【経済産業省 DXセレクション2026】2度目の優良企業に選出！全国から厳選された11社として最終選考会で発表［株式会社エヌエスケーケー］

株式会社エヌエスケーケー

株式会社エヌエスケーケー（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：玉田 宗彦）は、経済産業省が選定する「DXセレクション2026」において、DX（デジタルトランスフォーメーション）の優れた取り組みを行う「優良企業」に選出されました。なお、当社の同セレクションへの選出は、2024年に続き2度目となります。

これに伴い、2026年5月20日に開催された「DXセレクション2026 最終選考会」に登壇し、当社のこれまでのDX推進の軌跡と今後のビジョンについて発表いたしましたことをお知らせいたします。

■ 「DXセレクション」とは

「DXセレクション」は、経済産業省が中堅・中小企業等のDX推進の機運醸成を図るため、地域の特性を活かした優れたDXの取り組みを行う企業を選定・表彰するものです。

■ 評価された当社のDX取り組み：「毎日1改善」から生まれた生成AI外販ビジネス

当社では、社内で継続している「毎日1改善」の取り組みから、生成AIを活用した業務自動化を推進してまいりました。この先進的な社内DXの成果を「会社見学会」を通じて地域企業様へ公開したところ大きな反響を呼び、会社見学会の売上は前年比116％を記録いたしました。

さらに、見学会に参加されたお客様からの「自社でも学びたい」という熱いご要望にお応えし、新たに「生成AI特化型の勉強会」をリリース。第32期の実績として、26社での開催、売上390万円を創出する新ビジネスへと成長いたしました。自社の効率化に留まらず、地域企業のDX支援へとつなげる「ビジネスモデル変革」への挑戦が、今回の高い評価へと結びついています。

■ 選考会当日の様子

当日の最終選考会では、全国から選ばれた11社のうちの1社として、代表の玉田自らが10分間のプレゼンテーションを行い、当社のDX推進における創意工夫や成果を発表いたしました。

最終選考の結果、惜しくもグランプリの獲得には至りませんでしたが、日頃の全社一丸となった挑戦を評価いただき、優良企業としての表彰を受けました。

■ 代表取締役 玉田 宗彦 のコメント

「今回の選考会では、他社様の素晴らしいDX事例や、デジタル技術を活用した先進的な取り組みに触れ、非常に多くの知見を得ることができました。 当社は今回の選考会で得た学びを糧に、現状の取り組みに甘んじることなく、さらなるDX推進およびデジタル人材を育成する社内教育を加速させてまいります。そして、自社だけでなく、地域の日常や業界全体のDX化にも貢献できるよう、全社一丸となって邁進してまいります」

■ 株式会社エヌエスケーケーについて

本社：兵庫県神戸市

代表取締役：玉田 宗彦

コーポレートサイト：https://nskk.ne.jp/