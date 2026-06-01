ASAGI Labs ロンジェビティ・コンソーシアムを設立

株式会社ASAGI Labs

一般財団法人ASAGI Labs（代表理事：早野 元詞）は、産官学金の多様なステークホルダーが連携し、全世代を視野に入れたロンジェビティ（健康寿命の延伸と持続可能な社会参加）に関する研究開発と新規事業の共創を推進する「ASAGI Labs ロンジェビティ・コンソーシアム（英文名：ASAGI Labs Longevity Consortium）」を設立し、2026年6月1日より本格活動を開始します。

本コンソーシアムは、老化研究の進展、AIによるマルチモーダル情報の統合、そして「人生のマルチステージ化」を背景に、個人のナラティブ（物語）を起点とした人生設計と社会全体のウェルビーイングを両立させる新しい社会モデルの構築を目指します。アカデミア、企業、自治体、病院・クリニック、非営利団体等による共創プラットフォームとして、日本発のロンジェビティ・ソリューションを世界に発信してまいります。

引き続き、本コンソーシアムにご関心のある方々のご参加をお待ちしております。

お問い合わせ先よりご連絡ください。

コンソーシアムウェブサイト：https://www.asagiconsortium.com/

1. 設立の背景とビジョン ― Longevity × Narrative × Multi-stage Life

複雑な老化を統合的なデータをAIを用いて統合、可視化することで人の真の機能状態を客観的に算定し、ライフステージに応じた最適な介入が可能な時代が到来しています。一方で、長寿化は「教育・勤労・引退」型の人生モデルを過去のものとし、個人の「ナラティブ」が医療・ヘルスケアにとどまらず、金融、保険、キャリア、住まいの選択にまで影響を与えています。本コンソーシアムは次の3つの理念を軸に、多様なステークホルダーによる共創を推進します。

●Longevity（ロンジェビティ）：健康寿命の延伸と持続可能な社会参加

●Narrative（ナラティブ）：個人の物語を起点とした、納得感のある人生設計

●Multi-stage Life：「教育・勤労・引退」からマルチステージへの移行

2. 主な活動内容 ― 産官学連携による研究推進と社会実装

●ロンジェビティに関する研究開発・事業創出に向けた情報交換と知見の共有

●国内外の産官学連携による共同研究・社会実装プロジェクトの立案（分科会・WG方式）

●ロンジェビティに関する情報発信、普及啓発、および政策提言

●シンガポール国立大学（NUS）を始めとする国際コミュニティと共同開催するカンファレンス「Health Longevity and Medicine Conference（HLMC）」への参加機会の提供

●年4回の定期イベント、ピッチ、勉強会、ネットワーキング等の開催

創薬・医療機器、食と栄養、ウェルネス／リジュベネーション、ヘルスツーリズム、健康連動型金融など、産業横断の「ロンジェビティ・クロック」時代の新市場創出を会員主導の分科会にて立案し、それぞれの企業、自治体、アカデミアが連携し具体な研究や事業を実施してまいります。

3. 参画会員

● 一般財団法人ASAGI Labs

● 株式会社ASAGI Labs

● アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社（AQI社）

● アルフレッサ ホールディングス株式会社

● NTTプレシジョンメディシン株式会社

● 明治ホールディングス株式会社

● 森永製菓株式会社

● ロート製薬株式会社

4. お問い合わせ先

一般財団法人ASAGI Labs ／ ASAGI Labs ロンジェビティ・コンソーシアム事務局

Web：https://asagilabs.or.jp/

国際カンファレンス（HLMC）：https://www.hlmconference.com/

E-mail：info@asagilabs.or.jp