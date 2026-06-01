モルテン、りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 シーズン公式試合球 7月発売

株式会社モルテンB7G5000-BL2

株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史、以下、モルテン）は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (東京都文京区、チェアマン ： 島田慎二 以下「B.LEAGUE」) に対し、公式試合球を提供することをお知らせいたします。

公式試合球は、2026年9月22日(火) に開幕予定の『りそなグループ B.LEAGUE 2026-27シーズン』より使用されます。また、新シーズン開幕に先立ち、7月より全国のスポーツ用品店やモルテン公式オンラインストアにて販売を開始します。なお、公式オンラインストアでは6月1日(月)より先行予約を受け付けます。

公式試合球は、国際大会などで使用されている『BG5000』をベースに、B.LEAGUEとモルテンが共同でデザイン開発を行いました。デザインには、2026-27シーズンから始まる『B.革新』の象徴となる新しいリーグロゴを配置するとともに、「世界一型破りなライブスポーツエンタメを目指す」という

B.LEAGUEのビジョンをボールデザインに表現しています。

モルテンは、スポーツに関わるすべての方々が、スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境づくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現していきます。

※『B.革新』とは

B.LEAGUE 2026-27シーズンからの改革です。2026年秋に開幕する「B.LEAGUE PREMIER」を頂点とした新リーグ構造への移行を指します。「世界一型破りなライブスポーツエンタメ」を目指し、地方創生や社会課題解決への貢献を深めながら、日本バスケ界を新たなステージへと引き上げる大規模なブランドリニューアルです。

■ 製品特長

１．大会限定デザイン

本デザインは、『B.革新』により刷新されたB.LEAGUEの新ロゴを最大限に際立たせています。B.LEAGUE専用試合球としては初となる矢印型パネルへの焼き印を施し、リーグに新たな風を吹き込みます。

デザインの核となるのは、B.革新が目指す社会の“活性化”と、会場を包む“感情の渦”の融合です。夢のアリーナを中心に人々が集い、地域が活気づく様子に加え、試合を通じて生まれる高揚感や一体感などの幾重にも重なる感情を“感情の渦”として表現しました。

これら2つのキーワードを、B.LEAGUEらしさを体現するモチーフをベースとしたグラフィックへと昇華。日本発のエネルギーが世界を魅了する姿を表現し、世界一型破りなライブスポーツエンタメの幕開けを象徴する一球に仕上げています。

「活性化」「感情の渦」をキーワードにしたグラフィックB7G5000-BL2



２．コントロール性能の向上

2-1. 汗による滑りの抑制

汗がついた手でも滑りにくくなるよう、表皮に当社従来品とは異なる加工を施しています。また、各ロゴ部分に従来の印刷方法よりも滑りにくい焼印印刷を採用。面積も約25％小さくすることによって、滑りを抑制しています。※

2-2. グリップ性能の向上

内部構造に改良を加え、発泡ゴム層を従来

比で約35%増やし、新たにEVAフォームを採用しています。これにより、さらに優れた柔らかさを実現し、グリップ性能が向上しました。※

3. 天然皮革の美しい風合いを実現

新色の天然皮革を採用し、チャネルにも天然皮革と相性の良い色を配しました。さらに新シボ形状と焼印印刷を採用することによって、天然皮革の美しさを引き出しています。

■ 製品概要

■ 予約受付開始日

6月1日(月)

■ 発売予定

7月 発売予定

■ 予約方法

モルテン公式オンラインストア

https://shop.moltensports.jp/products/b7g5000-bl2(https://shop.moltensports.jp/products/b7g5000-bl2)

■ 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグについて

B.LEAGUEは、ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（Japan Professional Basketball League）の略称で、日本のプロバスケットボールリーグです。B.LEAGUEは、バスケットボール界のさらなる発展を目指し、「世界に通用する選手やチームの輩出」「エンターテイメント性の追求」「夢のアリーナの実現」など３つの使命を掲げて活動しています。

B.LEAGUE公式サイト：https://www.bleague.jp/

■ モルテン スポーツ用品事業について

モルテンのスポーツ用品事業は、1958年よりバスケットボール、ハンドボール、サッカー、バレー ボールなど競技用ボールを始めとするスポーツ用品の製造と販売を行い、グローバル・スタンダードとしての品質を高め続けています。

プレーヤーだけでなく、スポーツに関わる人たち（コーチ、管理者、保護者）が「スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境をつくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現する。」ことを目指しています。

モルテン スポーツ用品事業公式サイト : https://www.molten.co.jp/sports/jp/(https://sports.molten.co.jp/jp/)

モルテン 公式オンラインショップ：https://shop.moltensports.jp/

■ モルテン スポーツ用品事業の社会課題に関する取り組みについて

私たちは社会課題を製品やサービスで解決するソーシャルブランドになることを目指し、事業活動や製品づくりを行っています。バスケットボールの普及と強化を目指すバスケブランド「molten B＋ (ビー・プラス(https://www.molten-b-plus.com/))」や、子どもたちの経験格差を埋め、教育キットとしても優れている空気のいらない サッカーボール「MY FOOTBALL KIT(https://myfootballkit.jp/)」、バスケットボールを通じて子どもと大人の体験格差の解消に取り組む「一般社団法人 Arch to Hoop 沖縄(https://arch-to-hoop-okinawa.com/)」への参画、“好きなことを続けよう。スポーツを続けよう”をスローガンに女子スポーツ継続に取り組む「Keep Playing(https://shop.moltensports.jp/pages/keepplaying)」の活動に加え、既存製品の材料を見直し、環境負荷への対策に取り組んでいます。

■ 株式会社モルテン 会社概要

競技用ボールと自動車部品の製造・販売に始まり、内部の空気圧を調整する「中空体技術」と、ゴム・樹脂などの高分子素材を扱う「高分子化学」の 2つのコア技術を活用して事業を拡大してきました。 現在では、競技用ボールをはじめとするスポーツ用品事業や自動車部品事業のほか、医療・福祉機器事業では、製品開発と学術研究の両面から社会貢献を担い、マリン・産業用品事業では、浮桟橋や橋梁用ゴム支 承のほか社会基盤を構成する要素を製造・販売するなど、様々な分野で可能性を追究し続けています。

所 在 地：広島県広島市西区観音新町四丁目 10-97-21

設 立：1958 年 11 月 1 日

代 表 者：代表取締役社長 最高経営責任者 民秋清史

資 本 金：3 億 1,614 万円

従 業 員：674 人（単体）、3,100人（海外を含むグループ全体）（2025年9月時点）

社名由来：molten とは melt の過去分詞で、"溶解する、鋳造する"という意味に加えて、"古いもの

から新しいものに脱皮する"という意味を持っています。

U R L：https://www.molten.co.jp/ (https://www.molten.co.jp/)