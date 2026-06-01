【神奈川県】NPO活動基盤づくり補助金の事前相談受付を開始します
神奈川県では、設立から10年以内のNPO法人を対象に、活動基盤を整え成長を後押しするため、スタッフの育成や資金調達力の強化を目的とした事業に対して補助金を交付します。
補助金の申請については、事前相談受付団体への相談が必要となります。弊団体が管理運営を行っている、以下の支援施設でも相談を受け付けています。
補助金の概要名称
NPO活動基盤づくり補助金
対象
特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）の規定に基づき設立されたNPO法人のうち、次の要件をすべて満たすNPO法人が対象となります。なお、申請時点で設立登記が完了している必要があります。
1.神奈川県内に主たる事務所を置いていること
2.申請時点で設立から10年以内であること
3.事業報告書等を提出期限内に所轄庁へ提出していること
※同一法人への補助金の交付は1回限りとなります。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/130033/table/34_1_9e573b0eb47b2d24391b9b0f67d446cf.jpg?v=202606020351 ]
流れ
【神奈川県】NPO活動基盤づくり補助金
募集要項・申請・審査について
「募集要項・記入例」「申請」「審査・交付決定」などに関する詳細は、以下の神奈川県ホームページからご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/cnt/f190607/npokatsudokiban2026.html
事前相談について
申請書類（案）を作成のうえ、事前相談受付団体一覧へ事前相談をする必要があります。
弊団体が管理運営を行っている、以下の支援施設でも相談を受け付けています。ご相談をお待ちしています。
【藤沢市民活動推進推進センター】
・住所：藤沢市藤沢1031 アーバンセンター藤沢 2F
・相談方法：対面／オンライン
・対象地域：県内全域
・連絡先
電話：0466-54-4510
メール：f-npoc@shonanfujisawa.com
WEBフォーム：https://fujisawa-npo.jp/#contact
【藤沢市市民活動プラザむつあい】
・住所：藤沢市亀井野4-8-1 六会市民センター2階
・相談方法：対面／オンライン
・対象地域：県内全域
・連絡先
電話：0466-81-0222
メール：f-npoplaza@shonanfujisawa.com
※令和8年6月1日(月)から事前相談受付を開始します。募集締切1週間前である6月23日(火)を目安に、早めに相談をお願いします。
※事前相談は、NPO法人の組織基盤づくり、ひいては自立・持続的な成長が図られるかという観点で、第三者から助言を受けることで、補助金をより有効活用していただくことを目的として実施します。
※事前相談に際して提出が必要な書類など詳細は、神奈川県ホームページ(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/cnt/f190607/npokatsudokiban2026.html)からご確認ください。
認定NPO法人 藤沢市民活動推進機構について
認定NPO法人 藤沢市民活動推進機構
認定NPO法人 藤沢市民活動推進機構は「NPOの支援を通じたまちづくりNPO」です。まちの活性化のために、NPOや行政、企業など他セクターとの連携をとりながら、より効果の高い公益事業を展開する団体の支援と関連事業をしています。
【概要】
所在地：〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢577番地寿ビル301号室
代表：手塚明美
設立：1998年12月
HP：https://f-npocafe.or.jp/