あなたと過ごす雨の季節――『シュガードール』に期間限定ドールが再登場

株式会社グローバルギア

株式会社グローバルギア（本社：福岡県福岡市、代表取締役：佐藤竜史、以下「グローバルギア」）は、App Store、Google Playにて提供中の着せ替え×育成ゲーム『シュガードール』において、2026年6月1日（月）より、雨をモチーフにした期間限定の少女型ドール「レインドロップ」が再登場したことをお知らせします。また、雨の季節にピッタリな着せ替えや背景が手に入る季節限定イベントや、期間限定パックの販売も開始しました。

■季節限定ドール「レインドロップ」概要

※期間限定ドール「レインドロップ」は、2025年6月1日（日）～8月31日（日）に実装されたドールの再登場です。

販売期間：2026年8月31日（月）23:59まで

＜進化先紹介＞

■季節限定イベント概要

開催期間：2026年6月30日（火）23:59まで

おでかけで他のオーナーさんへ「いいね」して交換用アイテムを入手することで、期間限定ドール「レインドロップ」や梅雨の季節にピッタリの衣装・背景が手に入ります。

■背景パック 詳細

販売期間：2026年6月30日（火）23:59まで

しっとりと濡れた街並みと街灯をイメージした背景が手に入るパックを販売中です。

・レイニーパック A 2,000円（税込）

・レイニーパック B 2,000円（税込）

・レイニーパック C 2,000円（税込）

■新機能 詳細

『シュガードール』では、ドールとの毎日がより楽しいものになるよう、以下の機能を新たに実装しました。

・ドールの身長変更

新たに追加したアイテム「ミラクルミラー」を使用することで、ドールの身長を「標準」「大きめ」「小さめ」のいずれかに変更できるようになりました。

・ドールとオーナーの呼び方変更

ドールやオーナーの名前を変更するアイテムとして、現在もショップで販売中の「チェンジカード」に、新たな機能を追加しました。使用することで、ドールの「一人称」「二人称」および「オーナーの呼び方」も変更できます。いくつもある候補の中から、お好みの呼び方を使ってみてください。

■ 『シュガードール』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176908/table/23_1_a06438a3ea4b4a95455e053aceb82b21.jpg?v=202606020351 ]



■グローバルギアについて

会社名：株式会社グローバルギア（英語表記：GlobalGearCo.Ltd.）

所在地：福岡市中央区渡辺通二丁目9番22号 西鉄渡辺通ビル

代表者：代表取締役 佐藤 竜史

創立年：2008年

事業内容：スマートフォン向けゲームアプリの企画・開発・運営

公式サイト：https://global-gear.jp/

グローバルギア作品一覧：https://global-gear.jp/app.html

公式X：https://x.com/globalgear_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Global-Gear