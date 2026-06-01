SONO Moon Nagoya（ソノムーン名古屋）日本初のホテルが本日開業

SONO Hospitality Japan株式会社

韓国を代表するホスピタリティグループ ソノインターナショナルの子会社であるグローバルホテル運営会社 ソノホテルズ＆リゾーツアジアは、同社にとって日本初進出となるホテル「SONO Moon Nagoya（ソノムーン名古屋）」を本日2026年6月1日（月）に開業いたしました。

同ホテルは、国内有数のターミナル駅である名古屋駅から徒歩8分という利便性の高い場所に立地する宿泊主体型のライフスタイルホテルです。名古屋駅前の高層ビルが建ち並ぶ再開発エリアと、柳橋中央市場を中心とした長い歴史を持つ繁華街が交差する場所に位置し、都市の現代的なエネルギーと、古くから受け継がれてきた地元文化の両方を体感できるロケーションにあります。

2026年9月19日（土）～10月4日（日）の第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）、並びに10月18日（日）～10月24日（土）の愛知・名古屋アジアパラ協議大会開催を控え、国際的な注目度が高まる名古屋で、世界各国から訪れる旅行者をお迎えいたします。

公式サイト：https://www.sonomoonnagoya.com/(https://www.sonomoonnagoya.com/)

ロビーの「NAGOYAウォールMAP」が旅行者の皆さまをお出迎え

■オープニングセレモニー開催

開業日当日は、午前10時よりホテルのロビーラウンジにて、オープニングセレモニーを実施しました。ソノホテルズ＆リゾーツアジア シニアヴァイスプレジデントのアン・ジホンは「本日、SONOにとって日本初のホテルのグランドオープンを皆様の前で祝えることを大変光栄に、そして感動的に感じております。この瞬間は、尊敬するパートナーの皆様のビジョン、信頼、そして揺るぎないご支援なくしては実現できませんでした。」と関係者へ感謝の言葉を述べました。続いて、SONO Moon Nagoya 総支配人 野口和裕は「SONO Moon Nagoyaは、単にご宿泊いただく場所ではなく、名古屋を訪れるお客様にとって、安心してお過ごしいただける拠点であり、旅の記憶に残る場所でありたいと考えております。国内外からお越しになるお客様に、名古屋らしい温かさと、SONOらしい心地よいホスピタリティをお届けしてまいります。」と開業に当たっての想いを語りました。

来賓の皆さまとテープカットで新たな門出を祝福

■定番の枠にとどまらない旅行者のための、旅の拠点

SONO Moon Nagoyaは、地元の文化、食、歴史、そして街の物語からインスピレーションを得たライフスタイルホテル。定番の観光スポットにとどまらず、活気溢れる都市のエネルギーと魅力を体験したい旅行者のための、旅の拠点です。

快適さと機能性を追求した130室の客室、鮮やかな「NAGOYAウォールMAP」が彩る、スタイリッシュで居心地抜群のロビーラウンジをご用意。観光も出張も欲張りに楽しみたいゲストに最適です。

ロビーラウンジでは、宿泊のお客様全員に無料のカフェスタイル朝食を提供いたします。充実した1日を過ごすことができるサービス・空間をお楽しみください。

■客室は全6タイプ

名古屋を象徴するアートが特徴的な客室は、出張やひとり旅、カップル、ご家族、グループなど、多様な旅行スタイルにご利用いただけます。

3人で楽しめるスーペリアトリプル出張やひとり旅に最適なスタンダードシングル[表: https://prtimes.jp/data/corp/182657/table/3_1_2ddf4d56992381527deac0f0be7a0898.jpg?v=202606020351 ]



■カフェスタイルの朝食、宿泊者全員無料

パンやコーヒーのフレッシュな香りをゆったり楽しめる、カフェスタイルの朝食。客室へのテイクアウトも可能です。

朝食提供時間 6:30~9:30（9:00ラストオーダー）

お好みで選べるパン、スープ、ドリンクをご用意

■ホテル概要

名称：SONO Moon Nagoya（ソノムーン名古屋）

所在地 ：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目22-21

交通 ：JR/名鉄/近鉄/地下鉄/あおなみ 各線「名古屋」駅 桜通口より徒歩8分

客室数 ：全130室

階層 : 地上10階

付帯施設：ロビーラウンジ、コインランドリー

チェックイン：15:00

チェックアウト：10:00

電話番号 ：052-581-2211

メールアドレス ：stay@sonomoonnagoya.com

公式サイト ： https://www.sonomoonnagoya.com/

インスタグラム : sonomoon.nagoya https://www.instagram.com/sonomoon.nagoya/

敷地面積：303.86平方メートル

延床面積：2,531.18平方メートル

ソノホテルズ＆リゾーツアジアについて

SONO Hotels & Resorts Asia（ソノホテルズ&リゾーツアジア）は、韓国を代表するホスピタリティグループの1つであり、その規模、地域に根ざした専門知識、そして革新的なアプローチで知られるSONO Internationalが100%出資するグローバルホテルマネジメント会社です。SONO Internationalが世界7カ国で運営する14,500室以上の客室ポートフォリオを背景に、SONO Hotels & Resorts Asiaは韓国、米国、フランス、そしてタイ、インドネシア、日本、ベトナムといったアジアの主要市場で事業を展開しています。ホスピタリティ事業に加え、SONOは急成長中の航空会社であるTrinity Airwaysも所有しており、グループの統合的な旅行・観光エコシステムをさらに強化しています。現在、SONO Hotels & Resorts Asiaはタイとインドネシアで16軒のホテルを運営しており、2029年までにアジア全域で13軒以上のホテルを開発パイプラインに抱え、急速な成長を目指しています。SONO Internationalの強みとリソースを活用し、SONO Hotels & Resorts Asiaはプロジェクトの調達や戦略立案から設計・建設まで、包括的なエンドツーエンドのホテル開発サービスを提供しています。

https://www.sonohotelsresortsasia.com/



【プレスリリース・取材に関するお問合せ】

ソノホスピタリティジャパン株式会社

井上

eri.inoue@sonohotelsresortsasia.com