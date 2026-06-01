DRS Automotive Solutions Japan 株式会社、損害保険ジャパン株式会社と戦略的協業を開始

DRS Automotive Solutions Japan株式会社

東京都、2026年5月15日 - ドイツ・ハンブルクを本拠とするDRS Groupの日本法人、DRS Automotive Solutions Japan株式会社（以下「DRS Japan」）は、損害保険ジャパン株式会社（以下「損保ジャパン」）と、日本における車両ひょう害対応モデルの共同構築を目的とした戦略的協業を開始いたしました。

DRS Groupはこれまで中東・ヨーロッパ・北米・アジアを含む世界各地の主要損害保険会社および自動車メーカーと連携した実績を持っています。今回の損保ジャパンとの協業は、その経験とインフラを日本市場で本格的に展開するうえでの重要なマイルストーンとなります。

本協業を通じ、DRS Japanと損保ジャパンは、ひょう害発生後の迅速な損害査定・修理調整・顧客対応・大規模修理オペレーションなど、車両ひょう害への実践的な対応モデルの構築に共同で取り組んでまいります。

背景と課題

ドイツや米国など、ひょう被害が繰り返し発生する市場では、損害保険会社・自動車メーカー・ディーラーグループ・フリート事業者・専門修理業者の連携が、自動車リスク管理の重要な要素として定着しています。DRS Groupはこれまで長年にわたり、自動車メーカー関連プログラム・損害保険会社パートナーシップ・ディーラー在庫修理ソリューション・ひょう害車両の直接修理契約を通じて、こうした対応モデルの構築を支援してきました。

これらの取り組みは修理実行だけにとどまりません。災害発生前の事前準備・迅速な損害査定・保険金請求調整・コスト管理・車両価値の保全・顧客移動手段の回復という一連のプロセス全体を支援するものです。DRS Japanはこの国際的な経験を基に、日本市場向けの信頼性が高くスケーラブルなひょう害対応モデルの構築に貢献することを目指しています。

近年、日本の自動車・損害保険業界においてひょう害はますます重要なリスクとなっています。従来の板金塗装修理への依存は、修理期間の長期化・車両価値の毀損・高い環境負荷という複合的な課題を生んでいます。損害保険会社にとっては、ひょう害関連の車両損害によるクレームの急増・修理コストの上昇・修理期間の長期化・顧客対応への負荷増大が課題となります。自動車メーカー・ディーラーグループ・フリート事業者にとっては、在庫価値の毀損・車両納期などサプライチェーンへの影響・業務継続性・顧客満足度への影響が生じます。

効果的なひょう害リスク管理には、予防・予測・対応・復旧にわたる統合的なアプローチが必要です。気象データ・警報システム・予防策の高度化が進む一方、ひょう害を完全に回避することはできません。災害発生後に求められるのは、被災車両を一貫した基準で査定し、保険金請求と修理プロセスを効率的に調整し、顧客のモビリティと車両価値を守るというオペレーショナルな対応力です。

DRS のアプローチ

DRS Japanは、PDR（ペイントレスデントリペア）・AIによる車両損害スキャン技術・国際的な大規模災害対応経験・スケーラブルな技術者展開を組み合わせることで、こうした課題に対応しています。PDRは、元の塗装面が損傷していない場合に再塗装を行わずへこみを修復する技術であり、車両本来の仕上がりと価値を維持しながら、従来の板金塗装修理と比較して修理期間の短縮と環境負荷の低減を実現します。

同社のAIスキャナー技術は、約30秒で車両全体のひょう害を可視化し、数分で修理見積もりデータの生成を支援することで、迅速かつ標準化された損害査定を可能にします。構造化されたトリアージオペレーションと専門修理チームとを組み合わせることで、初期査定から修理完了まで、大量のひょう害車両を効率的に処理する体制を整えています。

本協業において DRS Japan と損保ジャパンは、以下の取り組みを共同で推進します。

- ひょう害発生後 72 時間以内に被災地へ初期診断拠点(トリアージセンター)を設置し、迅速な損害把握と修理対応を実現- AI スキャナー技術を活用した迅速かつ一貫性のある車両損害査定の実施- 損害査定・修理予約・保険金請求関連プロセスのデジタル連携による効率化- 大規模気象災害後の顧客対応・修理処理能力の強化- 日本国内における PDR 技術者の育成とオペレーションネットワークの拡充- ひょう発生アラートや事前対応計画を含む予防・予測的取り組みの検討- 損保ジャパンとの本協業を重要なマイルストーンと位置付けつつ、DRS Japan は日本

全国の損害保険会社・自動車メーカー・ディーラーグループ・フリート事業者・その他自動車関連事業者と広く連携し、業界全体でのオーダーメイドのひょう害対応モデル構築も継続して推進して参ります。

コメント

「ひょう害への効率的な対応ニーズは、個人ユーザーにとどまらず、損害保険会社・自動車メーカー・ディーラーグループ・フリート事業者からも高まっています。特に自動車メーカーやディーラーにとって、新車の工場出荷時の塗装を維持することは極めて重要な課題です。PDRにより、標準的なひょう害であれば再塗装を行わずに修理が可能となり、車両を可能な限り出荷時の状態に近い形で維持することができます。損保ジャパンとの協業、そして保険・自動車業界の各パートナーとの継続的な連携を通じ、DRS Groupの国際的な経験・技術・専門的な修理能力を日本市場にお届けできることを光栄に思います。」

- DRS Automotive Solutions Japan 株式会社 代表取締役 Marenesio Dias

DRS Group について

DRS Groupはグローバルで90万台超・1,100以上のプロジェクトの実績を持ち、中東・ヨーロッパ・北米・アジアにわたる主要損害保険会社・自動車メーカー・ディーラーグループ・自動車関連事業者と連携してきました。同グループ最大規模の国際ひょう害対応プロジェクトでは、4万台以上の車両をわずか13週間で修理した実績があります。

DRS Japanは、DRS Groupのグローバルなリソースと専門知識を活かしながら、日本国内の対応体制を構築しています。現在50名以上のPDR技術者を中核チームとして擁し、より広範な技術者ネットワークも備えています。大規模なひょう害発生時には、海外からの技術者派遣・AIによる査定システム・構造化されたトリアージオペレーション・実績ある大規模災害対応プロセスを通じ、国内オペレーションを迅速に支援できる体制を整えています。

今後の展望

DRS Japanは今後も損害保険会社・自動車業界のパートナーと連携し、日本市場向けの実践的・顧客志向の対応モデルを開発してまいります。損害保険業界のパートナーとして、保険会社・自動車メーカー・ディーラーを横断する業界インフラの構築を日本全国で推進することを目指しています。

両社は今後も連携を強化し、日本全国のひょう害対応力の向上に向けた取り組みを推進してまいります。

会社概要

社名: DRS Automotive Solutions Japan 株式会社

所在地: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-4-11 全研プラザビル

グローバル本社: Am Sandtorkai 58, 20457 Hamburg, Germany(ドイツ・ハンブルク)

事業内容: PDR 技術によるひょう害車両の修理、AI スキャナー技術の提供・運用、大規模災

害対応オペレーション、PDR 技術者トレーニング

ウェブサイト: https://drs-group.co.jp/

お問い合わせ: contact@drs-group.com