uka イズ スカルプクレンジング ディープ＆ライトのリフィルセットが登場！
この度、トータルビューティーカンパニー uka(@instauka、@ukacojp、＠ukatokyo)は、uka イズ スカルプクレンジング ディープ＆ライト / uka イズ スカルプクレンジング ディープ＆ライト ペパーミントを本体とリフィルのお得セットで発売！
きめ細やかな泡で頭皮の余分な皮脂をすっきり洗浄するスカルプクレンジング。
ペパーミントフレッシュはメントール特有の冷感が楽しめます。
汗で気になる頭皮のべたつきやにおいにもおすすめ！
クロモジウォーター（保湿）を30％配合することで洗浄効果がアップ！
37種類のミネラル、20種類のアミノ酸を含み頭皮を保湿しながら、すっきりと洗い上げ、暑い日が続くこれからに週に2回、シャンプー前に使うことで健やかな頭皮に導きます。
【対象商品】
週2のスカルプケア習慣セット【ノーマル】
uka イズ スカルプクレンジング ディープ＆ライト100mL ボトル ＋ uka イズ スカルプクレンジング ディープ＆ライト 300mL リフィル
週2のスカルプケア習慣セット【クール】
イズ スカルプクレンジング ディープ＆ライト ペパーミント 100mL ボトル ＋ イズ スカルプクレンジング ディープ＆ライト ペパーミントフレッシュ 300mL リフィル
通常⇒6,600円(税込)
10％OFF⇒5,940円(税込)
※店舗でのみお好きな組み合わせでご購入いただけます。
【対象店舗】
uka直営店
公式オンラインストア
Amazon
楽天市場
※Amazonでのキャンペーン開始日は未定です。開始日が決まり次第、ご案内いたします。
----------------------------------------------
●uka HP / 公式オンラインストア
https://uka.co.jp/
uka Official Brand Account（@instauka）
https://www.instagram.com/instauka/
uka Salon & Store Info（@ukacojp）
https://www.instagram.com/ukacojp/
uka Official USA Account（@ukatokyo）
https://www.instagram.com/ukatokyo/
ukafe(@ukafe.info)
https://www.instagram.com/ukafe.info/
●X
公式Xアカウント（@uka_beauty)
https://x.com/uka_beauty