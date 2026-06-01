酷暑の夏を乗り切れ！レンフロ・ジャパン展開26年春夏アイテムを公開（SEA BREEZE）

レンフロ・ジャパン株式会社

米国最大級の靴下製造販売会社の日本法人であるレンフロ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、取締役支社長：高橋良太）は、26年春夏向けアイテムを各ブランドから順次発売いたします。

本リリースでは、夏の暑さ対策としても長年親しまれてきたブランド『シーブリーズ』のライセンスアイテムを紹介します。シーブリーズが持つ“爽やかな清涼感”に、接触冷感・速乾・通気性などの機能を組み合わせた商品ラインナップです。

【26年春夏アイテム展開ブランド及びアイテム（一部）】

●SEA BREEZE（シーブリーズ）●

1902年にアメリカで誕生した「シーブリーズ」は、アセをかくほど何かに夢中になることを応援するボディケアブランドとして、そのアセに「まるでシャワーを浴びたかのような爽快感」をお届けすることをお約束しています。全身までケアできるよう、「デオ&ウォーター」「フェイス&ボディシート」「ボディシャンプー」「ヘアケア」「全身薬用ローション」など、幅広いラインアップを展開しています。

※SEA BREEZE商標は、株式会社ファイントゥデイのライセンス許諾のもとに使用されています。

▷ユニセックスアイテム

・接触冷感ルームウェア上下セット

シンプルなデザインなので男女ともに着用しやすいポケット付きでスマホの持ち運びも便利

接触冷感素材を使用した軽くてさらっと着られるルームウェアです。Q-max値0.253で生地に触れるとひんやり冷たさを感じられます。また、ゆったりしたシルエット（ポケット付き）でやわらかな生地感のため、夏場のリラックスタイムや就寝時にぴったりの上下ルームウェアセットです。

組成：ポリエステル100%

サイズ：S/M/L/LL/3L

カラー：グレー、サックス、ブラック

参考販売価格（税込）：\2,680

※Q-max値（最大熱吸収速度）…人がモノに触れたときに冷たいと感じる感覚（接触冷感）を数値化した指標。数値が大きいほど肌に接触した時冷たく感じます。レンフロ・ジャパン基準では0.2以上で「接触冷感機能あり」と設定しています。

▷レディースサイズアイテム

・接触冷感スリット付きメッシュUVカバー

屋内外どちらでも使いやすい機能性デザイン付属の巾着に収納してコンパクトに持ち運びが可能

UV対策と快適な着心地を両立した、お手軽に羽織れる機能性アイテムです。接触冷感素材使用でひんやりとした心地よい着心地かつ、腕の内側には通気性に優れたメッシュ生地を採用し夏場でも快適な着用感をキープします。紫外線遮蔽率97.5%以上、UPF50+の高いUVカット性能（黒の場合）を備え、日差し対策にも最適。付属の巾着に収納すればコンパクトに持ち運べるため外出時にも便利です。シンプルなデザインと確かな機能性を兼ね備えた一着です。

組成：ナイロン90%、ポリエステル10%

サイズ：S/M/L

カラー：ブルー、グレー、ブラック

参考販売価格（税込）：\2,400



・接触冷感カップ付きキャミソール

シーブリーズらしい爽やかなカラーバリエーション

接触冷感素材を使用したカップ付きインナーです。Q-max値0.340で触れた瞬間ひんやり快適です。伸縮性のある生地で身体にフィットしつつ吸水速乾で汗をかいてもべたつきにくい上に抗菌防臭加工でニオイの原因菌の増殖を防ぎます。脇高設計インナーとして汗染みを防止してくれ、夏のデイリー使いに最適なアイテムです。カラーも4色展開で、アウターに合うカラーをお選びいただけます。

組成：ナイロン85%、ポリウレタン15%

サイズ：M/L/LL

カラー：ブラック、ブルー、ホワイト、ベージュ

参考販売価格（税込）：\2,200

・接触冷感ペチスカート（※写真は50cm丈）

スカートやワンピースの下に履くだけでインナーが透けず安心

夏場の汗染みや透け防止が出来る接触冷感ペチスカートです。Q-max値0.340で触れた瞬間ひんやり快適な履き心地です。乾きやすい吸水速乾生地を使用しているので汗による張り付きや蒸れ、ベタつきを軽減します。透けやすいスカートやワンピースの中に１枚着用いただくことで透け感を防止してくれる夏場のおしゃれに必須のアイテムです。

組成：ナイロン85%、ポリウレタン15%

サイズ：M/L/LL

カラー：ブラック、ブルー、ホワイト、ベージュ

参考販売価格（税込）：\1,480

・360度メッシュカバーソックス（６足セット）

通気性に優れたメッシュ編みのカバーソックスです。レーヨン素材によるひんやり感と足の甲から足底まで360度通気性のよいメッシュ構造でムレを防ぎ、暑い季節・スポーツ時も快適な履き心地。暑い夏でも軽やかな履き心地とフィット感、豊富なカラーバリエーションを両立したデイリー使いに最適な一足です。

