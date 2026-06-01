justInCaseTechnologies「企業代理店向けAIエージェントサービス」提供開始

すぐに活用可能な2つのAIエージェントを軸に、培われたノウハウの資産化と持続可能なDXを支援

株式会社justInCaseTechnologies

テクノロジーで顧客本位の業務運営を進化させる株式会社justInCaseTechnologies（代表取締役：畑 加寿也、以下「当社」）は、企業代理店のバックオフィス業務をAIが主体となって完結させる次世代型ソリューション「企業代理店向けAIエージェントサービス」の提供を開始いたしました。本サービスは、単なる「事務の外部委託（BPO）」の枠を超え、AIが導入企業の専任担当（エージェント）として業務を行い、同時にそのAI技術を企業代理店の「自社の資産」として蓄積・活用していくハイブリッドなDX支援サービスです。

■ 本日（2026年6月1日）サービスを開始する意義

昨今、保険代理店業界では深刻な人手不足や、熟練担当者の退職にともなう属人化していた業務ノウハウの喪失等が大きな課題となっています。さらに、この度施行された改正保険業法への適応には、高い業務品質の維持とガバナンス強化が不可欠であり、現場の負担増加が懸念されています。

本サービスは、この法改正のタイミングに合わせ、企業代理店の皆様がこれまで培ってこられた専門性と業務品質を次世代へ継承すると同時に、新たな法規制で求められる強固なガバナンス体制を効率的に構築できるよう開発されました。新基準に対応した業務水準を仕組みとして担保することで、代理店業界の持続可能な成長と、新たな規制環境下でのさらなる競争力強化を強力にバックアップします。

■ 「企業代理店向けAIエージェントサービス」3つの柱

1. AI主体の業務完結（BPOフェーズ）

貴社（企業代理店様）のバックオフィス実務を当社（AIシステムおよび専門スタッフ）が受託し、独自開発のAI処理基盤によって、申込受付からデータ入力、照合、書類発行までを自動で行います。

・スピード： 2～3日かかっていた見積・請求書作成を「翌営業日完了」へ

・品質： AIによる自動処理 ＋ 専門スタッフの「二重確認」で金融機関基準の精度を維持

・継続性：365日稼働。担当者の休暇や退職、繁忙期に左右されない安定した処理体制

2. 自社専用AIへのカスタマイズ（内製化フェーズ）

BPOで業務を標準化した後、その知見を反映した「貴社専用AIエージェント」を構築可能です。

・保険会社システムとの自動連携

・複雑な商品情報の調査・比較業務の自動化

・貴社独自の業務フローに合わせたオーダーメイドのAI設計

3. 安全・安心の金融機関水準セキュリティ

当社は保険・金融業界の厳格な基準に準拠した情報管理体制を整備しています。ISMS認証に基づいたセキュリティポリシーの下、定期的な監査を実施し、機密性・完全性・可用性の3観点から常に最先端のデータ保護体制を維持しています。

■ すぐに活用可能な2つの「AIエージェント」

本サービスでは、導入企業のニーズに応じて、即戦力としてすぐに活用していただける2つのAIエージェントをご用意しています。

1. 販売DXを支援：「保険AIエージェントfor 代理店システム」

保険会社の各種システムとスムーズに連携するだけでなく、作業の自動化により募集人が見積書を作成する時間を大幅に削減することが可能です。保険業法改正にともない規制が強化される「比較推奨（意向把握・確認）」のプロセスにも対応しており、ルールに基づいた適切な商品提示や推奨理由の記録作成をシステム上で確実にサポートします。

2. 業務改善DXを支援：「保険AIエージェント for 法人契約」

高い専門知識が必要とされる複雑な調査票や各種書類の確認・審査業務をAIが高度にアシストします。記入漏れや整合性のチェックを自動化し、バックオフィス業務の劇的な効率化と標準化を実現します。

■ 本サービスによって実現できること

これら2つのAIエージェントの活用により、これまでご担当者様が手作業で行っていたバックオフィス業務を標準化し、より迅速で安定した運営体制へと進化させます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46872/table/48_1_5c6bbbad4f9db11f5e7c51cd452f766f.jpg?v=202606020351 ]＞＞ 本サービスの詳細・無料の業務診断はこちら(https://jict-bpo-service.ai-demo.joinsure.jp/)

■ 今後の展望：外注しながら「内製化」を推進

本サービスは「外注して終わり」ではありません。BPOで目の前の法改正対応や業務課題を解決しながら、そこで蓄積された知見を貴社内に還元し、究極的には「AIエージェントが社内で自律的に動く」状態を目指す伴走型パートナーとして支援を継続してまいります。

【justInCaseTechnologiesについて】

会社名：株式会社justInCaseTechnologies

創業：2018年

代表者：代表取締役 畑 加寿也

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1

事業内容：保険・金融関連のテックサービスの提供

URL：https://justincase-tech.com/(https://justincase-tech.com/)