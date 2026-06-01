生成AIでメルマガ制作時間を1時間から「3分」へ大幅短縮！ファンマーケティング支援サービス「FastBiz AI メルマガ」の提供を開始

ライブリッツ株式会社

ライブリッツ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：村澤清彰、以下ライブリッツ）は、プロスポーツ界の最前線で培ったスポーツAI技術に高度なデータ分析ノウハウを加え、ファンビジネスにおけるメールマガジン配信業務を生成AIで支援する「FastBiz AI メルマガ（ファストビズ AI メルマガ）」をリリースいたしました。

本サービスはスポーツチームのみならず、エンターテインメント企業など会員制度を導入しているあらゆるビジネスにおいて、従来のファンマーケティングで課題となっていた「効果分析」と「文章作成」の手間を大幅に削減します。業務の属人化を防ぎ、効率的かつ高品質なマーケティングソリューションとして、ファンエンゲージメントの最大化に貢献します。

■ メルマガ運用の課題

ファンや会員とのエンゲージメントを高めるには、定期的な情報発信が必要不可欠です。しかし、多くの運用現場では「コストや人員をかけられない」「特定の担当者に業務が依存し、ノウハウが継承されない」などといった課題を抱えています。さらに、1通のメルマガを作成するために、試合結果やイベント情報、グッズの販売状況などの収集・整理に平均約1時間もの時間を費やしており（※）、本来注力すべき戦略の策定や質の向上に時間を割けていないという現状があります。（※当社調べ）

■ 「FastBiz AI メルマガ」の特長

制作時間を1時間から「3分」へ大幅スピード改善

これまで平均1時間かかっていた情報収集・整理、文章作成までを、生成AIの活用によりわずか3分に大幅短縮。配信前の初稿で「8割が完成した状態」を作り出すことが可能。

過去の配信・会員データを参照した最適な文章生成

過去の配信記録や反応のよかった実績をAIが参照・分析し、開封率を高める適切なフォーマットと文章を自動生成します 。これにより、担当者の経験に依存しない再現性の高いファンマーケティング体制を構築します。

最新情報（試合・イベント・チケット販売など）を反映した即時作成

スポーツの試合速報やチケット販売状況、グッズ情報など、リアルタイムに変化する最新情報を反映した訴求文を即座に作成。情報収集や整理の手間（約1時間）を3分に削減し、関係者への共有や承認までを迅速化します。

スポーツからエンタメまで、あらゆる会員ビジネスに柔軟に対応

ファンの会員ステージに応じたバリエーション（限定イベントの案内、ライト層向けグッズ訴求など）の作り分けも可能。ファンクラブ運営支援システム「FastBiz」との連携はもちろん、他社製システムをご利用中の企業でも手軽に導入いただけます。

■ ライブリッツが提供する主要サービス

ライブリッツは、福岡ソフトバンクホークスや読売巨人軍、日本サッカー協会などのプロスポーツチームに対し、データ分析・映像解析などを活用したスポーツAIソリューションを提供しています。

- FastBall福岡ソフトバンクホークス等のプロ球団も導入するチーム強化・データ分析システム- FastBizファンクラブ・EC・来場データを一元管理し、収益化を支えるファンクラブ運営・ファンマーケティング支援システム- FastBall AIプロの知見を学習したAIエージェント。データ分析から改善策提案までを完全自動化➢ FastBall AI専用サイト：https://www.laiblitz.co.jp/ai/

■ スポーツ振興への貢献と新たな市場価値の創出

ライブリッツは、プロスポーツの現場で培ったスポーツAIの技術を、すべての人へ民主化することを目指しています。今回リリースした「FastBiz AI メルマガ」を、プロスポーツチームだけでなく、リソース不足に悩む地域クラブ、商業施設、エンターテインメント企業へも広く提供してまいります。

テクノロジーの力でファンビジネスの「見せ方・楽しみ方」をアップデートし、日本スポーツ界・エンタメ界全体の活性化と新たな市場価値の創出に貢献してまいります。

■ 会社概要

社名 ライブリッツ株式会社

所在地 本社：東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 9階

大崎AVオフィス：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー3階

代表者 代表取締役 村澤 清彰

事業内容 スポーツ、地域創生およびエンターテインメントにおけるデジタルイノベーションの実現

会社HP https://www.laiblitz.co.jp/