組成：レーヨン、ポリエステル、その他

サイズ：23-25cm

カラー：ピンク、ライトブルー、ブルー、ブラック、チャコール、ミント など

参考販売価格（税込）：\1,980

カラーバリエーションも豊富

▷メンズサイズアイテム

・接触冷感半袖コンプレッションインナー

スポーツや屋外作業、日常使いまで汎用性バツグンの1枚

接触冷感・遮熱加工・UVカット機能を備えた半袖コンプレッションインナーです。生地はUPF50+、紫外線遮蔽率90%以上でUVカット機能を備え（黒色の場合）、接触冷感と遮熱加工が施されているので夏の強い日差しの下でも衣服内の温度上昇を抑えます。さらに吸水速乾で汗をかいてもベタつかず１日蒸れを気にせずサラっとした快適な着心地を実現しました。制菌加工「ナノファイン加工」で、ニオイの元となる菌を減少させニオイを防ぎ清潔さを保ちます。伸縮性抜群でタグなしデザインなので身体にフィットし着用感もストレスフリーです。

組成：（本体）ポリエステル92%、ポリウレタン8% （メッシュ）ポリエステル95%、ポリウレタン5%

サイズ：M/L/LL/3L

カラー：ブラック、ホワイト、グレー

参考販売価格（税込）：\1,980



・接触冷感インナー（※写真はVネック）

ビジネスシャツの下にぴったりの1枚Vネックとクルーネックの2種類を用意

接触冷感×速乾メッシュ素材を採用した、汗ばむ季節も快適な高機能インナーTシャツ。通気性に優れたメッシュ生地と吸水速乾性により、ムレを抑えてドライでさらっとした着心地をキープします。伸縮性のある素材で動きやすく、サイズもM・L・LL・3Lの4サイズと幅広く展開しています。Vネックとクルーネックを揃え、ビジネスから日常使いまで幅広く活用いただけます。

組成：ナイロン90%、ポリウレタン10%

デザイン：Vネック、クルーネック

サイズ：M/L/LL/3L

カラー：ホワイト

参考販売価格（税込）：\1,450

・接触冷感ボクサーパンツ（３枚セット）

S～3Lの幅広いサイズ展開で様々な体型の方でも快適に着用いただけます

接触冷感・吸水速乾・抗菌防臭機能を備えたメンズボクサーパンツです。伸縮性素材で身体にフィットし接触冷感でひんやりとした着心地です。さらに吸水速乾生地で汗を素早く吸収・乾燥させ、べたつきや蒸れを軽減してくれます。サイズは従来のM/L/LLに加え、S/3Lを追加し幅広い体型に対応しています。毎日使いに嬉しい3枚セットで機能性とお得感を実現しました。

組成：（本体）ポリエステル 90%、ポリウレタン10% （ゴム）ナイロン55%、ポリエステル37%、ポリウレタン8%

サイズ：S/M/L/LL/3L

カラー：グリーン、ブルー、グレー、ブラック

参考販売価格（税込）：\2,480

▷キッズアイテム

・ミニクールタオル（2枚セット）

ケース付きなのでお子さまのランドセル・カバンに付けて持ち運びが簡単小学生のお子さまが首に掛けてちょうどいいサイズ

水にぬらして振るだけで-6.7℃（※）の冷たさを感じられるクールタオルです。外出時の汗拭きアイテムとしてはもちろん、冷感機能でお子さまの通学時の暑さ対策アイテムとしてもお使いいただけます。カラビナ付きシリコンケースに収納できるサイズなので、使わないときはランドセルなどカバンに付けコンパクトに持ち運びが可能です。カラーバリエーションも新色イエローを含め5色用意しているのでランドセルやカバンの色に合わせたコーディネートいただけます。

組成：（タオル）ナイロン58%、ポリエステル42% （ケース）シリコン （カラビナ）アルミニウム合金

サイズ：（タオル）約12cm×約70cm

カラー：ライトグリーン、ライトブルー、グレー、ライトオレンジ、イエロー

参考販売価格（税込）：\2,200

※4分後の温度気化熱クーリング性試験にて

【レンフロ・ジャパン株式会社について】

RENFRO CORPORATIONは1921年に創業した米国最大級の靴下製造販売会社。レンフロ・ジャパン株式会社はその日本法人で2012年10月に創業。老舗の多い日本の靴下業界の中で「We are Game changer / 私たちは足もとから世界を変えていく」という企業理念を掲げ、既存のルールや経験にとらわれる事なく、常に変化し挑戦する企業であり続ける事を指針としています。

【会社概要】

社名：レンフロ・ジャパン株式会社

本社所在地：東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー3F

代表：代表取締役 スーザン・シー・ベヴァード

コリーナ・エー・ノリス

取締役支社長 高橋良太

設立：2012年10月

資本金：5,000万円

事業内容：靴下・メリヤス類の製造・販売

販売サイト：Amazon、楽天市場、Qoo10、Yahoo！ショッピング 各レンフロ公式ページ

【楽天市場】レンフロ公式ショップ :https://www.rakuten.co.jp/renfrojapan/contents/seabreeze/【Amazon】レンフロ公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A2DUTEAZPAJ67J