「第九＆運命」】

ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」

ベートーヴェン：交響曲第９番「合唱付き」

【公演２：「第九」】※12/29 17:00公演のみ

ベートーヴェン：「エグモント」序曲

ベートーヴェン：交響曲第９番「合唱付き」

■出演：指揮：ミコラ・ジャジューラ、管弦楽：ウクライナ国立歌劇場管弦楽団

ソプラノ：V.チェンスカ メゾ・ソプラノ：A.シヴァチカ テノール：D.クジミン バス：S.マゲラ

合唱：晋友会合唱団、合唱指揮：清水敬一

■料金

【公演１】S席14,000円 A席12,000円 B席9,000円(税込) ※横浜公演のみP席7,000円

【公演２】S席12,000円 A席10,000円 B席8,000円 U25チケット4,000円 (税込)

■公演詳細

【公演１：「第九＆運命」】

https://www.koransha.com/orch_chamber/no5no9/

【公演２：「第九」】

https://www.koransha.com/orch_chamber/daiku/

■お問合せ：050-3776-6184光藍社チケットセンター (月～金12:00～15:00/土日祝休)

■チケット発売：一般発売開始：2026年6月3日(水)

■その他

※未就学児入場不可

M.ジャジューラ(指揮)V.チェンスカ(Sop)A.シヴァチカ(Ms.)Ｄ.クジミン(Ten.)S.マゲラ(Bas.)

ウクライナ国立歌劇場管弦楽団

ウクライナ国立歌劇場管弦楽団は1834年に誕生した歴史と伝統を誇るオーケストラ。1880-90年代にはチャイコフスキーを劇場に招いて、オペラ「スペードの女王」「エフゲニー・オネーギン」などを上演し、成功をおさめた。1891年にはチャイコフスキー自身の指揮で彼の作品を上演、キーロフ劇場やボリショイ劇場に続く劇場として称賛した。そのほか、リムスキー＝コルサコフ、ラフマニノフ、グリエール、グラズノフ、ショスタコーヴィチなど錚々たる作曲家がこのオーケストラを指揮している。ヴェルディ、プッチーニ、チャイコフスキー、ムソルグスキーなどのオペラ作品、チャイコフスキーのバレエ作品をはじめ、ベートーヴェン、ブラームス、マーラーなどの交響曲も演奏。オイストラフ、ギレリスなどの巨匠とも共演している。ドイツ、フランス、ポーランド、スイスなどヨーロッパ各地でも公演を行い、好評を博している。

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