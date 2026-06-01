【ルイ・ヴィトン】2026プレフォール メンズ・コレクションよりエフォートレスで上品な新作ウェアを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026プレフォール メンズ・コレクションより、柔らかなオーガニックデニムでグラフィカルなトロンプ・ルイユ風のパッチワークを表現したブルゾンや、本コレクションを象徴するモノグラム・サシコ刺繍がデザインを引き立てるオーガニックコットンのTシャツ、グラフィックなモノグラム ストライプス・モチーフがテクニカル素材を際立たせ、プレッピーな夏のムードを演出するパステルトーンのスイムショーツなどの新作を発売しました。

柔らかなオーガニックデニムで仕立てたカジュアルなブルゾン。ハンドクラフトの風合いと使い込まれたような雰囲気を醸し出す、夏にぴったりの1着です。グラフィカルなトロンプ・ルイユ(騙し絵)風のパッチワークで表現した、アイコニックなダミエ・パターンを想起させるチェック・モチーフには、同系色のモノグラム・シグネチャーを取入れたブリーチ風のプリントを施しました。伸縮性のあるウエストとカフが、しなやかで丸みのあるシルエットとエフォートレスな印象を演出。同シリーズのショートパンツと合わせれば個性的なセットアップに。

製品名：レーザー シグネチャー パッチワーク デニムブルゾン

価格：485,100円

素材：コットン 100%

繊細なスカイブルーのオーガニックコットンで仕立てられた、夏らしく清々しいショートスリーブシャツ。フィルクーペ ジャカードのモノグラム・モチーフがより優雅な雰囲気を演出。間隔を置いて配されたシグネチャーは、柔らかなテリー織りのような質感と仕上がりです。本コレクションの淡いパステルのトーンとミックス＆マッチしやすく、エフォートレスでエレガントな1着。

製品名：モノグラム ブークレ オープンカラー ショートスリーブシャツ

価格：222,200円

素材：コットン 99%、ナイロン 1%

カジュアルな夏の装いにフレッシュなアクセントを添える、ホワイトのショートスリーブシャツ。

柔らかなドレープを描くオーガニックコットンジャージーで仕立て、控えめなレリーフ効果のあるなめらかな立体的ステッチで全面にモノグラム・モチーフをあしらいました。パッチポケットとパール風ボタンが、ミックス＆マッチしやすいメゾンならではのタイムレスなデザインを完成させます。

製品名：モノグラム ショートスリーブシャツ

価格：262,900円

素材：コットン 100%

着心地のよいフレンチテリーで仕立てた、エフォートレスで上品なショートスリーブのポロシャツ。

夏らしいペールブルーで仕上げた柔らかなパイルの全面にモノグラム・モチーフを施し、レリーフ効果を演出しました。ハーフプラケットに配したパール風ボタンが、カジュアルでありながらも洗練されたスタイルにダンディな印象を添えます。

製品名：モノグラム フレンチテリー ポロシャツ

価格：222,200円

素材：コットン 86%、リサイクルナイロン 14%

オーガニックコットンで仕立てたスマートなブラックのTシャツ。本コレクションを象徴するモノグラム・サシコの刺繍がデザインを引き立てます。日本の伝統工芸から着想を得て、前後にコントラストカラーの糸で質感豊かなモノグラム・シグネチャーのステッチを施しました。マストハブなワードローブの定番にクラフツマンシップのアクセントを添える、精緻に仕上げられた1着。

製品名：エンブロイダリー シグネチャーTシャツ

価格：222,200円

素材：コットン 100%

通気性のよいオーガニックコットンピケで仕立てたパッチポケット付きTシャツ。ジャージーニットにさりげなく織り込んだ全面のモノグラム・ジャカード モチーフが特徴です。柔らかい質感豊かな素材とコーディネートしやすい季節感のある色合いで、毎日の装いに活躍する万能なマストハブアイテム。

製品名：モノグラム ピケTシャツ

価格：179,300円

素材：コットン 100%

夏の装いにプレッピーなひねりを加える、鮮やかなストライプのTシャツ。コットン100%を使用し、洗練されたジャカードニットで仕立てました。エレガントなグレーを基調に、ペールピンクの水平バンドと柔らかな質感のあるパステルブルーのストライプをあしらったデザイン。「LOUIS VUITTON PARIS」の刺繍が胸元に上品な印象を添え、背面にはヌメ革風のシグネチャーパッチを配しました。

製品名：ストライプ ショートスリーブ Tシャツ

価格：179,300円

素材：コットン 100%

柔らかなオーガニックデニムで仕立てた夏らしいショートパンツ。ハンドクラフトの風合いと使い込まれたような雰囲気を演出します。グラフィカルなトロンプ・ルイユ(騙し絵)風のパッチワークで表現した、アイコニックなダミエ・パターンを想起させるチェック・モチーフには、同系色のモノグラム・シグネチャーを取入れたブリーチ風のプリントを施しました。伸縮性のあるウエストがリラックス感をもたらし、タバコカラーのトップステッチがデニムの伝統を彷彿させます。同シリーズのブルゾンと合わせれば個性的なセットアップに。

製品名：レーザー シグネチャー パッチワーク デニムショーツ

価格：282,700円

素材：コットン 100%

プレッピーな夏のムードを演出するパステルトーンのスイムショーツ。グラフィックなモノグラム ストライプス・モチーフがテクニカル素材を際立たせ、淡いブルーとホワイトのストライプがさりげないモノグラムとして全面にプリントされています。実用的なディテールとして、シーム上に2つの目立たないポケットと調節可能なドローストリングウエスト付き。防水性のある透明なトラベルポシェットは、泳いだ後も濡れたアイテムの持ち運びや保管に便利です。

製品名：モノグラム ストライプ スイムショーツ

価格：141,900円

素材：ナイロン 100%

オーガニックシルクツイルで仕立てた、優雅なドローストリングショートパンツ。カーブしたスポーティな裾とパイピングのトリミングで、本コレクションのテーマであるテニスを表現しました。光沢感のあるネイビーブルーのシルクに、リッチなジャカードモノグラム・モチーフでなめらかかつマットな質感をプラス。洗練された遊び心を添えています。

製品名：モノグラム・ジャカード シルク スポーティ ショートパンツ

価格：262,900円

素材：シルク 100%

*税込価格表記

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。