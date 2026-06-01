NVIDIA Vera BlueField-4 STX、シリコンで直接保護を備えたエージェント型 AI ストレージ プロセッシングを実現

NVIDIA

Vera BlueField-4 STX の新たに強化された NVIDIA DOCA セキュリティ機能により、AI エージェント、コンテキスト メモリ、ファイル ベースのデータ アクセスがシリコンで直接保護を実現

ニュース概要:

- NVIDIA BlueField-4 向けの新たに強化された NVIDIA DOCA Vault、DOCA Argus、DOCA Flow セキュリティ機能により、ゼロトラスト ファイル アクセス、エージェントの動作の可視化、ネットワーク レベルの分離を実現- DOCA を搭載することで、Vera BlueField-4 STX は、既存のエージェントレス ランタイム ソリューションと比べて最大 1,000 倍高速なランタイム 脅威検出を実現するとともに、最大 800Gb/s の速度でネットワークとファイル アクセスの制御を実現- Vera BlueField-4 STX エコシステムにおけるストレージ、サイバーセキュリティ、システムパートナーは、エンタープライズ規模のエージェント型 AI 向けのプラットフォームを構築

台湾、台北 - NVIDIA GTC Taipei - 2026 年 6 月 1 日 - NVIDIA は本日、NVIDIA Vera BlueField-4 STX(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/ai-storage/stx/) 向けの新たな NVIDIA DOCA(https://www.nvidia.com/en-us/networking/products/software/doca) セキュリティ技術革新を発表しました。これは、エージェント型 AI ファクトリー向けに、設計段階からセキュリティを考慮した（セキュア バイ デザイン）新しいクラスのストレージを定義するものです。

企業が AI チャットボットの利用から、ビジネスデータ全体を推論、検索、実行する自律型エージェントの活用へと移行するにつれて、ストレージはインテリジェンスを制御するリアルタイムの中核的な役割を担うようになっています。エージェント型 AI システムは、独自データとコンテキスト メモリへの高速アクセスの可否に依存しています。 また、人間の直接的な監視なしに情報を継続的に読み書き、共有することで、新たなリスク（脆弱性）が生み出されます。

Vera BlueField-4 STX は、エージェント型 AI 時代向けに設計されたセキュリティ機能(https://developer.nvidia.com/blog/advancing-ai-infrastructure-for-agentic-ai-with-nvidia-doca-in-silicon-security/)により、NVIDIA のアクセラレーテッド ストレージ アーキテクチャを拡張します。 統合された NVIDIA DOCA セキュリティスタックを搭載し、NVIDIA BlueField(R)-4(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/products/data-processing-unit/) シリコンで実行される STX ベースのプラットフォームは、エージェント、データ、コンテキストメモリ間の相互作用をインラインで検査および管理でき、企業が AI データパスにおいて継続的にポリシーを適用できるよう支援します。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェン スンフアン（Jensen Huang）は次のように述べています。「エージェント型 AI は、エンタープライズ データを生きたリアルタイムのシステムに変えます。そのシステムは、データが移動する場所、コンテキストが保存される場所、そしてエージェントが活動するすべての場所で保護されなければなりません。Vera BlueField-4 STX を活用して、NVIDIA とそのエコシステムは、AI のスピードでシリコンに対する信頼性を確保できる、セキュア バイ デザインのストレージ インフラを構築しています。」

セキュリティ技術革新により、NVIDIA STX アクセラレーテッド AI ネイティブ ストレージ基盤が強化され、エンタープライズ システムと長文コンテキストの推論において、データを近接させ、アクセス可能な状態に保つことができます。NVIDIA DOCA により、Vera BlueField-4 STX は、既存のエージェントレス ランタイム ソリューションと比較して最大 1,000 倍高速なランタイム脅威検出を実現し、ネットワークとファイル アクセス ポリシーを最大 800Gb/s の速度で適用します。

エージェント型 AI のためのセキュア バイ デザイン ストレージ

拡張された Vera BlueField-4 STX プラットフォームにより、NVIDIA DOCA セキュリティ ライブラリとマイクロ サービス(https://www.nvidia.com/en-us/networking/products/software/doca)が AI ストレージ(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/ai-storage/) レイヤーに導入され、エージェント型 AI が本番環境に移行する際に、企業がデータ、エージェント、コンテキスト メモリを保護するのに役立ちます。 これには以下が含まれています。

