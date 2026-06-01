写真を送るだけ。５分でAIがプロ品質のホームページを作るサービス「Tukimi（ツキミ）」をリリース

InSync株式会社

InSync株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：槙 祥允）は、お店の写真を送るだけでプロ品質のホームページが完成するAIウェブサイト作成サービス「Tukimi（ツキミ）」を、リリースいたしました。初期費用ゼロ、月額1,980円（税込）から利用でき、ライトプランは初月500円でお試しいただけます。

サービスURL：https://tukimi.ai

■ 開発の背景

日本には約358万の小規模事業者が存在します（中小企業庁「2024年版小規模企業白書」）。美容室、カフェ、クリニック、個人教室、税理士事務所など数多くの事業がありますが、こうした事業者の方々がホームページを持つ比率は依然高くありません。ホームページを作成するには、専門外の知識や手間を要し、外部の制作会社に依頼すると、初期費用30～100万円、完成まで2～4週間、テキスト修正だけでも都度見積もりが必要となります。

「お客さんに見つけてもらうためにホームページは欲しい。でも、そこまでお金も時間もかけられない」

そのような事業者の声に応えるために開発したのがTukimi（ツキミ）です。

写真を数枚送ってAIと会話するだけで、お店の雰囲気に合ったオリジナルのホームページが5分で完成します。

■ Tukimi（ツキミ）とは

Tukimiは、お店の写真を3～5枚送り、AIと日本語で会話するだけでプロ品質のホームページが完成するサービスです。専門知識は一切不要。パソコンはもとよりスマートフォンだけでも、写真撮影からサイト公開まで全てが完結します。

■サービス利用の流れ：

1. お店の写真を送る（スマホで撮った写真でOK）

2. AIが業種や雰囲気を読み取り、ホームページを自動生成

3. ワンクリックで公開

テキストや画像はクリックするだけで直接編集でき、AIに頼まなくても自分で自由に変更できます。



サービスURL：https://tukimi.ai

■ なぜ「写真から」なのか

ホームページを作るとき多くの店主が最初につまずくのが、「うちのお店をどのように言葉やデザインで表現するか」です。

しかしお店の「らしさ」は本来、お店の写真で十分に表現されています。

Tukimiは店主に言葉ではなく写真を送ってもらい、AIがそのお店の世界観を読み取り、その雰囲気に合ったホームページを作成します。



すでに手元にある思い入れのある写真をベースに作る。

これがTukimiが最も大事にするホームページの出発点です。

■ Tukimiの5つの特徴

1. 写真を送るだけ、5分で完成

制作会社なら通常2～4週間かかるホームページ制作が、AIとの会話だけで約5分。業種やお店の雰囲気に合わせたデザインのホームページが自動で生成されます。

2. テキスト・画像はクリックで直接編集

生成されたホームページの文章はクリックして書き換え、画像もクリックで差し替え。直接編集は何度でも無料で、追加料金は一切かかりません。

3. 独自ドメインもワンステップ

「my-cafe.com」のような独自ドメインでホームページを運営したい場合、本来であれば「独自ドメインの取得・DNS設定・SSL証明書の発行」など、専門知識が求められ、簡単に自分では設定ができません。

Tukimiはその面倒な手続きをすべてワンタップで自動化。

お好きなドメイン名を入力し、設定ボタンを押すだけでだけで独自ドメインの設定が完了します。

（スタンダードプラン以上のプラン料金に含まれています）

4. お問い合わせ・予約フォーム標準搭載

ホームページに設置されたフォームからのお問い合わせや予約リクエストはメールで通知。

別途フォームサービスを契約する必要はありません。

5. Google検索に強い構造

SEO対策も自動設定。

スマートフォン・タブレット・PCの全デバイスに対応するレスポンシブデザインも標準です。

■ 制作会社に依頼した場合との比較

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18230/table/49_1_d5102668d286fb936a730fb85ef9bac6.jpg?v=202606020351 ]

■ 料金プラン

全プラン初期費用ゼロ。直接編集（テキスト・画像差し替え）は全プラン無制限です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18230/table/49_2_4dcde8800837ad6f1b93d448d728fed5.jpg?v=202606020351 ]

まずは無料でサイトデザインを体験いただけます。

クレジットカード不要で、AIがどのようなサイトを生成するかをご確認いただけます。

サービスURL：https://tukimi.ai

■ 6業種のデモサイトを公開中

以下の業種別デモ体験とデモサイトを公開しています。全てTukimiのAIが自動生成したサイトです。



●デモ体験

https://tukimi.ai/demo

●デモサイト

カフェ・飲食店：https://cafe-komorebi.tukimi.ai

美容室・サロン：https://miel-hair-salon.tukimi.ai

クリニック・医院：https://sakura-clinic.tukimi.ai

スクール・教室：https://harmony-music.tukimi.ai

士業・専門事務所：https://aoba-tax.tukimi.ai

ジム・フィットネス：https://vitality-gym.tukimi.ai

■InSync株式会社の今後の展望

InSync株式会社は、「人々が日々の生活をもっと便利に、もっと豊かにしていただけるような、あらゆるサービスの提供」を目指しており、今後もこのコンセプトをベースにあらゆるツールやサービスの開発を目指してまいりたいと思っております。

URL:https://insync.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

InSync株式会社

担当：槙

お問い合わせフォーム：https://tukimi.ai/contact