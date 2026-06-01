“伝統”と“発信力”が交差する新時代の地方オープンへ「第48回 GOLVI札幌オープン プロアマトーナメント」メディアイベント開催

株式会社ビヨンドプロパティーズ

株式会社ビヨンドプロパティーズ（東京都中央区）は、2026年7月18日(土)、19日(日)に開催される「第48回 GOLVI札幌オープン プロアマトーナメント」に先立ち、2026年5月19日(火)に、開催コースである北海道ゴルフ倶楽部にて「メディアイベント」を実施いたしました。

当日は、テレビ・新聞・Webメディアなどの報道関係者に加え、ゴルフ系YouTuber、インフルエンサー、クリエイターが実際に大会コースをラウンド。北海道を代表する名門コースの魅力を体感し、その後の記者会見では、大会への想いや地方オープンの未来について語り合いました。

半世紀近い歴史を誇る札幌オープンが、今、新たなステージへ。

“競技”だけではなく、“発信”もまた大会価値となる時代。

第48回大会は、「歴史 × コンテンツ発信」を軸に、時代に即したプロアマトーナメントとして進化いたします。

記者会見では大会への“熱量”を発信

記者会見には、主催者である株式会社ビヨンドプロパティーズ代表取締役・能登潤一郎、大会運営責任者・酒井学が登壇。

大会の趣旨やコンセプトについて、

「北海道から、日本のゴルフカルチャーを変えていきたい」

という強い想いとともに、プロ・アマ・ジュニア・クリエイターが交わる“新しい地方オープン”の形を発表しました。

また、北海道ゴルフ倶楽部 支配人・佐藤史恵氏からは、開催コースの戦略性や魅力について説明。

大会アンバサダーであり、第40回大会優勝者でもある矢野東プロからは、

「札幌オープンには、特別な誇りと歴史がある。選手としても、この大会を盛り上げたい」

と、出場者としての熱い思いが語られました。

さらに、大会PR大使を務めるゴルフタレント・なみきさんからは、

「ゴルフの楽しさや北海道開催ならではの魅力を、より多くの方へ届けたい」

と、SNSや動画コンテンツを通じた協力・発信についてコメントがありました。

参加クリエーターも“地方オープンの価値”を発信

今回参加したクリエーターは以下の通りです。

・Sho-Time Golf 尾崎翔太プロ

・ゴルフダイジェスト・オンライン 三田貴史さん

・ゴルフダイジェスト・オンライン 吉田幸太郎さん

・ひなGolfチャンネル 島田陽菜さん

各クリエーターからは、

「地方オープンに出場し、発信者として関わることへのワクワク感」 や、

「競技だけではない、ゴルフの魅力や空気感を伝えていきたい」という思いなど、

それぞれの立場から大会への期待や、この大会で届けたいメッセージが語られました。

競技の緊張感、北海道のロケーション、プロとの距離感。

従来のトーナメントでは届きづらかった“リアルな魅力”を、動画・SNS・Webコンテンツを通じて全国へ発信してまいります。

「第48回 GOLVI札幌オープン プロアマトーナメント」について

(敬称略：後列左から、酒井学・矢野東・能登潤一郎・吉田啓律 前列左から、なみき・佐藤史恵)

1975年から続く歴史ある「札幌オープン」は、多くの名選手たちが熱戦を繰り広げてきた北海道を代表するゴルフトーナメントです。

第48回大会では、

・男子プロ/女子プロ/アマチュア/ジュニア/クリエイター

が融合する新しい大会価値を創出。

“見るスポーツ”だけではなく、

“参加し、共有し、広がるスポーツ”として、次世代型ゴルフトーナメントを目指します。

開催概要

北海道から、日本のゴルフの未来へ。

伝統ある札幌オープンは、次の時代へ進化します。

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