- 新しい NVIDIA DOCA Vault マイクロサービスにより、承認済みの AI ワークロードのみが適切な権限で適切なファイルにアクセスできます。- NVIDIA DOCA Argus は、エージェントの動作と AI ワークロード アクティビティを可視化できます。- NVIDIA DOCA Flow は、ネットワーク トラフィックを分離し、マルチテナント AI 環境全体で機密データを保護するのに役立ちます。

これらの新機能および強化された機能は BlueField-4 で動作し、AI ファクトリーの速度でデータを移動しながら、シリコン レベルでポリシーを適用できます。 これらを組み合わせることで、パートナーがセキュア バイ デザインのストレージ プラットフォームを提供できるようにし、エンタープライズ AI 導入を複雑にすることなく、不正アクセス、データ抽出、機密コンテキストの露出のリスクが低減できます。

パートナーが安全な AI ストレージ エコシステムを構築

Vera BlueField-4 STX を活用してエンタープライズ セキュリティ ソリューションを統合しているサイバーセキュリティ業界の主要企業として、Akamai、Armis from ServiceNow(https://www.armis.com/blog/safeguarding-ai-at-scale-how-armis-protects-critical-nvidia-ai-factories/)、Check Point(https://blog.checkpoint.com/ai-security/check-point-lays-the-groundwork-for-the-future-of-ai-factory-security-with-nvidia/)、Cisco、CrowdStrike(https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/crowdstrike-nvidia-bring-enterprise-grade-security-to-the-ai-factory/)、EQTY(https://www.eqtylab.io/blog/verifiable-knowledge-the-third-pillar-of-trust-for-the-agentic-ai)、F5(https://www.f5.com/company/blog/secure-by-design-storage-agentic-ai-runtime-visibility-traffic-control)、Fortinet、Palo Alto Networks(https://www.paloaltonetworks.com/blog/2026/06/reinventing-security-for-the-agentic-nvidia-ai-factory)、TrendAI、Xage Security(https://xage.com/press/xage-security-supercharges-its-just-announced-zero-trust-for-agentic-ai-solution-with-nvidia-vera-bluefield-4-stx-security-innovations)、Zscaler(https://www.zscaler.com/blogs/partner/agentless-runtime-signals-ai-factory-streaming-nvidia-doca-argus-telemetry-zscaler) などがあります。

主要なストレージ プロバイダーやシステム メーカーは、STX を活用して、推論、トレーニング、分析向けの AI ネイティブ ストレージ インフラを提供しています。 STX ベースのプラットフォームを構築するストレージ プロバイダーには、Cloudian(https://cloudian.com/press/cloudian-announces-support-for-nvidia-bluefield-security)、DDN(https://www.ddn.com/blog/agentic-ai-makes-the-data-path-a-security-control-plane-and-ddn-is-built-to-carry-it/)、Dell Technologies、Everpure(https://blog.everpuredata.com/perspectives/building-trust-enterprise-ai/)、Hitachi Vantara、HPE、IBM、MinIO、NetApp、Nutanix、VAST Data(http://www.vastdata.com/blog/vast-datas-zero-trust-framework-agentic-ai-enhanced-nvidia-vera-bluefield-4-stx-nvidia-doca-security)、WEKA(https://www.weka.io/article/for-weka-and-nvidia-securing-agentic-ai-starts-at-the-data-layer) などがあります。

製造パートナーである AIC、ASUS、Foxconn、Gigabyte、Quanta Cloud Technology (QCT)、Supermicro、Wistron、Wiwynn は、STX ベースのシステムを開発しています。

グローバル システム インテグレーターの Accenture、Deloitte、Worldwide Technology は、NVIDIA およびそのパートナーと協力して、安全な AI ストレージ ソリューションを世界中の企業に提供しています。

提供時期

STX ベースのプラットフォームは、2026 年後半にパートナーからリリースされる予定です。

ジェンスン ファンの基調講演(https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/taipei/keynote/)を視聴し、NVIDIA GTC Taipei (https://www.nvidia.com/en-tw/gtc/taipei/)で詳細をご確認ください。

※本発表資料は台湾時間 2026 年 6 月 1 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-vera-bluefield-4-stx-brings-agentic-ai-storage-processing-with-in-silicon-security)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。