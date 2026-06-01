『JACK IN THE DONUTS』″暑い季節にも楽しめる″レモン＆バナナの夏限定ドーナツが登場。6月10日（水）より期間限定販売

ビッグクリエイト株式会社

とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を全国に展開するビッグクリエイト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：北浦大作）は、『JACK IN THE DONUTS（ジャックインザドーナツ）』で、6月10日(水)よりレモンシリーズ全3種を、7月22日(水)よりバナナシリーズ全3種を期間限定で販売いたします。

「世界のドーナツ」をテーマに多彩なドーナツを提供する『JACK IN THE DONUTS』

“わくわくを日常に”、“子どもから大人まで”、“デイリープライス”をコンセプトに掲げる『JACK IN THE DONUTS』は、2011年に1号店をオープン。現在、ショッピングモールを中心にFC店を含め全国34店舗を展開しています。日本でも近年注目を集めているハワイの定番ドーナツを独自にアレンジした「生マラサダ」をはじめ、オランダやフランスなど各国のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」、健康志向の方にもおすすめの「ヘルシードーナツ」など多彩なカテゴリーで、常時25～40種類をラインナップしています。美味しさはもちろんのこと、自家製ドーナツが100円台代後半からのリーズナブルな価格帯と、選べる楽しさで多くの方に支持されています。

"暑い夏でも食べやすい"レモン＆バナナの期間限定ドーナツが登場。

初夏から盛夏にかけて楽しめる夏限定商品として、レモンシリーズとバナナシリーズが登場します。

第一弾のレモンシリーズを象徴する「爽やかレモングレーズファッション」は、定番のオールドファッションに甘酸っぱいレモンアイシングを合わせ、レモンピールでほろ苦さを演出しています。レモンの爽やかな果実感に、ピスタチオの香ばしさがアクセントになった、夏にぴったりの一品です。

「レモンレアチーズクロワッサンサンド」は、瀬戸内レモンの爽やかな風味と、レアチーズのやさしい甘さを感じられる味わいに仕上げました。暑い季節でも食べやすいよう、“冷やしてもおいしい”スイーツ感覚で楽しめる商品になっています。さらに、レモンの断面をイメージした見た目の華やかさも特徴で、差し入れや手土産にもおすすめです。

第二弾のバナナシリーズでは、イギリス発祥のスイーツ"バノフィーパイ"をイメージした「バノフィーパイドーナツ」が登場します。バナナ・クリーム・トフィーを組み合わせた本格的な味わいをドーナツで表現するため、香ばしさや食感、クリームのバランスにこだわりました。さらに、ほんのりコーヒー風味を加えたクリームを合わせることで、甘さの中にも奥行きを感じられる一品に仕上げています。

「レモンカスタードホイップ生マラサダ」と「バナナカスタード生マラサダ」は、当店で人気のふんわり軽い生マラサダ生地に、それぞれレモンやバナナ、カスタードを合わせた商品です。爽やかな風味とコクのある味わいのバランスにこだわり、食べやすさと満足感を両立しました。

レモンとバナナそれぞれの素材感を活かしながら、甘さだけでなく軽やかさも感じられる味わいに仕上げ、暑い季節にも楽しみやすい商品を目指しました。夏休みのおでかけや帰省時の手土産、ご家族やご友人とのひとときなど、“夏らしいワクワク感”を楽しんでいただける商品展開となっています。

今後も、『JACK IN THE DONUTS』は2040年までに100店舗展開を目指し、個性豊かなドーナツで、子どもから大人まで多くの方に美味しい“わくわく”をお届けして参ります。

販売概要

【第1弾】

販売期間 : 6月10日(水)～無くなり次第終了

商品名：「爽やかレモングレーズファッション」

「レモンカスタードホイップ生マラサダ」

「レモンレアチーズクロワッサンサンド」の全3商品

【第2弾】

販売期間 : 7月22日(水)～無くなり次第終了

商品名：「チョコバナナファッション」

「バノフィーパイドーナツ」

「バナナカスタード生マラサダ」の全3商品

販売店舗：全国の『JACK IN THE DONUTS』 計34店舗

爽やかレモングレーズファッション 税込264円 ざくっと香ばしいオールドファッションに、甘酸っぱいレモンアイシングを重ねた爽やかな味わい。レモンカスタードホイップ生マラサダ 税込363円 とろける生マラサダに、爽やかなレモンの酸味、カスタードのコク、ホイップの軽やかさを一度に楽しめる一品。レモンレアチーズクロワッサンサンド 税込385円瀬戸内レモンクリームとレアチーズが重なる、見た目も味も爽やかな一品。チョコバナナファッション 税込264円ザクっと楽しむ、バナナクリームをサンドした、見た目も味もどこか懐かしいチョコバナナ。

バノフィーパイドーナツ 税込385円バナナクリームとキャラメルにカフェホイップを重ねた、贅沢なバノフィーパイ仕立て。バナナカスタード生マラサダ 税込363円冷やしてもおいしい、とろける生マラサダに広がるバナナカスタード。

※写真はイメージです。※表示価格は税込です。

『JACK IN THE DONUTS』について

『JACK IN THE DONUTS』 は2011年に1号店をオープンし、現在FC店含め全国34店舗（2026年6月1日現在）を展開しているドーナツ専門店です。3つのコンセプトとして、１.異国のドーナツを「食べてみたい」、カラフルな商品を前に「どれにしよう」、そんなワクワク胸がときめく瞬間をつくること、２.子どもから大人まで安心して楽しめる商品、３.日常の暮らしに気軽に取り入れられる価格、を掲げています。オランダやフランス、ハワイなど各地のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」、定番の「オールドファッション」、健康志向の方もうれしい「ヘルシードーナツ」、「惣菜ドーナツ」など、多彩なカテゴリーで常時25～40種類をラインナップ。美味しさはもちろん、自家製ドーナツがリーズナブルな価格帯と選べる楽しさで多くの方に支持され、100店舗に向けて出店拡大中です。

http://jack-donuts.jp/

ビッグクリエイト株式会社について

企業理念に「わくわくを創造する」を掲げ、ドーナツの製造・販売、ドーナツショップのチェーン展開、親子丼や唐揚げなどの鶏専門店のFC本部・店舗運営を行っています。ドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS』のほか、とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を全国に61店舗展開中。（2026年6月1日現在）

【会社概要】

会社名 : ビッグクリエイト株式会社

本社 : 東京都港区北青山1-4-6 246青山ビル5階

設立 ： 2011年

代表者 : 代表取締役 北浦大作

事業内容 : ドーナツに付随する製品の製造及び販売、ドーナツショップのチェーン展開ならびに製品

の供給および経営指導、親子丼・唐揚げをメインとした鳥専門店【鳥さく】のFC本部及び

店舗運営

U R L： http://jack-donuts.j(http://jack-donuts.jp)p(http://jack-donuts.jp)